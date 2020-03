'Avengers, assemble!': la scena clou di Avengers: Endgame è in 8D su YouTube

L'8D non è esattamente una novità: audio come quelli che in questi giorni girano su WhatsApp o invadono YouTube esistono da anni e, se vogliamo, sperimentazioni di questo tipo risalgono anche a certo progressive rock degli anni '60. Resta il fatto, comunque, che l'audio 8D sia la moda del momento, capace di coinvolgere anche Avengers: Endgame.

Il video in questione, in realtà, è su YouTube già da un po': il suo caricamento risale all'agosto del 2019, ma inevitabilmente con la mania esplosa in questi giorni sta ricevendo solo ora il suo boom di click, visualizzazioni e like.

Quale miglior modo di sfruttare l'audio 8D, d'altronde, se non quello di editare appositamente una delle scene più coinvolgenti (probabilmente LA più coinvolgente) dell'intero Marvel Cinematic Universe? Avrete sicuramente capito di quale sequenza parliamo: la battaglia è quella decisiva contro Thanos, tutti gli eroi sono appena tornati in vita e hanno raggiunto i loro 'colleghi' tramite i portali aperti da Doctor Strange e a Captain America non resta che ruggire la frase più attesa di dieci anni di MCU: "Avengers, assemble!"

Un momento epico che, rielaborato in questo modo, non può che risultare ancora più avvolgente e capace di farci sentire davvero nel bel mezzo della battaglia. A proposito, una nuova foto della battaglia di Avengers: Endgame ci permette di dare uno sguardo inedito ad Hawkeye, mentre Doctor Strange e Scarlet Witch sono i protagonisti di un'altra foto inedita di Avengers: Endgame.