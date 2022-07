X: A Sexy Horror Story, tutto ciò che c'è da sapere sul film di Ti West Speciale

Quella che racconta Ti West nel suo X - A Sexy Horror Story, al cinema dal 14 luglio grazie a Midnight Factory, è l'atavica paura di sfiorire. Insieme a Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, per meriti e hype completamente differenti anche X: A Sexy Horror Story è il titolo più atteso e discusso del mese di luglio. Non un blockbuster ma un film indipendente targato A24, piccolo ma esaltante. Un film di genere dove Ti West fa di erotismo, orrore e commedia le tematiche principe di un progetto concettualmente sorprendente che ha già riscontrato grande successo critico in patria e in uscita adesso nelle sale italiane.



Ambientato nel 1979 in Texas, X: A Sexy Horror Story segue la storia di una troupe pornografica composta da produttore, regista, la sua fidanzata, due attrici e un attore che decidono di partire per una trasferta con lo scopo di girare in un ambiente bucolico un nuovo film hard. Giunti nell'abitazione prenotata, il gruppo fa la conoscenza dell'anziano e decrepito proprietario, Howard, uomo profondamente conservatore che sembra tutto sommato non gradire nemmeno la loro presenza. Al contrario, la moglie Pearl sembra incuriosita e attratta dagli affittuari. Una volta iniziati i lavori sul nuovo progetto hard, nella proprietà comincia un massacro sanguinoso e inaspettato, apparentemente senza movente ma che nasconde in realtà il peso della sofferenza, della repressione, della malattia e della paura, in un crescendo di slasher e tensione tanto stiloso quanto esaltante.



Gli attori hard di Ti West

Come spiegato nella nostra monografia di Ti West, l'autore nasce e cresce nell'horror. Ne conosce ogni anfratto e sotto-genere, tanto che lo stesso X: A Sexy Horror Story appartiene alla componente cosiddetta "psycho-biddy", cioè dedicato al ritratto grottesco, mostruoso ed esasperato di persone anziane. L'intenzione è quella di raccontare i parallelismi tra bellezza e perdita della stessa, tra autostima e insicurezza.

Protagonista principale della vicenda è Maxine, giovane e promettente attrice hard interpretata dalla lanciatissima Mia Goth. Al suo fianco, nel gruppo della troupe, troviamo anche il produttore Wayne interpretato da Martin Handerson, l'attrice porno più navigata Bobby-Lynne (Brittany Snow), l'attore hard Jackson (Scott Mescudi), la ragazza e aiuto regia Lorraine (Jenna Ortega) e il regista JR (Owen Campbell). L'affiatamento è molto e su schermo il classico slasher-corale viene rappresentato molto bene, con una certa alchimia tra le parti in gioco, nei rapporti descritti. Impressionante e ributtante il trucco indossato poi sempre da Mia Goth per il ruolo di Pearl, scelta fortemente voluta da West per dare mediante la stessa attrice la lettura sperata della giovinezza e del suo inesorabile e decadente sfiorire. A vestire invece i panni dell'inquietante Howard c'è Stephen Ure.



Un prodotto imperdibile

X: A Sexy Horror Story è sicuramente tra i titoli più chiacchierati e apprezzati dell'anno - ve ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di X A Sexy Horror Story. Non solo rappresenta il ritorno di Ti West alla regia di un lungometraggio dopo sei anni di assenza dal grande schermo, ma è in tutto e per tutto figlio del suo estro, del suo ideale stilistico, della sua passione e conoscenza del genere.

È infatti ancora una volta lui a lavorare anche come produttore e montatore (ruoli comunque coadiuvati da altri nomi) oltre che regista e sceneggiatore. Il controllo creativo risulta praticamente totale e il film che ne esce fuori è la massima e più forte e riuscita espressione del West cineasta ormai maturo e consapevole, per altro sotto l'egida di una compagnia qualitativamente rinomata come A24.



Un must see senza compromessi, soddisfacente, divertente, girato e interpretato bene. Un film imperdibile perché discusso e intrigante, per altro nato come progetto più ampio, girato back-to-back assieme al prossimo titolo di West già in fase di post-produzione.

Si tratta infatti di un prequel ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e dedicato interamente al personaggio di Pearl. In sostanza l'autore ha creato un dittico cinematografico in cui ragionare sulla dicotomia vecchiaia-giovinezza come fosse "un film Disney fuori di testa", tra melodramma e utilizzo di technicolor in stile Mary Poppins. E a quanto pare, oltre al dittico, West ha intenzione di continuare il trend per sviluppare un vero e proprio franchise su X i vari personaggi. Ecco, X - A Sexy Horror Story, dal 14 luglio al cinema grazie a Midnight Factory, è esattamente così: un film semplice che si nutre d'intuizioni piacevoli e sofisticate nella loro genuina schiettezza, raggiungendo ogni obiettivo sperato.