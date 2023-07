Winnie the Pooh: Sangue e Miele, perché lo scult horror è un successo

Soltanto il primo di una lunga lista di titoli - e che probabilmente col tempo diverrà sempre più copiosa - atti a rivisitare icone tanto amate dai bambini di diverse generazioni in un'ottica horror e grandguignolesca, sfruttando il termine dei diritti e la libertà dal copyright. Winnie the Pooh: Sangue e miele ha fatto discutere fin dal giorno del suo annuncio, nel maggio dello scorso anno, e ha catalizzato su di sé attenzioni inedite, che altrimenti non avrebbero avuto luogo se al centro dell'operazione non vi fosse stato proprio l'iconico orsetto portato al successo nella versione animata Disney, ma nato nei romanzi per ragazzi di di A. A. Milne e E. H. Shepard. Per la cronaca, i prossimi ad affrontare un simile destino saranno Bambi e Peter Pan, con l'intenzione prima o poi di realizzare una versione dark anche dei Telebubbies e delle Tartarughe Ninja.



Operazioni ovviamente discutibili che si fanno forza proprio sul loro nonsense e sul contrasto netto con l'iconografia classica, nel riplasmare figure amate da piccoli spettatori in una chiave violenta e sopra le righe, sulla scia di quel cinema slasher sviluppatosi sulle orme di Jason Voorhees e Michael Myers - a tal proposito la nostra recensione di Halloween Ends (2022) è a portata di clic. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa ci propone la sceneggiatura di Winnie the Pooh: Sangue e miele.



Amici come prima?

La storia ha inizio con una breve sequenza animata che ci introduce al relativo background, raccontandoci dell'infanzia di Christopher Robin in compagnia dei suoi amici immaginari - ma qui non così tanto immaginari - che abitano nel bosco dei 100 acri: l'orsetto Winnie Pooh, il maialino Pimpi, l'asino Ih-Oh, il coniglio Tappo e il gufo Uffa.

Una giovinezza felice e spensierata trascorsa nella foresta, ma interrotta bruscamente un giorno quando Christopher ha abbandonato i suoi sodali antropomorfi per andare a studiare al college e diventare un dottore. Una scelta che ha provocato un forte trauma in Pooh e nelle altre creature, che hanno poi dovuto affrontare da sole il rigido inverno.

Un inverno nel quale le provviste sono scarseggiate a tal punto che Pooh e gli altri hanno dovuto sacrificare uno di loro, con la scelta ricaduta sull'asino Ih-Oh, per cibarsi delle sue carni. Da quel momento i quattro rimasti hanno sviluppato un profondo odio per gli esseri umani e il ritorno di Christopher cinque anni dopo, in compagnia della fidanzata Mary, non farà che acuire il loro sentimento di vendetta, con conseguenze brutali e inaspettate.



Che la carneficina abbia inizio

Un pretesto a dir poco forzato e improbabile per dare il via ad una mattanza cieca e insensata, con tanto di creature antropomorfe portate su schermo tramite bizzarri costumi e maschere - realizzate dalla compagnia americana Immortal Masks - figlie di un budget ridotto che deve fare i conti anche con una violenza spesso fuori campo per le mancanze a livello di make-up.

Battente bandiera inglese, Winnie the Pooh - Sangue e miele è, come d'altronde era prevedibile attendersi, un'operazione gratuita e spudorata, il classico titolo al quale termine scult calza a pennello. Il racconto, dopo l'entrata in scena del Christopher Robin adulto nel breve prologo, si concentra su un gruppo di ragazze che ha affittato una casa proprio nei pressi del bosco dei 100 acri. Tra chi tormentata da uno stalker nel recente passato a chi guadagna soldi facili mostrando foto osé sui social network, un gruppo eterogeneo ma anche poco interessante, mera carne da macello per il massacro che avrà inizio da lì a breve.

Torture assortite, esecuzioni macabre - in una scena proprio Pooh è alla guida di una macchina, il che presume abbia anche preso la patente... - e il totale silenzio, rotto solo nella resa dei conti finale, da parte di questi assassini mostruosi e spietati, che sembrano non cullare alcun ripensamento o rimorso, a parte una breve scena nel quale Pooh ricorda con affetto il Christopher bambino, con tanto di lacrime che sgorgano dalla maschera... Scelte discutibili che hanno provocato la rabbia dei fan, alcuni dei quali si sono spinti anche oltre il consentito, arrivando a minacciare di morte il regista e i produttori, mentre diverse petizioni sono state lanciate, senza successo, nel tentativo di impedire quella vista come una profanazione di quest'icona dell'infanzia.



Le origini del male

Certo Winnie the Pooh: Sangue e miele è, nel bene e nel male, uno di quei film che creano scalpore e curiosità e non è perciò casuale la distribuzione in Dvd e Blu-Ray da parte di Midnight Factory, sempre attenta a portare in Italia produzioni originali e spesso riuscite. Non è questo il caso a livello puramente qualitativo, ma va dato atto che una pellicola simile ha sicuramente modo di attirare schiere di appassionati, nonché di costruirsi anche ristrette cerchie di cultori, tanto che un sequel è già stato annunciato dal regista e sceneggiatore Rhys Frake-Waterfield.

Una mossa scontata dato anche il notevole incasso di oltre cinque milioni di dollari worldwide, a dispetto di un budget di soltanto centomila: il seguito avrà a disposizione finanze cinque volte maggiori e chissà che insieme alla messa in scena sicuramente economicamente più salda non arrivi anche uno script degno di tal nome. Per saperne di più su Christopher Robin e il bosco dei 100 acri, leggete la nostra recensione di Vi Presento Christopher Robin (2018).