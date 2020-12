L'umanoide, la risposta italiana a Guerre Stellari

Mentre gli abbonati a Disney+ attendono il gran finale della seconda stagione di The Mandalorian, l'universo di Star Wars è in continua espansione con una miriade di progetti annunciati negli scorsi giorni dalla compagnia di Topolino in arrivo nel prossimo futuro. Tra chi ancora lamenta il controverso risultato della trilogia sequel e chi è fiducioso per l'imminente domani, tutti hanno in comune l'amore per i film originali che, a cavallo tra gli anni '70 e '80, hanno reinventato il moderno cinema di fantascienza.

Il successo del primo Guerre stellari (1977) è stato tale in ogni angolo del globo, Bel Paese ovviamente incluso. E allora perché non sfruttarne la scia per realizzare una space-opera tutta italiana? In realtà di produzioni che scimmiottavano il classico di George Lucas se ne sono realizzate diverse nello stivale, basti pensare a scult del calibro di Scontri stellari oltre la terza dimensione (1978) - conosciuto anche come Starcrash - ma in quest'occasione abbiamo deciso di portarvi alla scoperta di un titolo forse ancora meno conosciuto, ossia L'umanoide.

Girato un anno più tardi rispetto al primo "emulo", viene anch'esso considerato come un'involontaria parodia delle avventure di Luke Skywalker & soci. Ma andiamo con ordine e addentriamoci nell'improbabile trama, frutto di un imbarazzante lavoro di copia/incolla alla bell'e meglio.



In una galassia lontana lontana

"Metropolis, pianeta della galassia di Eraklon, sta per affrontare il suo momento più drammatico. Lord Graal è appena evaso dal satellite-prigione dove suo fratello, capo della pacifica Metropolis, lo aveva esiliato. Malvagio e assetato di potere, Graal ha propositi di vendetta che potrebbero alterare per sempre il destino della democrazia galattica."

Questa è la sinossi enunciata e proposta, proprio come nella saga a cui si ispira, in sovrimpressione su schermo dopo i titoli di testa. Veniamo così a conoscenza del villain, il crudele Lord Graal, che intende conquistare Metropolis con un esercito di super-soldati e uccidere l'odiato consanguineo, il cui rango è quello di Grande Fratello. Al servizio del crudele signore della guerra vi è il folle dottor Kraspin, a sua volta in combutta con la bellissima "donna del capo", Lady Agatha, alla quale garantisce eterna bellezza tramite il sangue di giovani donne.



Kraspin è prossimo a creare un siero capace di trasformare il più mite degli individui in un essere indistruttibile, un umanoide che obbedisce ciecamente al suo padrone.

Il primo a subire tale destino è il pilota Golob, che muta in una creatura priva di intelletto e votata alla pura distruzione. Metropolis potrà fare affidamento unicamente sulla scienziata Barbara, sul coraggioso soldato Nick e sul piccolo Tom Tom, un bambino alieno dotato di misteriosi poteri.



Qualcosa di familiare

Fin dai primi minuti i riferimenti al prototipo sono ben più che palesi e l'entrata in scena della principale nemesi, ossia Lord Graal, è declinata su quella del più noto Darth Vader, con tanto di casco e armatura nera che fanno rimpiangere la versione parodica di Rick Moranis in Balle spaziali (1987).

L'effetto déjà-vu continuerà fino alla fine, passando dai territori desertici che ricordano il luogo dove è cresciuto Luke al bambino cinese-alieno che altri non è che una versione casereccia dello Yoda originale.

I riferimenti si sprecano in serie, con tanto di cane-robot che usa la coda come antenna a vestire il ruolo di R2-D2 e a caratterizzare i passaggi più leggeri dell'insieme.



Ma l'ora e mezza di visione è percorsa da un senso del ridicolo involontario che non conosce vergogna: basti pensare al personaggio che dà il titolo alla pellicola, mutato dopo un'esplosione di gas contaminante.

Questi perde la folta barba e diventa una sorta di "Frankenstein 2.0", completamente privo di intelligenza e invulnerabile a qualsiasi cosa.

Una trasformazione a dir poco improbabile, alla quale il gigantesco Richard Kiel si presta con poca convinzione. L'attore americano, famoso per aver interpretato Lo squalo in due capitoli del franchise di 007, è alle prese con espressioni sempre più idiote nella gestione di un alter ego di rara demenza.



Il budget è stato stimato in sette milioni di dollari, la maggior parte usati probabilmente per le location e per il buon numero di comparse, semplice carne da macello nella duplice missione dell'umanoide.

Il tentativo di creare un futuro credibile, con messaggi che arrivano tramite arcaici sistemi di video-chiamate e console computerizzate formate da decine di lucine a intermittenza, scimmiotta in maniera ben più incolore le basi di Star Wars e i vaghissimi riferimenti alla particolare forma di governo impediscono una totale immedesimazione nella vicenda.

Anche l'epilogo segue una via a dir poco assurda e castra definitivamente la già compromessa credibilità dell'operazione, mettendo fine a qualsiasi potenzialità di realizzare sequel di sorta, che difatti non sono mai arrivati.



Dalle stelle alle stalle

La narrazione, va detto, risulta parzialmente profetica e lo spunto relativo alla formazione di un esercito di super-soldati può parzialmente ricordare l'esercito dei cloni, ma questo è forse l'unico elemento accattivante all'interno di una sceneggiatura che ricicla (e male) dalla fonte originaria.

Non mancano poi riferimenti del tutto casuali alle opere orwelliane - il capo dei buoni si chiama Grande Fratello - o a famigerate figure storiche, con Lady Agatha che aspira all'eterna giovinezza tramite il sangue di inermi vittime come Erzsébet Báthory e permette di omaggiare, in un paio di scene a tema, un cult dell'horror gotico ossia La maschera del demonio (1960), fino a quel nome Metropolis che cita l'omonimo capolavoro di Fritz Lang.



Le scorribande action son mal coreografate, tra comparse che cadono in maniera grottesca quando colpite dai raggi laser a gente che vola a terra dopo essere stata scaraventata dal gigante, fino a pseudo-scazzottate che ricordano quelle di Bud Spencer e Terence Hill.

A un certo punto compaiono anche dei guanti laser, una vera chicca per scatenare fragorose risate in un pubblico ormai assuefatto da tanta approssimazione.

Lo stesso si può dire degli effetti speciali, con i modellini delle astronavi "appiccicati" a sfondi spaziali, e la battaglia nelle fasi finali finisce per essere l'ennesimo connotato parodico dell'operazione.



Le gesta dei vari personaggi seguono un filo lineare e per quanto gli eventi siano basati su forzature e inverosimiglianze assortite, la netta divisione tra il Bene e il Male garantisce una certa scorrevolezza all'insieme.

Il cast fa quel che può senza impegnarsi troppo, ma almeno una giovane Corinne Cléry spicca per fascino nei panni di Barbara Gibson.



Il reparto scenico è oltremodo povero di idee e di ambientazioni suggestive, tra porte elettroniche che si aprono da sole e costruzioni poco ispirate, con la definitiva resa dei conti in una sorta di enorme capannone industriale/hangar: troppo poco per offrire un impatto visivo degno di nota.

Per completare il quadro è da segnalare la colonna sonora dal taglio sperimentale curata nientemeno che da Ennio Morricone: sicuramente uno dei lavori minori del compianto maestro romano, ma almeno capace di impreziosire un minimo un film fallimentare pressoché sotto ogni aspetto, paradossalmente ideale per una serata all'insegna del divertimento più scanzonato e scacciapensieri.