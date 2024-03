Venom 3 potrebbe segnare la fine del Sony Universe, e forse è meglio così

Dite la verità, un po' vorreste rispondere di sì a questa domanda. E forse un po' lo vorrebbero anche i produttori di Sony Pictures, partiti a razzo dal punto di vista degli incassi proprio con il primo Venom e che ora si ritrovano una specie di poltiglia informe dal punto di vista narrativo, che non va nemmeno bene al box office. Dopo aver pubblicato la nostra recensione di Madame Web non ci aspettavamo che il film passasse così in fretta da probabile fallimento a flop totale al botteghino, fino a diventare addirittura un meme da cui le stesse attrici tentano di fuggire. Ed è per questo che scoprendo che Venom 3 si chiamerà The Last Dance abbiamo pensato di riflettere proprio sul titolo, che sembra quasi una dichiarazione di intenti della Sony nei confronti del suo universo di Spider-Man senza Spider-Man. Aprire e chiudere con Venom. E magari dimenticare tanto di quello che è successo.



Come si arriva a Venom 3?

Non ci è voluto molto alla fine: dagli annunci di aperture di sequel vari di Madame Web al fuggi-fuggi generale partendo da Dakota Johnson e Sydney Sweeney, fino alla stessa Sony che si dice non contenta del risultato.



Madame Web non è nemmeno riuscito ad arrivare a 100 milioni di dollari di incasso nel mondo, certificandosi come un flop gigantesco al box office. Basta fare due calcoli: su quattro film prodotti di questo Sony Universe uno è andato benissimo (Venom), uno è andato bene (Venom - La furia di Carnage) e due sono andati tra il male e il malissimo (Morbius e Madame Web). Stiamo tra l'altro facendo un semplice discorso pragmatico di righe tirate alla fine del foglio: non tenendo conto del disastro narrativo, il botteghino piange. A fine agosto c'è ancora Kraven, che al netto di sorprese e visto il trend rischia di fare la fine di Morbius in quanto a risposta del pubblico pagante. Perciò l'arrivo in sala di Venom 3 a fine ottobre sarà sotto i peggiori auspici.



Venom 3 e poi basta?

L'ultima danza di Venom sembra proprio sottolineare che la Sony vuole dismettere questo esperimento malriuscito. L'unica IP veramente forte che ha saputo creare potrebbe aprire e chiudere il mini-universo poco condiviso che ha fatto più danni che altro, nella speranza da parte dei produttori che almeno la terza accoppiata di Tom Hardy e Simbionte possa far risollevare le sorti monetarie del franchise.



Certo è che con un probabile flop anche di Kraven e nessuno Spider-Man all'orizzonte appare difficile che Venom 3 possa anche solo avvicinarsi alle vette del primo capitolo (856 milioni di dollari incassati in tutto il mondo) e che per la Sony potrebbe già essere grasso che cola toccare gli incassi de La furia di Carnage (506 milioni di dollari al box office).



Con un Marvel Cinematic Universe che non sta passando un buon momento (ma comunque ben lontano dalle tragedie Sony) il pubblico ha poca pazienza per universi condivisi che non hanno né capo né coda, soprattutto se tentano di ingannarli mettendo immagini nei trailer poi non presenti nel film (il murales con lo Spidey di Tobey Maguire che tutt'ora rimane un mistero più assurdo del Triangolo delle Bermuda) o film che preannunciano varie Spider-Women dandogli poi un minuto scarso di presenza.



Sony, Venom e Spider-Man

Forse nemmeno l'arrivo di Spider-Man potrebbe salvare il Sony Universe (almeno dal punto di vista narrativo), talmente tanto che Kevin Feige sta resistendo da mesi alla volontà di rendere Spider-Man 4 di nuovo una storia sul multiverso, con il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire.



Questo potrebbe essere indice del fatto che Venom 3 possa davvero segnare la fine del Sony Universe, che non ha mai espresso alcuna volontà di portare dentro uno Spidey, qualsiasi esso fosse. Fanno più rumore i ricordi dell'annuncio dello Spider-Man 4 di Sam Raimi che Madame Web al botteghino, e con il regista statunitense che stuzzica i fan sull'eventuale Spider-Man 4 con Tobey Maguire è chiaro che la strada percorsa finora sia stata sbagliata e viziata da un successo oggettivamente inaspettato e molto sopra la media del primo Venom, che ha portato la Sony a voler riproporre la stessa formula, inceppatasi però già dal secondo capitolo in poi. Madame Web è infatti la cartina di tornasole per tutto il progetto: un prodotto in cui si fa di tutto per non citare Spider-Man, ma nemmeno Venom o Morbius, non riuscendo a creare un universo condiviso in quattro film. Ecco perché tutti gli indizi puntano alla chiusura anticipata del Sony Universe, al netto di ribaltoni enormi al box office di Kraven e Venom 3, che a questo punto appaiono abbastanza improbabili.



Bisognerà solo far tornare l'Avvoltoio nel Marvel Cinematic Universe, con buona pace di Michael Keaton che per primo non ha idea del perché sia finito in Morbius (altro sintomo del fatto che ci sia poca visione d'insieme, a essere buoni), e poi si chiude baracca, rendendo magari Venom The Last Dance l'episodio dell'attentato in cui muoiono tutti, e poi a casa ad aggiornare il curriculum. Nella speranza che il Sony Universe non risorga come Gli Occhi del Cuore, con Tom Hardy che guarda i dati al botteghino su Televideo, esultando.