Wolverine in Deadpool 3: solo un cameo o buddy movie?

Dai, non prendiamoci in giro, siamo ancora incredibilmente esaltati per la notizia di Wolverine in Deadpool 3. Soprattutto per questo arrivo inaspettato e fuori dagli schemi, com'è nello stile di Ryan Reynolds. Vorremmo tutti il film adesso, perché vedere Hugh Jackman che prende a botte il suo amico sul divano è già una gioia per gli occhi. Pensate mentre lo squarta sul grande schermo.



Eppure c'è un dubbio atroce che inizia a serpeggiare. Una sindrome da Marvel Cinematic Universe che rischia di infettare anche questo film: quello di Hugh Jackman sarà soltanto un cameo o lo vedremo per tutta la durata della pellicola? Perché ci sono due paroline che gli appassionati del genere vorrebbero, per avere la conferma dei loro sogni più reconditi: buddy movie. Diventerà realtà?



Deadpool 3 e il rischio cameo

Togliamoci subito questa brutta sensazione, cioè che Deadpool 3 possa essere un miscuglio di cameo uno dietro l'altro. Un po' come era successo per l'ultimo Spidey (a proposito, non è che Spider-Man No Way Home è già invecchiato male? ), operazione che Doctor Strange nel Multiverso della Follia aveva disinnescato.

Capiamoci, è ovvio che ce ne saranno, e tutti speriamo vivamente siano tanti e fuori dagli schemi. Il problema si presenterà se il focus del film sarà soltanto su quello, e soprattutto se il ruolo di Hugh Jackman si ridurrà solo a una scena (o poco più). C'è questo rischio, ammettiamolo, dato che il caro Hugh potrebbe non sentirsela di prepararsi per un film intero, lasciando tutto a una simpatica scenetta dei due in costume. Sarebbe anche un modo per trollare i fan che rientrerebbe alla perfezione nel mood alla Deadpool. I due ci fanno credere che saranno coprotagonisti e invece li vedremo assieme per una scena e basta. Ma ultimamente nel Marvel Cinematic Universe le cose sono abbastanza fluide, mancano ancora due anni all'uscita del film, e tante cose potrebbero ancora cambiare. Però proviamo un attimo a sognare la cosa migliore possibile: il buddy movie.



Deadpool e Wolverine in un buddy movie

Questa è la parte del sogno bagnato di tutti. Un film intero con Hugh Jackman e Ryan Reynolds. Un buddy movie con Wolverine e Deadpool. Dopotutto sono anni che i due attori ci scherzano sopra, prendendosi in giro a vicenda sui social e dando l'idea di essere già all'interno di un buddy movie, però nella realtà.



Pensate tutto quello applicato a due personaggi che rappresentano perfettamente gli antipodi del buddy movie. Un Wolverine troppo vecchio per queste marvelate e un Deadpool fuori controllo che gli gira attorno. Arma letale con il potere rigenerante. 48 ore con l'adamantio. Con in più la possibilità di poter giocare sfondando la quarta parete. Scherzando sul fatto che magari Hugh Jackman non è più pompato come prima. Che Wolverine dovrebbe essere morto (o morirà in futuro). Che lo stesso Deadpool ha pregato Kevin Feige di avere il canadese di adamantio in un film con lui. Magari scherzando sul fatto che Ryan Reynolds è davvero canadese e Hugh Jackman è australiano. Capite che le possibilità per creare un piccolo enorme cult sono infinite? Arma letale potrebbe essere il grande esempio da seguire. Ma ci sono così tante strade da poter percorrere. Wolverine che deve portare Deadpool da qualche parte come in Prima di mezzanotte. Oppure Deadpool che ha bisogno di Wolverine, ribaltando i personaggi di 48 ore. E volete che non ci sia una scena ripresa da A spasso con Daisy con Deadpool che guida e Wolverine dietro? Per poi finire come Thelma & Louise, che il buddy movie lo ha reso femminile.



Ci vorrebbe una bella lezione di sceneggiatura per Rhett Reese e Paul Wernick con Shane Black, che da Arma letale fino a The Nice Guys ha portato il buddy movie nel postmoderno, rendendolo un marchio di fabbrica cinematografico. I personaggi sono lì, già pronti e perfetti, così come le loro backstory (Wolverine che uccide Deadpool in X-Men le origini, altra gag sicura come il vibranio). Due anni di attesa sono tanti, ma se ci confermate che Deadpool 3 sarà il buddy movie iconoclasta del MCU noi aspetteremo felici.