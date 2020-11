...altrimenti ci arrabbiamo! Terence Hill: 'Durante le riprese sono finito in ospedale'

Questa sera va in onda su Rete 4 ...altrimenti ci arrabbiamo! il film del 1974 diretto da Marcello Fondato, che ha come protagonisti la straordinaria coppia formata da da Bud Spencer e Terence Hill. Proprio quest'ultimo nel corso di un'intervista con Le Iene ha rivelato un particolare retroscena su questa amatissima pellicola.

"Stavamo facendo ...altrimenti ci arrabbiamo! e ho preso una panca in testa: sono andato all’ospedale, mi hanno messo ben quattro punti" ha rivelato l'attore che ha poi spiegato che nel corso delle riprese hanno dovuto ripetere una scazzottata per ben quattro volte. Proprio nel corso dell'ultimo tentativo, erano terminate le panche finte e così hanno dovuto utilizzarne una vera per la scena.

Quando uno degli scagnozzi del Capo tenta di colpirlo con la panca, Terence Hill non ha rispettato i tempi scenici rialzandosi troppo velocemente e beccando così per davvero l'oggetto in testa. Ne ha ricevuto un profondo taglio che lo ha costretto così a recarsi al pronto soccorso.

