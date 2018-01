Vi presento Christopher Robin: La vera storia del creatore di Winnie the Pooh

I bambini di tutto il mondo lo hanno amato, prima su carta e poi al cinema, rendendolo un vero mito per i più piccoli. Parliamo di Winnie the Pooh, l'orsacchiotto più celebre del mondo Disney, capace ancora oggi di catalizzare l'attenzione delle nuove generazioni e di cullare i dolci ricordi dei più grandi. Dietro la figura del celebre orso vi era la penna di Alan Alexander Milne, che ha tradotto su carta i sogni e le avventure di suo figlio, facendo così felici milioni di ragazzi. Come in tutte le storie però, anche quelle più magiche, vi è un rovescio della medaglia, del tutto privo di quell'aura magica che ha sempre pervaso le avventure del Bosco dei Cento Acri. Questa storia, tanto reale quanto sofferta, verrà raccontata nel film uscito il 3 gennaio nelle sale italiane, "Vi Presento Cristopher Robin".

Storia di uno scrittore tormentato

Quella di A. A. Milne è una storia davvero incredibile, segno di come il talento e le belle storie celino, nel loro profondo, dei tormenti e dei problemi molto grandi e difficili da combattere. L'uomo visse in Inghilterra tra la fine dell'800 e gli inizi del '900. Dopo un'infanzia passata a Londra sotto l'ombra del padre, il ragazzo si laureò in matematica prima di trovare una vera e reale passione nella scrittura. Alcuni suoi testi umoristici furono pubblicati in numerose riviste dell'epoca. Nel 1915 entrò nell'esercito rimanendo profondamente colpito e quasi traumatizzato dall'esperienza della Prima Guerra Mondiale. Le grandi ferite riportate e la sua esperienza come scrittore di propaganda per l'esercito lo segnarono moltissimo e nel profondo. Non è chiaro se l'uomo iniziò realmente a soffrire di Disturbo post traumatico da stress, ma è assodato che l'esperienza lo segnò nell'animo, facendolo diventare più cupo e stressato, radicalizzando le sue forti convinzioni pacifiste e il suo odio verso la guerra e la violenza.

Milne non uccise mai nessuno durante la sua esperienza e si ritrovò più volte a scrivere saggi e ad esprimersi contro ogni forma di conflitto: "L'ultima guerra - scriveva nel 1934 - ha coinvolto donne e bambini e trasformato la ricchezza accumulata in macello e rovina. La prossima guerra li coinvolgerà in un massacro e una rovina molto più grande. Questo sembra essere un buon motivo per rendere impossibile la prossima guerra".

La nascita del mito

La vita di Milne iniziò cambiare grazie alla nascita di suo figlio nel 1920. Christopher Robin Milne sarà la scintilla che farà scattare nell'uomo la voglia di rinascere a nuova vita e di dare libero sfogo a tutta la sua passione per la scrittura. Fu proprio grazie ai momenti passati con suo figlio e ai suoi pupazzi di pezza che nacquero tutti i personaggi di Winnie Pooh. Ogni personaggio è infatti rappresentazione ideale di uno degli animali di peluche del piccolo Christopher. Nel 1925, dopo aver comprato casa in campagna, trovò anche l'ambientazione per le storie di Winnie e dei suoi amici: il Bosco dei Cento Acri non era altro che il giardino della tenuta della famiglia Milne. Le storie che l'uomo raccontava al figlio tramite i suoi pupazzi divennero presto dei racconti: il primo fu pubblicato nell'edizione natalizia del London Evening News.

La storia di Winnie e del suo volo attaccato a un palloncino ebbe talmente tanto successo da spingere Milne a dare vita a un libro che raccogliesse insieme tutte quelle storie. Era il 1926 e il successo fu notevole e duraturo, tanto da trasformare quelle vicende e quei personaggi in delle vere e proprie celebrità. Suo malgrado anche il piccolo Cristopher Robin andò sotto i riflettori: era lui il protagonista, di nome e di fatto, di quelle vicende.

Un bimbo ferito

Quelle che erano delle bellissime e divertenti storie non erano altro che i momenti più intimi passati da Christopher insieme suo padre. Un bambino di soli sei anni aveva visto tutto il suo mondo tramutarsi in un vero e proprio fenomeno di massa senza poter far nulla per impedirlo. Così, mentre Milne superava i traumi della guerra grazie a quei racconti inventati, suo figlio ne diveniva quasi schiavo. Pare che inizialmente, anche per la giovane età, Christopher non sentì molto la pressione dei riflettori. Le cose cambiarono drasticamente quando il ragazzo finì in collegio. Tra gli otto e i nove anni iniziò a essere bullizzato e preso in giro a scuola per essere proprio il protagonista di quei libri.

Le cattiverie dei compagni iniziarono a fargli odiare quelle storie. Se da un lato era contento di esserne il protagonista, dall'altro odiava far parte di un mondo che aveva contribuito a creare ma del quale, in fondo, non voleva far parte. Il padre sembrò non accorgersi mai del tutto di questo malessere e il rapporto tra i due iniziò a incrinarsi definitivamente con il passare degli anni. I due si videro sempre meno spesso tanto che negli ultimi anni di vita dell'uomo non si incontrarono quasi mai.

Un uomo intrappolato... per sempre

I racconti che tanto avevano unito padre e figlio e che erano serviti a Milne per allontanare il suo tormentato passato, si trasformarono nel vero pomo della discordia tra i due. Le loro storie avevano fatto felice il mondo ma distrutto il loro rapporto che, da quel momento in poi, non fu più lo stesso. Cristopher si allontanò il più possibile da quei personaggi e suo padre cercò, a suo modo, di fare lo stesso. Per evitare di ripetersi abbandonò Pooh e i suoi amici dopo un libro di poesie e due romanzi e vendette i diritti del personaggio nel 1929. La fama raggiunta come scrittore per ragazzi lo tenne però imprigionato in quel mondo per sempre. Nessuno, comprese le riviste per cui collaborava, gli diede più lo spazio che aveva avuto fino a quel momento. I suoi romanzi successivi furono un fiasco e la gente lo ricordò fino alla fine solo ed esclusivamente nel mondo della letteratura per i più piccoli. Morì nel 1956 senza riuscire nemmeno a godersi la fama definitiva del suo personaggio quando, nel 1961, Disney ne acquisì i diritti.

Anche Christopher decise di allontanarsi dal business dell'orsetto di pezza che aveva creato, non intascando mai un centesimo dallo sfruttamento della sua immagine. Winnie Pooh rimane ancora oggi uno dei personaggi più redditizi nella storia della letteratura: libri, video, film, pupazzi e merchandising vario fruttano alla Disney oltre 1 miliardo di dollari l'anno, tanto quanto lo sfruttamento di immagine di Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e Pluto messi insieme.