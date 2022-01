Da Wrath of a man a Nicolas Cage : i migliori Blu-ray di gennaio 2022

Dopo la scorpacciata dei migliori Blu-ray di dicembre 2021, il nuovo anno per il mercato home video parte con il freno a mano parzialmente tirato, ma non mancano in ogni caso alcuni titoli interessanti e di svariato genere che potranno rivelarsi utili anche come regali per i ritardatari. Per l'occasione abbiamo scelto di mettere in evidenza l'atteso nuovo film di Guy Ritchie con protagonista Jason Statham, ossia La furia di un uomo - Wrath of a man, il moderno melodramma con Matt Damon La ragazza di Stillwater, il prequel della serie cult I Soprano, ovvero I molti santi del New Jersey, e due titoli più di genere.



Nel caso di questi ultimi parliamo del nuovo lavoro di Neil Blomkamp, l'horror Demonic, e dell'esplosiva collaborazione tra Nicolas Cage e il regista giapponese Sion Sono con Prisoners of the Ghostland, uno dei titoli più folli usciti negli scorsi mesi. È il momento di tuffarsi in queste interessantissime proposte!



La furia di un uomo - Wrath of a man (5 gennaio)

Dopo un'imboscata mortale a una delle loro auto blindate, la Fortico Securities con sede a Los Angeles assume un misterioso nuovo dipendente, Patrick Hill (Jason Statham), che diventa noto semplicemente come "H." Mentre impara le basi dal partner Bullet (Holt McCallany), H inizialmente sembra essere un tipo tranquillo e con la testa bassa, semplicemente lì per fare un lavoro e guadagnarsi da vivere.

Ma quando lui e Bullet diventano l'obiettivo di un tentativo di rapina, le formidabili abilità di H vengono rivelate. Non solo è un tiratore esperto che è ugualmente abile nel combattimento corpo a corpo, ma è anche spietato e letale. Basato sul film francese Le Convoyeur, La Furia di un Uomo - Wrath of a Man annovera un cast stellare tra cui Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar, Laz Alonso, Scott Eastwood e Eddie Marsan. Il titolo è diretto da Guy Ritchie da una sceneggiatura di Ivan Atkinson, Marn Davies e Guy Ritchie. Bill Block e Atkinson i produttori.



La ragazza di Stillwater (13 gennaio)

La figlia di Bill Baker , operaio in una società petrolifera dell'Oklahoma, è stata condannata per omicidio mentre si trovava in Francia. La ragazza, di nome Allison, si è sempre proclamata innocente, ma a nulla sono valse le sue parole. Bill si reca a Marsiglia per scagionarla dalle infamanti accuse e riportarla con sé negli Stati Uniti.

Ma il percorso burocratico è irto di insidie e lo scoglio linguistico non aiuta di certo il protagonista, che trova aiuto da parte di Virginie, attrice di teatro e madre single della piccola Maya. La sua ossessione di individuare il vero assassino e riabbracciare la figlia rischierà di fargli crollare il mondo addosso ancora una volta. L'ultimo lavoro di Tom McCarthy è un film rude e scontroso, tenero ed emotivo, nella ricerca di un cinema nudo e crudo che scava sia nei luoghi che nelle anime per offrire al pubblico un melodramma dal taglio credibile e moderno, nella solida tradizione del genere.



Emozioni dirette, non semplici e intuitive, che sanno come colpire senza eccedere, pur a discapito di un paio di svolte narrative più scontate e gratuite del previsto, che trovano ideale forza nell'interpretazione di un convinto e convincente Matt Damon. Vi abbiamo raccontato il film nella nostra recensione di La ragazza di Stillwater.



I molti santi del New Jersey (13 gennaio)

L'atteso prequel dell'innovativa e pluripremiata serie HBO I Soprano è ambientato negli esplosivi anni '60, all'epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E, in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa letale.

I Molti Santi del New Jersey è interpretato da Alessandro Nivola, il vincitore del premio Tony Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, e il figlio d'arte Michael Gandolfini, con guest star del calibro del vincitore dell'Emmy Ray Liotta e della candidata all'Oscar Vera Farmiga. Alan Taylor ha diretto il film da una sceneggiatura del creatore della serie David Chase, e Lawrence Konner, basata sui personaggi creati da Chase. I Molti Santi del New Jersey è stato girato nel New Jersey e a New York, e nel film sono presenti diversi personaggi famosi della serie originale che ha ispirato il film, pur non riuscendo a convincere pienamente, come ricordavamo nella nostra recensione de I molti santi del New Jersey.



Demonic (20 gennaio)

Presentato al Sitges International Fantastic Film Festival, al London FrightFest Film Festival e al Summer International Film Festival, Demonic è stato scritto e diretto durante la pandemia da Neil Blomkamp, regista nominato all'Oscar per Elysium e District 9. Una ragazza fa una scoperta inquietante su se stessa: è capace di evocare terrificianti demoni. Questa sua abilità soprannaturale si è destata a causa di un legame ormai prossimo alla fine tra madre e figlia. Quando le cause di questa situazione vengono rivelate si scatenano forze demoniache terribili.

Nei ruoli principali troviamo Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (Aliens vs. Predator: Requiem) e Michael Rogers (The Blacklist). Accolto con riserva da gran parte della critica, Demonic ha comunque motivi di interesse per i fan del regista, ancora alla ricerca di una nuova ispirazione dopo i colpacci di inizio carriera.



Prisoners of the Ghostland (27 gennaio)

Il film è ambientato nell'infida città di frontiera di Samurai Town, e segue un rapinatore di banche (Nicolas Cage) che viene fatto uscire di prigione dal ricco signore della guerra The Governor (Bill Moseley), la cui nipote adottiva Bernice (Sofia Boutella) è scomparsa. Il governatore offre al prigioniero la sua libertà in cambio del recupero della ragazza, e il protagonista, infilato in una tuta di pelle che si autodistruggerà entro cinque giorni, parte per un viaggio alla ricerca della giovane donna nella speranza di trovare anche la strada verso la propria redenzione.

Tra citazioni a cult carpenteriani e una sana, dissacrante, vena splatter e ironica, Prisoners of the Ghostland è la nuova follia a cui ha preso parte Nicolas Cage, costantemente sopra le righe nell'arco di tutto il film. E non poteva essere altrimenti visto che alla regia troviamo un altro "folle" come il regista giapponese Sion Sono, autore di veri e propri cult della scena nipponica del nuovo millennio e qui al suo esordio fuori dai confini nazionali.



Le altre uscite di gennaio 2022

La prima settimana del nuovo anno vede l'arrivo in formato fisico del thriller poliziesco Sicario - Ultimo incarico, con un supercast guidato da Anthony Hopkins e Abbie Cornish, dell'heist-movie spagnolo Way Down - Rapina alla banca di Spagna e della commedia drammatica con protagonista Toni Servillo Qui rido io. Il 12 escono l'avventuroso action russo The Iron Mask - La leggenda del dragone, con guest star del calibro di Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan, l'adrenalinico Copshop di Joe Carnahan con Gerard Butler e Frank Grillo e l'ultimo film di Nanni Moretti Tre Piani. Il giorno successivo è invece il turno della attesa Mad Max Anthology.



Squali affamati di carne umana arrivano il 18 con 47 Metri: Great White e lo stesso dì arrivano anche i mostri del sequel d'animazione Monster Family 2. A sole ventiquattro ore di distanza escono il biografico Respect sulla vita di Whitney Houston, il drammatico The Mauritanian e la commedia all-star C'era una truffa a Hollywood, nonché l'action in costume made in Korea The Swordsman. Il 20 ecco il fantasy animato Bigfoot family e il drammatico Nowhere special diretto da Uberto Pasolini. Il 27 è il turno anche il biopic Il visionario mondo di Louis Wan con Benedict Cumberbatch, il sequel con Stephen Lang L'uomo nel buio - Man in the dark e l'ultima fatica registica di Sergio Castellitto Il materiale emotivo.