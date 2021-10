Vin Diesel, nel segno di Fast & Furious: è lui il re del guilty pleasure?

Se il suo Dominic Toretto dice di vivere "la vita un quarto di miglio alla volta", si può affermare che Vin Diesel viva la sua un guilty pleasure ogni anno o due. Ci ha abituati così, Mark Vincent Sinclair III, nome altisonante cambiato dall'interprete agli inizi della sua carriera, mentre lavorava come buttafuori in un nightclub. Vin come abbreviativo di Vincent, Diesel riferito invece al suo carattere fumantino e focoso (lo disse egli stesso durante un'intervista con Conan O'Brien). La sua militanza nel mondo dell'arte e della recitazione cominciò per puro caso, quando a sette anni venne "punito" per aver recato danno al teatro del Greenwich Village di Manhattan, costretto a prendere parte a una recita per bambini. Rimase affascinato da quel mondo e continuò quel percorso, studiando proprio recitazione al college e scrivendo nel mentre anche diverse sceneggiature.



È curioso come gli albori della sua carriera si discostino profondamente dalla dimensione artistica e attoriale in cui Diesel si ritrova oggi. Basti pensare che cominciò il suo percorso come regista di un bel cortometraggio, Multi-Facial, dirigendo poi due anni dopo (nel '97, a 30 anni) il suo primo e unico lungometraggio, Strays, ambientato nel sottobosco criminale ma purtroppo distrutto dalla critica. Nello stesso periodo, però, Steven Spielberg rimase non poco colpito dal suo corto, proponendogli di persona di partecipare a Salvate il Soldato Ryan in un ruolo scritto appositamente per lui, quello del Soldato Caparzo, parte che per altro lanciò Diesel al livello internazionale.



A tutto Diesel

Albori, quelli dell'interprete, dove il sogno era quello di sviluppare il proprio estro e talento in una carriera registica, con importanti collaborazione autoriali. Curioso come i piani difficilmente vengano rispettati. Specie se una macchina produttiva come Hollywood vede, in un fisico rozzo e in un corpo di 1,82 metri x 85 kg la perfetta incarnazione dell'anti-eroe d'azione del nuovo millennio.

Salvo allora le incursioni nel cinema più impegnato in 1 km da Wall Street di Ben Younger e soprattutto il bel Prova a incastrarmi di Sidney Lumet, Vin Diesel cominciò a costruire la sua carriera mattone dopo mattone su ruoli da protagonista muscolare in film votati interamente al guilty pleasure di genere, nemmeno tra i più apprezzati nel "circuito" d'appartenenza ma divenuti nel tempo dei grandissimi cult. Possiamo pensare al Pitch Black di David Thwoy, al primo e storico Fast & Furious e anche a xXx, entrambi diretti da Rob Cohen, e pure a Il Risolutore di F. Gary Gray. Titoli in cui Diesel si impegnò per quattro anni, fino al 2003, macinando successo tra gli appassionanti per il suo possente physique-du-role e una certa propensione nel rivestire ruoli monodimensionali da badass a tutto tondo, piacevolmente misteriosi ma d'ingegno, come se il Mr. T dell'A-Team si fosse unito a MacGyver per creare il nuovo prototipo del personaggio sfrontato, possente ma di intrigante intelligenza.



Il suo percorso nel cinema è ormai segnato e a Diesel sembrava andare bene questa direzione. Dal 2004 al 2008 tornò a recitare nei panni del furyano in The Chronicoles of Riddick, secondo capitolo del franchise sci-fi sempre diretto da Thwoy, prendendo successivamente parte a Missione Tata di Adam Shankman (nel tipico ruolo da babysitting obbligato per un star d'azione) e recitando poi in Babylon A.D. di Matthieu Kassovitz, probabilmente uno dei film più disastrosi sia per il nostro sia per il regista - tanto che arrivò a stroncare la carriera di quest'ultimo.

La marcia action scelta da Diesel, per quanto di culto, tardava però a ingranare in termini d'incassi e di riconoscimenti da parte del grande pubblico. Nonostante questo, va riconosciuta all'attore una certa resilienza nell'essere riuscito a non demordere nella sua volontà di trasformarsi in una star amata e stimata nel cinema disimpegnato e piacevolmente colpevole. La vera svolta, in questo senso, arrivò allora nel 2009, quando Justin Lin (regista del terzo Fast & Furious) diresse il quarto capitolo della saga che riporta in azione sul grande schermo il Dominic Toretto di Diesel a distanza da 8 anni dal primo film - e 3 anni dopo il brevissimo cameo in Tokyo Drift.



L'ascesa di Vin Diesel

Il mondo sembrava essere più desideroso di anti-eroi del calibro di Toretto, e a dimostrarlo ci pensarono al tempo i 400 milioni di dollari incassati da Fast & Furious 4, che aprirono la strada al prosieguo della serie cinematografica action-automobilistica.

Grazie all'ingerenza produttiva dell'attore, che nel tempo e col proseguire della saga divenne sempre più personaggio e sempre meno Diesel, cercando anche di legare il più possibile il franchise a se stesso e alla sua idea di cinema e di scrittura, Fast & Furious è riuscito a raggiungere delle vette commerciali incredibili, paragonabili solo al Marvel Cinematic Universe e a Star Wars e riuscendo a trasformarsi di volta in volta in qualcosa di nuovo e più assurdo, trascendendo i limiti della fisica e dell'umanamente possibile. Ancora adesso, con il nono capitolo uscito nelle sale pochi mesi fa (mettete il turno verso la nostra recensione di Fast & Furious 9), il franchise resta uno dei guilty pleasure definitivi del cinema contemporaneo, quella serie di cui nessuno sente più il bisogno ma che tutti - pochi esclusi - non vedono puntualmente l'ora di vedere. E oltre a questi, nel corso di 12 anni Vin Diesel ha preso parte ad appena tre film esterni alla serie, che sono The Last Witch Hunter, Billy Lynn e Bloodshot, tutti e tre dei titoli di scarso successo al boxoffice e passati in sala quasi distrattamente ma raccontati da critica e pubblico come dei piaceri proibiti, godibili nonostante la loro scarna considerazione. Che si tratti o meno di scelte consapevoli o mancanza di altre opportunità, la verità è che oggi come oggi Vin Diesel è il sovrano indiscusso del guilty pleaure, esattamente come Nicolas Cage è il re dei b-movie.