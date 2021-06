  Mulholland Drive, neanche David Lynch conosceva il significato di alcune scene sul set

Intervistato da IndieWire per parlare del suo ruolo nella serie Apple TV+ The Mosquito Coast, Justin Theroux ha raccontato la sua particolare esperienza con David Lynch sul set di Mulholland Drive, rivelando che alcune scene del film non erano chiare neanche allo stesso regista.

Nel neo-noir Theroux interpreta il regista Adam Kesher, ma a quanto pare durante le riprese aveva pochissime informazioni in possesso sul suo personaggio. "È totalmente anomalo perché non risponde alle tue domande", ha spiegato l'attore di The Leftovers, che in seguito ha lavorato con Lynch anche per Inland Empire. "Il primo giorno ha mandato tutti fuori dal set. Stavano posando i cavi e le luci come al solito ma lui ha detto 'Aspettate un minuto, uscite tutti da qui. Io e Justin abbiamo bisogno di parlare.' Siamo entrati nella casa dove stavamo girando, mi sembra la scena in cui torno a casa e trovo mia moglie con il povero ragazzo interpretato da Billy Ray Cyrus."

L'attore ha poi raccontato che durante il primo giorno di riprese "ho iniziato a fargli domande... e quando ne finivo una diceva 'Sai, non lo so, ma scopriamolo'. Non voleva essere carino o evasivo, non lo sapeva sinceramente. Ti diceva solo 'Non lo so'. Dovevi fare tutto da solo."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai retroscena sull'origine di Mulholland Drive.