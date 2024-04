Wish è l'origine di tutte le favole Disney?

Il Classico numero 62 in casa Disney (recuperate qui la recensione di Wish) ha avuto l'importante compito di celebrare l'anniversario numero 100 dell'azienda, andando a recuperare quello che è un mantra a Burbank: la stella dei desideri. Così come era accaduto in Pinocchio e poi anche ne La principessa e il ranocchio, la Stella che ha sempre permesso a Walt di affermare che "se puoi sognarlo, puoi farlo" ed esaudire i desideri di tutti si colloca al centro della vicenda. Nonostante non abbia riscosso un enorme successo di critica e al botteghino non abbia avuto, soprattutto all'estero, una collocazione felice (ora è anche arrivato su Disney+), il film è stato candidato ai Golden Globe come miglior film d'animazione, uscendo sconfitto nel confronto con Il ragazzo e l'Airone di Hayao Miyazaki. Al di là degli aspetti positivi o negativi della pellicola di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, però, quello che vogliamo fare adesso è concentrarci su delle supposizioni e teorie, andando a recuperare non solo gli easter egg, ma tutti i riferimenti che Wish ha inserito e seminato nella propria narrazione, così da assurgere al ruolo di origine di tutte le favole Disney.



L'articolo contiene spoiler sul film, quindi se non l'avete ancora visto astenetevi dalla lettura!



Le favole del passato

Il primo grande riferimento al passato lo troviamo proprio nell'introduzione di Wish ed è l'utilizzo dell'espediente del libro, all'interno del quale è celata la favola che stiamo per ascoltare e vedere. È un ovvio - forse non per i più giovani - riferimento ai Classici del passato, che iniziavano tutti con una copertina molto antica che si apriva e che celava al suo interno gli snodi narrativi del film che sarebbe iniziato di lì a poco. Pensate a Biancaneve, a Cenerentola, a La bella addormentata nel bosco, ma anche Pinocchio e così via. Wish fa altrettanto, perché vuole sottolineare il legame con il passato e vuole andare a concentrarsi su uno stilema e un topos che apparteneva alla Disney di un tempo, nella speranza che ci si possa tornare adesso. Avevamo già parlato di una sorta di ritorno al Rinascimento, come se questo potesse essere un nuovo punto di partenza, e per quanto sia difficile che possa esserlo dal punto di vista qualitativo è innegabile che siamo dinanzi a una grande celebrazione del passato.



I personaggi archetipici

Gli archetipi all'interno di Wish sono tantissimi e pur sacrificando l'originalità si è deciso di affidare ad alcuni personaggi quelle che sono le caratteristiche di altri del passato. Gli amici di Asha, ad esempio, sono un chiaro riferimento ai Sette Nani di Biancaneve. Dahlia è l'unica variazione sul tema, essendo una versione femminile di Dotto, ma gli altri ripercorrono in maniera molto pedissequa le caratteristiche e le sembianze delle creature magiche che incontrava la prima Principessa Disney: un tentativo di rimediazione si può ritrovare in Simon, l'equivalente di Pisolo per il suo essere sempre assonnato, ma poi chiamato al tradimento per un moto di egocentrismo e di timore nei confronti del proprio futuro.



Scavallando il confine arriviamo nelle parti dell'antagonista, anch'egli un forte riferimento al passato (o al futuro?): Magnifico non è un archetipo, ma un incrocio di quelle che sono le caratteristiche degli antagonisti dei Classici.

Oltre al citare - nella versione italiana - il "a mali estremi, estremi rimedi" di Jafar, il re di Rosas ha dentro di sé la capacità chimica di Yzma, la mela avvelenata della Regina Cattiva, le mani verdi che Ursula mostra ad Ariel quando è pronta a toglierle la voce, qui usate in precedenza per togliere ben altro ai suoi sudditi. Infine, la sua ossessione per gli specchi lo condurrà a essere intrappolato in uno specchio magico: che possa essere quello che diventerà lo Specchio delle Brame? Chiudiamo i riferimenti nei personaggi con il sogno che Magnifico esaudisce dinanzi ai nostri occhi: la cittadina di Rosas che sogna di poter realizzare i migliori vestiti di sempre sta confezionando un abito che ricorda quello che indosserà Aurora ne La Bella Addormentata nel Bosco. Non ne avete abbastanza? Quando Magnifico decide di distruggere i ricordi di alcuni suoi sudditi si ritrova tra le mani il desiderio di Peter Pan, quello di George Banks (il protagonista di Mary Poppins) e di Ariel. I suoi rovi, alla fine, sono un chiaro riferimento a Malefica, mentre il modo in cui viene rinchiuso nello specchio non è altri che una declinazione di ciò che accadde a Jafar, nel suo minuscolo spazio vitale.



C'è una stella su nel ciel

La Stella ha sempre rappresentato, per Walt Disney, un elemento topico, catartico. Non poteva, quindi, non tornare anche in Wish per permetterci di ricollegarci al fil rouge di Burbank.

Quando Asha fissa la volta stellata e ricorda quanto accaduto a suo padre ci regala un momento che rievoca alla nostra mente i discorsi di Mufasa a Simba: le stelle ci guidano, ricorda la ragazza, che di lì a poco si ritroverà sulla collina a esaudire il proprio desiderio, con i capelli al vento proprio come per Pocahontas in "I colori del vento", la canzone vincitrice dell'Oscar composta da Alan Menken e Stephen Schwartz nel 1995 per celebrare il contesto panteista dell'America indigena. Così come Pocahontas in quel frangente si ritrovava a ricongiungersi con la natura e la propria vita, Asha allo stesso modo riscopre sé stessa offrendoci il turning point narrativo utile per giungere alla seconda parte del film, quella del riscatto. E prima di passare a quello che rappresenta il pezzo forte di Wish, chiudiamo con l'ultimo riferimento ad Asha. La ragazza, alla fine del film, diventa - per decisione di Star e per desiderio dei suoi amici - la Fata Madrina: la stella decide di donarle una bacchetta magica, una ricostruzione di quella distrutta durante il combattimento con l'ipotetico Magnifico, che le permetterà di assurgere al ruolo di persona in grado di esaudire i desideri, sempre con coscienza a benevolenza. La bacchetta è la stessa della Fata Madrina di Cenerentola e chi può trattenere la nostra fantasia nel pensare che Wish, così, non sia altro che un enorme prequel per quello che accadrà più avanti? D'altronde compare anche un Peter Pan, nel finale, pronto a circuire poveri concittadini con i suoi sogni strampalati.



Sabino, un inno a Walter

Arriviamo al dunque, adesso. Wish arriva al cinema per il centenario di Disney e insieme al film c'è qualcun altro che compie 100 anni: si tratta di Sabino, il nonno di Asha, che nelle sembianze ricorda molto il saggio Troll che in Frozen 2 si presenta a Elsa, ma anche Coco Rivera nell'omonimo film Pixar.

Il nome "Sabino" viene dal latino e sta per "saggio", mentre Asha lo chiama semplicemente Saba, parola che in ebraico sta per "nonno" o semplicemente "persona anziana" (un riferimento letterario qui ci riconduce a Umberto Saba, che scelse lo pseudonimo proprio per il medesimo motivo). Il suo desiderio, affidato a Magnifico parecchi anni prima, è quello di poter ispirare le future generazioni con la musica, pur non avendo mai in alcun modo, durante il film, dimostrato una propensione per gli strumenti e annessi. C'era una persona che, in giovanissima età, aveva cullato questo sogno, proprio partendo dalla musica e dal desiderio di poterla usare affinché tutti potessero capirla di più, pur ammettendo di non capirne molto. Pensate a Fantasia, nato proprio col desiderio di poter rendere accessibile a chiunque la musica classica: stiamo parlando ovviamente di Walt Disney, l'uomo che ha dato il nome all'azienda che compie 100 anni insieme a Sabino. Per quanto esteticamente non vi sia riconduzione possibile tra le due figure, tutto sembra volerci ricondurre a un omaggio nei confronti di zio Walt.



Infine, Sabino nella scena post-credit si ritrova a suonare con poche note When You Wish Upon a Star, la canzone diventata simbolo dell'azienda di Burbank. Si tratta di una composizione firmata da Leigh Harline per Pinocchio: Disney gliela commissionò con l'obiettivo di distoglierlo da Fantasia, dove avrebbe lavorato con Leopold Stokowski (con buona delusione da parte di Harline) e Deems Taylor. Leigh, dopo Pinocchio, decise che non avrebbe continuato a lavorare con Disney, ma portò in dote due premi Oscar per Pinocchio e per quella che è diventata la canzone simbolo di Disney, e che compirà 100 anni nel 2040. Il desiderio di Sabino era quello di ispirare gli altri, lo stesso di Walt, quindi quale collegamento migliore poteva esserci se non When You Wish Upon a Star?