Warner Bros. assorbe FilmStruck: lo streaming sarà sempre più frammentato

Appena qualche mese fa, dopo la notizia dell'arrivo di una nuova piattaforma streaming di proprietà della The Walt Disney Company nel 2019, abbiamo provato a immaginare quali scenari (devastanti o meno) avrebbe potuto aprire questa aggressiva strategia. Dar vita a un nuovo hub multimediale per la casa di Topolino avrebbe significato rimuovere tutti i suoi contenuti dalle piattaforme concorrenti, per raccoglierli in un solo magico posto (con tanto di prodotti Marvel, Pixar e Star Wars). Abbiamo quindi immaginato un'offerta più limitata su piattaforme come Netflix e affini, che avrebbero così dovuto rinunciare a prodotti Disney. Questo però non sarebbe stato l'unico ipotetico problema, altri grandi studi - presi dall'euforia e dall'ansia - avrebbero potuto ideare piattaforme simili "mono brand", all'interno delle quali raccogliere i loro prodotti originali. Ebbene, secondo le notizie che arrivano oltreoceano, questo scenario estremamente frammentato sta effettivamente prendendo piede: la Turner International's Digital Ventures & Innovation group e la Warner Bros. Digital Network hanno annunciato l'assorbimento del servizio FilmStruck, con l'obiettivo di raggiungere diversi Paesi nel mondo.



Guerra fra colossi

La Disney dunque non sarà il solo colosso a possedere un hub digitale online, FilmStruck mira adesso a raccogliere tutti i prodotti delle due compagnie che l'hanno assorbita, offrendo così un catalogo ricco di film, serie TV e molto altro. Come raccontato dall'Hollywood Reporter, il nuovo servizio ospiterà soprattutto prodotti Warner Bros., che dunque potrebbe portar via i propri film da concorrenti come Netflix & Co., esattamente come mamma Disney, oltre alla corposa collezione Criterion. "FilmStruck offrirà una collezione di film di altissima qualità acclamati da pubblico e critica, suddivisi per categorie. Da cult immortali a prodotti mainstream, passando per grandi classici, film indipendenti, stranieri e documentari" fanno sapere dalla Warner, "ci saranno inoltre moltissimi contenuti speciali, interviste ad attori e registi, all'interno di un catalogo in costante aggiornamento. Il pubblico avrà a disposizione una libreria sterminata e di facile accesso, il modo ideale per scoprire nuovi contenuti ed emozioni".



Una nuova casa

Il Regno Unito dovrebbe essere il primo Paese a sperimentare la piattaforma rinnovata nella forma e nei contenuti, grazie alla joint venture fra FilmStruck e il marchio Curzon (che contribuirà ad alimentare la libreria), nel giro di due anni però il lancio dovrebbe raggiungere molti altri Paesi in tutto il mondo. "Gli appassionati di cinema avranno presto una nuova casa, all'interno della quale trovare prodotti di ogni tipo, fra cui anche i titoli a marchio Warner Bros." ha detto Craig Hunegs, manager di Warner Bros. Television Group e di Warner Bros. Digital Networks, "siamo davvero eccitati all'idea e non vediamo l'ora di partire insieme ai nostri nuovi partner".

Ovviamente le opportunità di business per la Warner, e non solo, sono enormi, non è difficile immaginare l'eccitazione all'interno dei loro uffici, ma cosa penserà il pubblico? Una nuova piattaforma, esattamente come abbiamo previsto mesi fa, significa un nuovo abbonamento da pagare. Piattaforme generaliste come Netflix potrebbero perdere sempre più contenuti di terze parti, affidandosi maggiormente a prodotti originali, molti appassionati potrebbero così virare verso le piattaforme Disney o appunto Warner Bros., in grado magari di offrire blockbuster di grido e saghe classiche. Soltanto chi avrà la possibilità di pagare tutto avrà un quadro completo della situazione, tutto il resto sarà il caos e la frammentazione più totale. Benvenuto, futuro digitale.