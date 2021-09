Warning from Space, il bizzarro sci-fi giapponese che ha ispirato il cinema

Il primo film giapponese di fantascienza a colori, nonché tra i primissimi titoli del filone che hanno seguito il clamoroso successo nelle sale nazionali del Godzilla originale del 1954 (per gli amanti del classico abbiamo anche la recensione del primo Godzilla). Due anni dopo il monster-movie per eccellenza, ecco arrivare nelle sale nipponiche questo bizzarro Warning from Space (la traduzione letterale sarebbe "uomini dallo spazio compaiono a Tokyo"), dove gli alieni giocano un ruolo fondamentale nella salvezza del pianeta Terra.



Un'opera pressoché sconosciuta in Occidente, se non dai più strenui cultori del cinema del Sol Levante, ma che ha influenzato molti registi a venire. Basti pensare a Stanley Kubrick, che lo ha definito una fonte di ispirazione per la figura di Hal 9000 in 2001: Odissea nello spazio (1968) o in tempi recentissimi a James Gunn, che nel suo ultimo film (leggete la nostra recensione di The Suicide Squad, se l'avete persa) ha ripreso il personaggio di Starro il Conquistatore, creato negli Anni Sessanta a imitazione delle creature extraterrestri qui presenti. Proprio per questi motivi abbiamo deciso di invitarvi alla scoperta di un titolo cult che merita di essere rivisto, facilmente acquistabile sul mercato home video estero anche in alta definizione.



Warning from Space, chi arriva dal cielo?

La storia ha inizio con diversi testimoni che asseriscono di aver visto volare nei cieli di Tokyo dei dischi volanti. L'arrivo degli UFO viene riportato dai giornali del Paese, ma non tutti credono alla presenza aliena. Nel frattempo all'osservatorio cittadino il dottor Isobe e i suoi collaboratori osservano il cosmo e notano presenze insolite. Le creature a bordo dell'astronave, il cui corpo è a forma di stella, infiltrano una di loro sul nostro pianeta, donandole le sembianze di una splendida e famosa cantante giapponese.

Il visitatore spaziale avverte gli scienziati sul pericolo che una nuova, devastante, arma più potente della bomba atomica potrebbe generare nel mondo intero e sull'imminente collisione di un altro pianeta con la Terra. L'aiuto dallo spazio profondo si rivelerà fondamentale per unire le forze di tutti e cinque i continenti e dare all'umanità una speranza di salvezza.



Pericolo dallo spazio

Il film è vagamente basato sul romanzo di Gentaro Nakajima e cerca di offrire un messaggio pacifista in un Giappone inevitabilmente scosso, allora come oggi, dal trauma della bomba atomica. Non è un caso che gli alieni buoni cerchino di impedire lo sviluppo di questa nuova invenzione che potrebbe portare alla realizzazione di un'arma potentissima: un messaggio distensivo contro ogni guerra tra i popoli del mondo.



Persone che si trovano costrette a soffrire e unirsi in preghiera quando il pericolo diventa su scala globale e la Terra è luogo di devastanti eventi climatici, dalle radiazioni che uccidono gli animali in superficie a tsunami e terremoti che devastano le città. Effetti speciali tipici del periodo, che oggi potrebbero sembrare buffi ma che assumono un piacevole sapore vintage, caratterizzano queste fasi catastrofiche in maniera a tratti ingegnosa. Tuttavia, lo stesso non si può dire per il versante puramente fantascientifico.



Oltre le stelle

Se le figure che compaiono e scompaiono all'improvviso sono infatti un cliché accettabile, l'utilizzo di assurdi costumi a forma stellare per rappresentare gli alieni risulta invece fin troppo grossolano, seppur poi iconico e ripreso da altri come sottolineato in precedenza. Una sequenza che diventa involontariamente cult e comunque perdonabile nella sua effettiva brevità, con un minutaggio dedicato ai veri E.T. abbastanza ridotto rispetto alle fasi terrestri.

Fasi terrestri che rispecchiano soprattutto nelle parti iniziali il tipico folklore giapponese, con ombrellini e geishe, treni che partono e arrivano e locali immersi in suggestivi vicoli che servono sakè a non finire. L'anima del Sol Levante è insomma viva e vegeta e fa da sfondo a questa stravagante epopea sci-fi che oggi possiede, pur con tutti i suoi limiti - non solo temporali ma anche tecnici e narrativi, come rimarcato anche dalle recensioni dell'epoca - un insano fascino capace di attirare tutti gli appassionati di stranezze e rarità cinefile.