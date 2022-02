Uncharted: chi dovrebbe guardare il film con Tom Holland?

Con l'uscita ufficiale nelle sale del film con Tom Holland, la maledizione di Uncharted relativa a questo travagliato adattamento del videogioco Naughty Dog è definitivamente spezzata. Ci sono voluti più di 10 anni, un passaggio di mano tra registi e sceneggiatori che sembrava descrivere indirettamente la realizzazione di un prodotto più disastrato che sano, qualcosa da fare solo perché promesso, non perché realmente interessante. Il classico e inflazionato "cavalcare il brand" senza idee particolari alle spalle, come anche spiegato nella nostra recensione di Uncharted, che in contesto è però funzionale alla trasposizione, soprattutto guardando a un sostanziale ritardo accumulatosi tra il suo annuncio, la release e il bisogno fisiologico e cinematografico di essere un film grande, mainstream, ricco d'azione e di avventura.



Un progetto, questo Uncharted, le cui onde d'ambizione si sono velocemente infrante contro i duri scogli della realtà, disperdendosi nel corso di un intero decennio e lasciando soltanto la volontà di traslare Nathan Drake in carne e ossa sul grande schermo per ampliare il franchise, senza desiderio di migliorarlo (compito arduo, forse impossibile) o aggiungere in effetti qualcosa in più, di nuovo, parallelo ma appassionante. Se le cose stanno allora così, a chi è rivolto davvero questo adattamento di Uncharted?



Un invito generico per all'avventura

La domanda sorge spontanea guardando all'effettivo risultato del film, certo non entusiasmante ma forse un po' troppo bastonato dai cugini americani. Per quanto generico e con una personalità non proprio decisa, tanto da poterlo accostare a prodotti come R.I.P.D. o Venom, il titolo ha in effetti il pregio di sapere intrattenere quel giusto essenziale per non stancare, soprattutto nell'azione ma anche in alcuni passaggi narrativi nella chimica di coppia tra il Nathan Drake di Tom Holland e il Victor Sullivan di Mark Wahlberg.

Al suo interno troviamo però una serie di citazioni e sorprese dedicate in particolar modo a chi è fan di lunga data del videogioco, essendo questo Uncharted - lo ricordiamo - non adattamento diretto di uno dei capitoli dell'opera originale ma più un collage tra vari elementi della serie videoludica, tutti messi insieme per creare una storia d'origini fedele, ma anche delle fondamenta per sostenere poi eventuali e auspicabili sequel cinematografici. Un videogiocatore o appassionato della serie Naughty Dog andrà al cinema senza battere ciglio, ma è naturale che sia così, lo vuole l'ordine gerarchico dell'hype. Il paradosso sta nel fatto che Uncharted non è rivolto curiosamente a lui, non così come è stato pensato, monco dello stesso spessore drammaturgico ed emotivo dei momenti più intimi e di confronto ma anche di una sagacia e di un'ironia particolari, quelle che in effetti equilibravano il tessuto narrativo del videogioco con i passaggi di grande peso cinematografico. In pratica, gli manca la firma d'autore, quella che in passato ha reso ad esempio Indiana Jones tanto cult e importante. Il film su Uncharted manca, dicevamo, di qualcosa che lo renda riconoscibile, il che implica la ricerca di un target il più possibile ampio, un parterre variegato per un titolo mainstream che di fatto, non si chiamasse Uncharted, potrebbe essere tante altre cose.



Un film per tutti i palati

Al di là degli easter egg e dei rimandi che solo i videogiocatori potranno riconoscere (e non sono pochi), il titolo sembra infatti concepito per generalizzare il più possibile qualcosa di unico e particolare, privandolo di carattere per raggiungere palati di ogni tipo. La presenza di Tom Holland nel ruolo di Drake, di per sé, è un chiaro indizio di questo ragionamento. Non qualcosa di sbagliato, dovendo il cinema di questo tipo rispondere alle leggi del mercato, ma di incongruenze in termini qualitativi, perché il target puro di riferimento apprezzerà senza sorprese e il pubblico generalista resterà piacevolmente colpito, a differenza della maggior parte della critica di settore.

Vivendo inoltre di situazioni e curiosità palesemente correlate all'opera videoludica, i non fan non coglieranno tutti i riferimenti e non vivranno come dovrebbero "l'emozione del rimando", godendosi più che altro l'incedere anche ritmato del titolo, mentre al contrario i videogiocatori saranno impegnati nella caccia al riferimento e non riusciranno a soprassedere su alcune scelte traspositive. Chi ha il pane non ha i denti e viceversa, insomma, mentre Sony punta a convincere entrambe le tipologie di pubblico con un prodotto che avrebbe potuto essere qualcosa di più.