'Avengers, uniti', sì, ma per Joe Biden: gli eroi Marvel scendono in campo contro Trump

Che buona parte di Hollywood sia apertamente schierata dalla parte di Joe Biden per le prossime presidenziali USA non è un mistero: gli Avengers non fanno eccezione, e lo confermeranno tra qualche ora scendendo attivamente in campo per supportare il candidato democratico.

Ad organizzare l'adunata sono stati Joe ed Anthony Russo, i registi di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame. I due fratelli, insieme a buona parte dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe, daranno infatti vita all'evento Voters Assemble in supporto di Joe Biden.

A prendere parte all'evento saranno quindi star come Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Zoe Saldana e Paul Rudd: gli attori, che mai hanno nascosto la loro contrarietà alle politiche portate avanti dall'attuale presidente USA e rivale di Biden Donald Trump, daranno vita ad una sessione di botta e risposta con i fan Marvel, nonché ad un trivia game incentrato appunto sui film del Marvel Cinematic Universe.

L'evento Voters Assemble includerà quindi una raccolta fondi ed avrà luogo martedì 20 ottobre, come annunciato tramite social dai Russo e dalle altre star coinvolte. Nei giorni scorsi proprio i registi di Avengers: Endgame avevano scritto al governo USA per chiedere di salvare i tanti cinema in gravi difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus; recentemente, intanto, Katherine Langford è tornata a parlare della sua esperienza sul set di Avengers: Endgame.