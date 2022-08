Fino all'ultimo indizio: su Netflix il nuovo Seven?

Chiunque abbia visto il film, saprà che la risposta alla domanda del titolo è un grosso NO. Ma allora perché mettere a paragone due opere così qualitativamente differenti? Perché in effetti qualche punto in comune le due pellicole lo hanno, a cominciare dalla coppia di protagonisti che indagano sul caso. Come nel cult di David Fincher - la nostra recensione di Seven è a portata di clic - anche in questo caso troviamo una coppia di detective più o meno complementari, diversi sia per colore della pelle che per età. Nei panni del collega più anziano troviamo infatti Denzel Washington mentre nelle vesti di rampante detective ecco Rami Malek, allora ancora fresco (le riprese partirono nel 2019) del generoso Oscar per Bohemian Rhapsody (2018).



Impossibile però accusare il regista John Lee Hancock di aver preso qualche spunto di sorta, giacché la stesura originare dello script - da lui stesso curata - risale addirittura al 1993, ben due anni prima che il classico con Freeman e Pitt vedesse la luce delle sale. Hancock ha dovuto aspettare quasi trent'anni prima di veder realizzato il progetto, con una carriera dietro la macchina da presa ormai ben avviata che vanta titoli del calibro di The Blind Side (2009) e The Founder (2016). Fino all'ultimo indizio è tornato alla ribalta nel catalogo Netflix, dove ha conquistato la classifica dei più visti, e ne approfittiamo per ritornare a parlarne a qualche mese di distanza.



Fino all'ultimo indizio: la caccia è aperta

Lo sceriffo Joe Deacon non è più quello di un tempo: operato al cuore e con un divorzio alle spalle, l'uomo non è mai riuscito a superare l'ossessione per un serial killer che anni prima aveva ucciso diverse ragazze. Ora Deacon viene mandato a Los Angeles dai suoi superiori per raccogliere alcune prove su un caso e scopre che i colleghi stanno indagando su una serie di delitti di giovani donne. Lo sceriffo nota che questi macabri omicidi hanno in comune il medesimo modus operandi e che il colpevole potrebbe essere la stessa mano, colui al quale aveva dato la caccia per così tanto tempo senza successo.

Nonostante le ostilità del dipartimento, che sa bene di come Deacon non sia più lo stesso ormai, il giovane detective Jimmy Baxter - a capo delle indagini - decide di sfruttare la sua esperienza e la sua conoscenza sul caso passato nella speranza di chiudere quanto prima il cerchio. Cerchio che sembra stringersi sempre di più attorno ad un certo Albert Sparma, principale sospettato che ha apparentemente qualcosa da nascondere...



Un'elaborazione sbilanciata

Come vi avevamo raccontato nella nostra nostra recensione di Fino all'ultimo indizio, non solo Seven ma anche il memorabile Zodiac (2007) è tra i punti di riferimento e soprattutto nella prima parte anche certe soluzioni registiche paiono guardare a quest'ultimo. Hancock d'altronde non è mai stato un autore nel senso puro del termine e anzi i suoi prodotti si adagiano su una messa in scena gradevole ma mai particolare o indimenticabile, tanto che l'affidarsi ai prototipi è una sorta di scelta quasi obbligata.

Parliamoci chiaro, il film è diretto con mano sicura, ma manca di personalità e il richiamo agli archetipi si fa più che evidente con lo scorrere dei minuti. La sceneggiatura cerca poi di inanellare colpi di scena in serie nella mezzora finale, ma la preparazione per arrivarvi e accettare tali dinamiche non è delle migliori, sia per alcune inverosimiglianze più o meno palesi che per certe soluzioni che rischiano di svelare in anticipo la risoluzione del caso, con quegli echi pseudo-horror - come quando Deacon vede in camera gli spiriti senza pace delle vittime del killer - che non trovano adeguati spunti nell'effettiva caratterizzazione dei protagonisti. Difficile dire il perché o meno di certe scelte e se almeno Denzel Washington tenta di imprimere un minimo di tormento al suo personaggio, Malek sembra completamente spaesato e totalmente schiavo degli eventi, un destino parzialmente condiviso con quello del "sospettato numero 1" di Jared Leto, che negli ultimi tempi non ne sta azzeccando una.



Il diavolo si nasconde nei dettagli

Quelle piccole cose del titolo originale, The Little Things, avrebbero meritato una maggiore finezza di scrittura e invece comportamenti e reazioni sembrano sempre figlie di uno schematismo imperante, tanto che il didascalismo sembra la cifra stilistica con la quale è stata messa in piedi l'intera operazione: il soggiogare a determinate regole del genere sembra aver tagliato le gambe ad un approccio che avrebbe invece potuto tentare altre vie per offrire qualcosa di parzialmente nuovo.

Qualche discreto momento tensivo e il gioco sulle tre figure principali, che cerca di ampliare il discorso introspettivo su un versante più ampio - ma con risultati altalenanti - riescono a non far perdere del tutto l'attenzione, anche se le due ore e rotti di visione rischiano di sfiancare la pazienza di uno spettatore che si sarebbe atteso un epilogo ben diverso. Perché a mancare è quel crescendo finale, quel climax necessario a mettere finalmente sul tavolo tutte le carte e trovare la quadra tanto agognata, preferendo un'ambiguità non del tutto appagante. Fino all'ultimo indizio rimane un film appena sufficiente, che non lascia il segno nel genere e perde mestamente il confronto con produzioni meritatamente più famose e blasonate.