Wonka: Timothée Chalamet sarà meglio di Johnny Depp?

Gene Wilder, Johnny Depp, ed ora Timothée Chalamet. Un trittico all'apparenza molto diversificato - per epoche, per personalità, per carisma - ma accomunato da un personaggio letterario diventato memorabile sul grande schermo: Willy Wonka è ancora una volta pronto ad innalzare i livelli di glicemia con i suoi stravaganti dolcetti, dopo aver segnato un'intera generazione negli anni Ottanta ed aver ricevuto una nuova interpretazione nel 2005. Il periodo natalizio, già di per sé foriero di dolciumi ed apporti calorici ben oltre la soglia minima consigliata, segnerà infatti l'uscita del musical nelle sale di tutto il mondo.



Il trailer di Wonka rilasciato soltanto poche ore fa ha rassicurato gran parte degli appassionati sulla bontà estetica e soprattutto tonale di un progetto visto in origine con grande diffidenza, fornendo un primo spiraglio sul lavoro eseguito dal giovane Chalamet su un personaggio a dir poco peculiare. Per espressioni, fisicità e modulazione della voce, il nuovo pupillo di Hollywood sembra aver trovato la formula magica per riportare in vita un piccolo pezzo di storia di tutti noi.



Promessa mantenuta

L'attore newyorkese con la cittadinanza francese è inserito su una sensazionale scia di successi alimentata non solo dalle sue abilità interpretative, ma anche dall'oculatezza con la quale sembra scegliere il progetto giusto nel momento più adeguato. Dopo l'ottima impressione regalata con i primi piccoli ruoli della sua carriera - i quali corroborano l'idea di Stanislavskij sui piccoli attori -, Chalamet si è guadagnato la partecipazione a gemme filmiche quali Lady Bird, collaborando in veste di protagonista per due volte col nostro Guadagnino, per poi raggiungere l'apice della notorietà con Dune, il kolossal di Denis Villeneuve che tornerà a novembre con la seconda parte (recuperate qui il trailer di Dune Parte Due).

Collegare il suo nome ad un progetto molto commerciale come Wonka poteva rivelarsi un rischio insensato, eppure i timori della prima ora sembrano essere scomparsi dopo un trailer dal carattere spigliato e convincente, i quali testimoniano l'occhio lungo di un autore da non sottovalutare mai. Al timone di questa costosa operazione c'è infatti il britannico Paul King, regista e sceneggiatore di questo inaspettato prequel, colui che ha regalato ai bambini di tutte le età l'ottimo Paddington ma soprattutto il suo clamoroso sequel Paddington 2.



Ambientazioni ricche di dettagli e dalla palette cromatica ampia, dialoghi frizzanti e l'utilizzo all'apparenza molto oculato della computer grafica contribuiscono a ricreare un'atmosfera ammaliante per gli occhi e le orecchie, sospesa tra lo scintillio del fantasy ed il grigiore di una sfida forse troppo grande per il suo ingenuo eroe, in attesa di scoprire il valore di una colonna sonora che avrà il compito di penetrare nel cuore degli spettatori per rimanere nelle loro menti per il maggior tempo possibile.



Eredità pesante

Al centro di tutto c'è, come già detto, uno Chalamet chiamato a ripercorrere una piccola dinastia che ha visto nello stesso ruolo attori del calibro di Wilder e Depp. Mentre il primo ha segnato la via del personaggio grazie ad un film diventato una sleeper hit - soltanto negli anni Ottanta si ebbe la vera consacrazione del capolavoro di Mel Stuart -, il secondo lo ha fissato nell'immaginario comune con le sue espressioni stravaganti ed un tono ambivalente, il quale oscillava con bizzarria tra il genio ed il villain senza mai dare punti di riferimento.

Diversamente dai due La Fabbrica di Cioccolato, però, questa volta Willy Wonka è il vero protagonista della pellicola (nonostante Roald Dahl, l'autore del romanzo, avesse già criticato l'ampio spazio dato al cioccolataio nella versione cinematografica), ed infatti lo vedremo muovere i primi passi nel mondo del commercio dopo aver girovagato per il mondo alla ricerca degli ingredienti migliori, prima di battagliare con quei padroni del settore che negli anni successivi cercheranno di rubare le sue ricette costringendolo a rintanarsi nella fabbrica fiabesca.



Il giovane attore sarà quindi chiamato a canalizzare non solo le stravaganze di una macchietta comica, ma anche le ansie ed i timori di un sognatore in lotta contro istituzioni e leggi non scritte, dando respiro ad un più triste sottotesto fatto di mancanza familiare ed affetti stabili. La pellicola ci porterà ad esplorare un passato segnato dalla perdita e dalla solitudine, ma anche puntellato da scoperte ed incontri epocali, come quello con il primo Oompa Loompa interpretato da Hugh Grant: il tutto dovrà convergere verso un'idea di personaggio che è già configurata nelle menti degli spettatori, ed è per questo che Wonka continua ad apparire un progetto complicato e rischioso. Eppure, a dispetto delle giuste preoccupazioni, questo primo assaggio del film ha dimostrato un inatteso ma enorme potenziale, soprattutto se dovesse confermarsi l'ennesima grandiosa interpretazione di Timothée Chalamet, all'apparenza molto sicuro negli scomodi panni di Willy Wonka.