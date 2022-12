Un uomo tranquillo: perché Liam Neeson spacca ancora

Non ha ovviamente nulla da spartire con l'omonimo - almeno nella traduzione italiana del titolo - classico di John Ford che vedeva John Wayne in un'inedita veste brillante. Un uomo tranquillo (in originale Cold Pursuit) è in realtà il remake del cult scandinavo In ordine di sparizione (2014), che vede tornare il medesimo regista Hans Petter Moland sul luogo del delitto. Se nel prototipo il ruolo da protagonista era interpretato da Stellan Skarsgard, con Bruno Ganz nelle vesti di guest-star, in questo rifacimento in lingua inglese la parte è stata assegnata a un Liam Neeson ormai star conclamata dei b-movie action degli ultimi anni (rispolverate la nostra recensione di Un Uomo Tranquillo).



Certo, di tempo ne è passato da quell'Io vi troverò (2008) che ne ha rivitalizzato la carriera in queste produzioni di genere e il peso dell'età che passa si fa sentire sempre di più, come vi abbiamo raccontato anche nella recensione di Memory (2022), uno dei suoi titoli più recenti. Come se la sarà cavata in quest'occasione? In concomitanza con l'exploit di Un uomo tranquillo su Netflix, dove è entrato nella top 10 dei più visti, andiamo a riscoprire il film uscito in sala nel 2019.



Un uomo tranquillo: giustizia a ogni costo

Una storia semplice semplice, che torna a raccontarci ancora una volta dell'ennesima missione di vendetta da parte di un padre che ha perso il figlio, in questo caso per mano di alcuni spacciatori ai quali un amico del ragazzo aveva rubato un ingente quantitativo di droga. Nelson Coxman, addetto del mezzo spazzaneve della cittadina sciistica di Kehoe nelle Montagne Rocciose, è consumato dal dolore e della rabbia e decide di farsi giustizia da solo, mettendosi subito sulle tracce dei diretti responsabili per poi scoprire chi sia stato l'effettivo mandante del delitto.



Abbandonato dalla moglie, Nelson ha ora quest'unico scopo nella vita e si dimostra incredibilmente bravo nell'eliminare - e poi farli sparire - uno dopo l'altro gli scagnozzi del boss Trevor Calcote, detto "Vichingo". Quest'ultimo, padre del piccolo Ryan, manifesta tendenze psicopatiche e si convince che dietro la morte dei suoi uomini vi sia la banda rivale dei nativi americani guidati da Toro Bianco, scatenando così in malafede una guerra diretta con loro. Il capo indiano, al quale è stato ucciso il figlio, decide di rispondere con la stessa moneta e vorrebbe rapire Ryan, ignaro che già lo stesso Coxman abbia avuto la stessa idea. Un gioco delle parti che rischia in breve tempo di diventare estremamente complicato per chiunque si ritrovi, suo malgrado o meno, coinvolto in prima persona.



Sangue e risate

Iniziamo subito col dire che la dose di black humour presente pressoché in qualsiasi scena aderiva molto meglio all'originale, con le atmosfere nordiche che rendevano battute e gag molto più in tono con il relativo ambiente. Qui traslato nelle pur altrettanto fredde terre del Colorado è come se si fosse perso qualcosa e che a tratti tale comicità finisca per stonare con il contesto, anche per via di personaggi secondari che non trovano sempre la corretta chiave di lettura.

Un uomo tranquillo riesce sicuramente a essere intrattenente nelle sue due ore di visione, con un discreto mix tra il lato più leggero e la componente action - thriller, ma al contempo sembra mancare di coesione e certi passaggi sembrano come collegati a forza, con scelte di montaggio che tolgono a tratti respiro al racconto e una sceneggiatura che ammorbidisce le caratterizzazioni su approcci maggiormente caricaturali: il villain di Tom Bateman, tanto per dirne uno, è fin troppo isterico e urlato per risultare anche accattivante. Tutto è senza mezze misure, in un'esaltazione priva di dubbi e artefici del classico macho reazionario: non vi è introspezione psicologica, non vi è tempo per elaborare il lutto ma soltanto attimi per agire, premere il grilletto e passare al prossimo obiettivo. Uno dopo l'altro, nell'attesa di arrivare a quel final boss da sfidare in una resa dei conti a tre contendenti, dove il sangue scorrerà copioso e la nera mietitrice avrà di che lavorare.



Un uomo tranquillo solo sulla carta, quindi, quello di Neeson - non sono mancate le critiche a Liam Neeson con tanto di red carpet annullato - che più che mai qua appare invincibile e indomabile, per nulla pronto a compatirsi o a farsi impietosire, con soltanto il suo obiettivo a mandarlo avanti fino a quell'epilogo ancora una volta segnato da un'ultima, estemporanea, gag macabra.

Non è un caso che tutte le morti vengano appositamente segnate su schermo, con tanto di lapide e nome del malcapitato, a suggello di una scia funeraria dove di chi perda la vita o meno non frega effettivamente nulla a nessuno. Due ore dove il sarcasmo va pari (tra)passo con una violenza a tema tipicamente di genere, che riescono a divertire al punto giusto pur senza eccellere, perdendo in ogni caso il confronto con un prototipo ben più ispirato e meno mainstream.