Zardoz, quando Sean Connery finì in mutande per John Boorman

Il titolo di quest'articolo è ben lontano da essere una mancanza di rispetto per la leggenda del cinema che ci ha lasciato pochi giorni fa all'età di novant'anni, ma bensì è atto a fotografare il coraggio di una scelta non così scontata fatta da colui che aveva potenzialmente il mondo ai suoi piedi, in quanto ex 007 più amato da tutti i tempi.

Siamo nei primi anni '70 e Sean Connery aveva da poco appeso al chiodo lo smoking dell'agente segreto più famoso al mondo - nel quale sarebbe poi tornato nell'apocrifo Mai dire mai (1983) - per trovarsi, almeno nell'immediato biennio successivo, a corto di proposte interessanti.

Per questo motivo l'attore scozzese ha accettato al volo la chiamata del regista John Boorman, senza farsi troppi crucci sul suo essere una seconda scelta (la prima, Burt Reynolds, era indisponibile al momento) né problemi a partecipare a un titolo così rischioso e controverso, poco capito dal pubblico dei suoi tempi come dimostrato dall'impietoso fallimento ai botteghini.

E Zardoz continua purtroppo a portarsi dietro una sorta di fama infelice, più attenta a giudicare alcune scelte visive e narrative dal marcato taglio kitsch che ad analizzare per filo e per segno i contorni di una trama che nasconde in realtà al suo interno molte sfumature sulla condizione umana, di adesso come di allora.



Un futuro enigmatico

Il racconto è ambientato nel 2293, in un mondo dai connotati post-apocalittici in cui vivono due diversi tipi di società agli antipodi tra loro.

Le terre selvagge sono il terreno di caccia e violenza degli Sterminatori, individui rozzi che venerano una divinità conosciuta col nome di Zardoz. Questa si manifesta ai suoi adepti sotto forma di un gigantesca testa volante che sputa fucili e munizioni dalla propria bocca, affinché i bruti possano servirsene per proseguire le loro animalesche scorrerie.

Zed, uno degli Sterminatori, riesce a salire a bordo del "cranio fluttuante" e viene condotto da questi nel Vortex, un pacifico e paradisiaco lembo di terra abitato dai cosiddetti Eterni, un gruppo di giovani uomini e donne che vive senza conoscere la morte: l'invecchiamento è infatti una sorta di punizione per coloro che infrangono le regole, mentre per tutti gli altri la promessa è quella di una vita eterna.

Protetta dall'esterno tramite una barriera invisibile che impedisce a chiunque di entrare e uscire, questa cerchia di immortali si è volutamente privata di qualsiasi istinto sessuale per cercare di mantenere, tramite la pace dei sensi, una società civile.



Catturato e preso come oggetto di studio da due donne a capo del Vortex, May e Consuella, Zed si ritroverà a essere una fondamentale scheggia impazzita che cambierà per sempre lo stato delle cose.

La sua ricerca per svelare il mistero dietro al Tabernacolo, una tecnologia avanzatissima, porterà a incredibili scoperte che agiranno come miccia dell'imminente rivoluzione.



Pulsioni di un altro mondo

La prima cosa che salta all'occhio è senza dubbio il bizzarro impatto estetico, e questo è stato uno dei fattori che per lungo tempo ha reso Zardoz una pellicola da sbeffeggiare, laddove ci si fermava all'apparenza senza approfondirne il contenuto.

La stessa presenza di Sean Connery in mutandoni rossi, petto villoso in bella mostra e lunga treccia che gli scende dalla nuca deve aver disorientato gli spettatori abituati a vederlo negli eleganti e impeccabili panni di James Bond.

A onor del vero Boorman - all'epoca già autore di capolavori come Duello nel pacifico (1968) e Un tranquillo weekend di paura (1972) - si prende altri diversi rischi col procedere dei minuti, adottando soluzioni scenografiche tanto affascinanti quanto spudorate, in un gioco al rialzo e all'eccesso che potrebbe far perdere di vista gli invece ben più profondi significati insiti nel cuore del racconto.



Ci troviamo infatti di fronte a una vera e propria epopea sci-fi in salsa hippie, solo defraudata di quell'amore libero che caratterizzava invece tale appartenenza.

Anzi qui la passione libertina è il nemico per eccellenza, da osteggiare e combattere, giacché qualsiasi cedimento agli istinti più umani potrebbe comportare un regredire a quello status bestiale visto come spaventoso spauracchio dagli ormai obnubilati abitanti del Vortex.

Ed ecco allora che la liberazione sessuale diventa la chiave cardine dell'intero costrutto, elemento fondante per ridare vita a chi ha perso ogni parvenza di umanità e per restituire, in maniera anche brutale, il senso delle cose alla Natura, unica in grado di decidere sulle sorti delle umani genti.



All'avventura!

Il taglio avventuroso-psichedelico che permea i cento minuti di visione è un continuo invito alla scoperta, capace di incuriosire soprattutto nella prima parte e di preparare il tavolo alla controversa resa dei conti pre-finale, nella quale il regista sfodera un poderoso e virtuoso omaggio a un grande classico del cinema come La signora di Shanghai (1947), in una scena di specchi cristallici e visuali metaforiche che lascia il segno.

In un messaggio veicolato alla riscoperta e alla promulgazione dell'eros, è normale la presenza di diverse scene a sfondo sexy: se alcune adottano un'ironia a tratti di parziale cattivo gusto, altre affidano proprio all'ideale da promuovere la loro comunque casta esplosione di corpi e sudore, questo sì capace di ridare la vita.

Perché Zed alla fine nel suo distinguersi dal resto della celestiale comunità diventa proprio una sorta di dio sceso in terra, pronto a sostituirsi ai falsi idoli e a porsi, come sottolineato dal magnifico epilogo, a immagine e somiglianza del Primo Uomo, moderno Adamo nel paradiso dell'Eden.



Zardoz è una sorta di enciclopedico, arduo, sbilanciato ma indubbiamente ricolmo di suggestioni e riflessioni, tomo filmico sul percorso che separa la Vita dalla Morte e su quell'atto di procreazione senza il quale la prima non esisterebbe, a discapito dei benpensanti e delle dottrine più conservatrici e bacchettone.



Il grande fardello

Il mago di Oz è un testo fondamentale all'interno della stessa evoluzione narrativa, così come 1984, con un protagonista che si muove quale epigono dell'astronauta George Talor de Il pianeta delle scimmie (1968), anche qui preso come cavia d'analisi e con legami assai complessi con chi deve studiarlo (meravigliose Sara Kestelman e, soprattutto, Charlotte Rampling).

Lo script offre continue sorprese e colpi di scena, forzando a tratti la mano in una confusione piacevole e bizzarra, sempre mossa da un'ispirazione di non facile acchito ma meno superficiale di quanto voglia far finta di essere.



Sguazzi metacinematografici in cui Zed punta la pistola nei confronti del pubblico, elevazioni musicali nell'antitetico ma armonioso utilizzo della Settima Sinfonia di Beethoven.

E poi ancora richiami agli zombi romeriani nelle innaturali movenze conclusive e un senso di grandezza che si instaura già dai primi secondi, con la gargantuesca capoccia volante a svettare sulle tribù dei bruti - armati fino ai denti in una neanche troppo velata critica alla diffusione delle armi negli Stati Uniti - e i paesaggi sconfinati dell'Irlanda restituiscono una maestosità che fa virtù del misero budget a disposizione, di appena un milione e mezzo di dollari.



Scelte e parole

Lo stesso Connery a proposito della sua scelta di prendere parte a Zardoz ha così dichiarato: "Mi sono trovato davanti a una delle idee migliori di sempre, il weekend successivo alla proposta ero già in Irlanda per iniziare le riprese. Quello che mi ha colpito è stata la decisione presa dall'umanità del futuro, per una volta tanto non riguardante navicelle o razzi spaziali.

Mi interessavano i possibili sviluppi di una società a venire, il modo in cui questa si è evoluta nei secoli. La sceneggiatura è intrigante e originale e potrebbe essere realistica. Molte cose possono cambiare con la consapevolezza di non dover morire: non vi è il bisogno di procreare e di dare sfogo ai propri istinti sessuali. Senza questo, puoi esprimere un concetto completamente diverso di essere umano."



Parole che sottintendono come l'interprete abbia compreso appieno, forse più di tutti, il progetto al quale stava prendendo parte. E se Connery non è riuscito a sconfiggere la morte, la gloria eterna, quella sì, gli spetta di diritto.