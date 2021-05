Venom vs Carnage, una rivalità scritta nel sangue

Nato cinque anni dopo il debutto di Venom sulle pagine dei fumetti Marvel, Carnage è uno di quei personaggi che sin dal suo esordio hanno generato reazioni univoche ed entusiastiche, essendo il villain uno dei nemici più viscidi e psicopatici a tutto tondo del parterre della Casa delle Meraviglie. Trasposto numerose volte in televisione, come abbiamo anche ricordato nel nostro speciale su Spider-Man vs Venom, Carnage ha a lungo saltato il grande schermo, soprattutto nella ventennale storia degli adattamenti cinematografici dell'Uomo-Ragno, dalla trilogia di Sam Raimi fino a quella di Jon Watts nel MCU.



Scontato, doveroso e persino obbligatorio, dunque, prendere le origini del Simbionte forse più terrificante dei fumetti Marvel per trasporle finalmente al cinema in un film dedicato, visto che l'attesissimo Venom: La furia di Carnage sarà sostanzialmente incentrato sulla nascita del villain e sul rapporto-scontro con il protagonista titolare del sequel diretto da Andy Serkis. E da quel che abbiamo potuto vedere nel primo trailer ufficiale, è già facile farsi un'idea su cosa aspettarsi dal progetto targato Sony Pictures, specie guardando alla letteratura a fumetti che vede Cletus Kadasy e Carnage al centro dell'azione.



Testa e sangue

A differenza delle origini fumettistiche di Venom, correlate direttamente a Spider-Man, quelle di Kasady possono seguire molto più da vicino e fedelmente il percorso visto nelle tavole create da David Michelinie e Mark Bagley. Se Venom subisce una profonda e naturale trasformazione da nemico ad anti-eroe nel corso della sua evoluzione trans-mediale, presentatoci anzi già come anti-eroe nel primo adattamento firmato da Ruben Fleischer, quasi fosse contraltare e prosieguo della versione vista nello Spider-Man 3 di Sam Raimi, Carnage è al contrario un personaggio insalvabile, cattivo a tutto tondo da sempre.

Questo è dovuto ai tratti caratteriali e mentali di Kasady, uno psicopatico dall'infanzia complessa e difficile cresciuto sotto l'egida della violenza e dell'omicidio, tanto a casa quanto in orfanotrofio, dove uccise la direttrice dell'istituto, una ragazza che aveva rifiutato un appuntamento con lui e infine appiccò un incendio lasciando morire diverse persone. Venne rinchiuso per questo a Ryker's Island con 11 ergastoli, e fu proprio in carcere che conobbe Eddie Brock, suo compagno di cella che in quel momento si era però separato dal suo Simbionte e non aveva poteri per fermare l'istinto omicida di Kasady.



Quando Venom sceglie però di tornare dal suo ospite, il suo preferito, durante la fuga di Brock dalla prigione questo lascia indietro un suo seme che va a unirsi a Cletus Kasady entrandogli direttamente nel sangue, motivo del colore scarlatto e rubino di Carnage, che da quel momento diventa il Simbionte più pericoloso in circolazione.

Nel primo Venom, l'accenno alle origini di Carnage è già differente da quello nei fumetti, dato che il Brock di Tom Hardy, non correlato a Peter Parker, non ci viene minimamente presentato come nemico ma come eroe della storia, seppure eticamente fuori canone. Guardando poi al trailer di Venom: La furia di Carnage, notiamo che la trasformazione di Kasady avviene direttamente fuori dalle mura di Ryker's Island, nell'istituto Ravencroft, dove qualcuno sta tenendo degli esperimenti con quelle che immaginiamo siano delle parti simbiontiche studiate precedentemente dalla Life Foundation.



Il discorso del legame nel sangue tra Simbionte e Kasady viene rispettato, perché al personaggio questo viene iniettato in vena, lasciandolo trasformare in una bestia furiosa che massacra tutti gli astanti, dando infine fuoco all'istituto e liberando anche un'altra cavia da laboratorio, Shriek, interpretata da Naomie Harris.

Quello che possiamo aspettarci dal film è che Carnage e Shriek riescano a portare caos e violenza in tutta San Francisco, costringendo Venom ed Eddie Brock a prendere in mano le redini della situazione e lottare contro i propri simili. Non è onestamente chiaro quanta parte occuperà Carnage nel film, ma da quanto emerso sarà un vero e proprio co-protagonista negativo e la sua evoluzione sarà centrale anche per le dinamiche gioco-forza con Venom.

Dovesse comunque esserci un terzo capitolo del franchise, ci auguriamo che la Sony riesca a presentarci il Dio dei Simbionti, Knull, non solo essenziale ai fini della definizione di Venom e Carnage ma anche legato nei fumetti a uno dei prossimi nemici che verranno presentati nel MCU, il Gorr Macellatore di Dei interpretato da Christian Bale in Thor: Love and Thunder, che di sicuro non sarà trasposto fedelmente, in questo senso, ma da cui potrebbe nascere un bello spunto d'unione tra i due universi.