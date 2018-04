X-Men: Dark Phoenix, il punto della situazione sul nuovo film del franchise

Mentre l'attesissimo Deadpool 2 non ha subito rimandi, con un'uscita fissata nelle sale il prossimo 15 maggio, gli altri film dell'Universo Mutante della 20th Century Fox sappiamo come ormai siano stati ampiamente posticipati rispetto alle previsioni iniziali. E tra questi ci sono New Mutants di Josh Boone (Colpa delle Stelle) ma soprattutto l'anticipatissimo e chiacchierato X-Men: Dark Phoenix, nuovo capitolo della saga principale dei mutanti diretto da Simon Kinberg, al suo debutto dietro la macchina da presa come sostituto di Bryan Singer, che dopo anni di connubio con la serie ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza. Attualmente il progetto è in fase di stallo in attesa di cominciare i lavori di reshooting del terzo e ultimo atto, ma in queste righe vogliamo provare a fare il punto della situazione sui lavori in corso, sulla trama del film e sui nuovi rumor legati ai personaggi della saga, essendo Dark Phoenix uno dei cinecomic più attesi del prossimo anno insieme ad Avengers 4.



Dalle ceneri...

Poco meno di un mese fa, il posticipo del film avevamo spaventato non poco i fan della saga. Come si spiegava, però, tale ritardo sarebbe legato alla conclusione della produzione sotto il budget iniziale, con la maggior parte dei lavori di post-produzione del film già in uno stadio avanzato. Visionando però internamente i primi cut del film, sia Kinberg che i dirigenti dello studio sarebbero rimasti tutt'altro che soddisfatti dalla qualità del terzo e ultimo atto, decidendo di spendere il restante denaro avanzato in dei reshoot atti proprio a cambiare la parte finale del progetto. Si parla di 10 milioni di investimento per queste riprese aggiuntive, una cifra tutto sommato esigua che lascia supporre come la scene che saranno rigirate saranno soprattutto di natura dialogata o piccole sequenze con un uso ridotto di CGI, anche se non è detto che il costo dei reshoot non possa lievitare ulteriormente.

Si tratta in ogni caso di un solo mese di riprese aggiuntive, che inizieranno verso la fine dell'estate a causa di altri impegni improrogabili di diversi membri del cast.

Tra gli attori che parteciperanno al film ritroveremo James McAvoy nei panni del Professor Xavier, questa volta ufficialmente calvo dall'inizio alla fine, Michael Fassbender in quelli di Magneto, Jennifer Lawrence come Mystica, Evan Peters come Quicksilver, Sophie Turner in quelli di Jean Grey/Fenice, Tye Sheridan come Ciclope e Nicholas Hult nel pelo di Bestia. Rilevante new entry, invece, sarà il personaggio interpretato dalla bella e talentuosa Jessica Chastain, che su IMDb viene riportata col semplice nome di Smith. Sarà ovviamente una sorta di pseudonimo con il quale si muoverà sulla Terra, però, perché sia i casting iniziali sia gli ultimi rumor la danno nei sicuri panni di una famosa villain dei fumetti, anche se non è anche chiaro con esattezza di chi possa trattarsi.

Secondo le prime voci l'attrice dovrebbe recitare come Veranke, la regina degli Skrull, razza aliena già confermata apparirà nel film, mentre per altri (quelli finora più sostanziosi) sarà Lilandra, Imperatrice degli Shi'Ar. Su Trackingboard, invece, si va oltre, parlando addirittura di una parte nei panni di Mr. Sinister al femminile, tale Claudine Renko aka Miss Sinister, perfetto clone genetico di Nathaniel Essex, che ricordiamo non è mai apparso in nessun film della saga.

Quel che incuriosisce sono infine le parole di Sheridan di qualche settimana fa, che ha parlato di X-Men: Dark Phoenix come di "un dramma con protagonisti dei supereroi, piuttosto di un film sui supereroi tout court uguale agli altri capitoli della serie". L'interprete sottolinea come Kinberg e il cast abbiano voluto optare per un approccio differente, così da distanziarsi in parte dal filone e tentare di parlare di qualcosa con più costrutto, con più profondità. Ci riusciranno?

La risposta la avremo purtroppo solo il 14 febbraio 2019, quindi il tempo per sperare è ancora molto lungo, anche se ci auguriamo che il film riesca a risorgere dalla proprie ceneri proprio come la mitica Araba Fenice, di cui porta anche il nome.