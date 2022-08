Dagli UFO ai mostri marini: tutte le ispirazioni dietro all'alieno di Nope

Nope è un successo di pubblico, con ben 100 milioni di Dollari complessivi di incassi al box-office. Alcuni tra coloro che hanno già visto il film, però, potrebbero chiedersi quale sia il significato della pellicola diretta da Jordan Peele, oppure cosa rappresenti l'essere N.O.P.E. (Not Of Planet Earth) che vediamo nel film. Se volete avere alcune risposte, potete ascoltare la nostra intervista a Daniel Kaluuya e Keke Palmer. Per comprendere a fondo la visione di Peele, tuttavia, occorre esaminare quali siano le ispirazioni dietro al protagonista "alieno" del film, che sembra affondare le proprie radici non solo negli avvistamenti UFO americani, ma anche nella biologia marina e persino nel mondo degli anime. Prima di continuare la lettura di questo articolo e analizzare gli spunti di Jordan Peele per Nope, però, vi ricordiamo che questo articolo contiene spoiler sulla trama del film.

Un alieno uscito da X-Files

Partiamo dall'ovvio: Nope è una storia basata sugli UFO che parte dalle più classiche premesse relative all'avvistamento di un Unidentified Flying Object.

Nella prima metà del film, il disco volante viene chiamato UAP, o Unidentified Aerial Phenomenon, una sigla più moderna che però tradisce ancora una forte vicinanza al mondo degli UFO stessi. Non a caso, dunque, l'essere che dà le mosse a Nope sembra essere uscito da una puntata di X-Files o da un sequel di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. In effetti, è proprio la pellicola di Spielberg ad aver influenzato profondamente il lavoro di Jordan Peele, che più e più volte opera citazioni e rimandi a "Incontri Ravvicinati" nel corso della trama: per esempio, in entrambe le produzioni l'oggetto volante non identificato utilizza le nuvole per nascondersi, mentre i primi "alieni" incontrati dal protagonista del film di Jordan Peele sono dei ragazzini che indossano dei costumi che citano le creature viste nel capolavoro di Spielberg. Infine, sia il protagonista di Nope, OJ, che quello di Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Roy, hanno il loro primo "contatto" con i rispettivi alieni mentre si trovano sul proprio pick-up.



Al di là delle citazioni all'icona fantascientifica di Steven Spielberg, Nope fa continui ammiccamenti alla cultura UFO degli Stati Uniti, citando per esempio uno dei capostipiti multimediali di tale cultura in America, ovvero la serie "Ancient Aliens" di History Channel.

Benché in Italia le persone che credono all'esistenza degli UFO siano relativamente poche, negli Stati Uniti la convinzione che essi siano reali è molto più radicata, anche perché è proprio in America che si verifica ogni anno il numero più alto di avvistamenti di oggetti volanti non identificati del pianeta: il fenomeno si è diffuso al punto da far entrare i dischi volanti nella cultura popolare e, successivamente, anche nel mondo del cinema. In origine, però, gli UFO avevano delle forme diverse da quelle che conosciamo oggi: fino agli anni Quaranta, infatti, essi avevano le sembianze dei sottomarini o addirittura delle navi. Le cose cambiarono poco prima della Seconda guerra mondiale, quando gli Zeppelin e i palloni aerostatici vennero impiegati dalle aviazioni di tutto il mondo, compresa quella americana: trattandosi di oggetti meno comuni degli aerei e delle navi, i velivoli sferici vennero subito etichettati come "UFO", fornendo loro l'iconica forma da disco volante.



A rendere ancor più geniale l'idea alla base dell'UAP di Nope, però, è il legame che, storicamente, gli oggetti volanti non identificati hanno avuto con le nuvole. A cavallo tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, infatti, il movimento a sostegno dell'esistenza degli UFO era convinto che essi si nascondessero nelle nuvole, o addirittura che essi stessi fossero le nuvole, soprattutto quelle particolarmente regolari e lente (esattamente come avviene in Nope). In realtà, i primi teorici degli UFO non credevano che essi fossero legati a delle civiltà aliene, ma semplicemente che si trattasse di velivoli di guerra americani capaci di modificare il clima, magari per dare un vantaggio agli Stati Uniti nell'ipotesi di una guerra contro l'Unione Sovietica.



Non è un caso infatti che l'UFO-mania nacque nel corso della guerra fredda: secondo Donald H. Menzel, uno dei maggiori esperti della psicologia delle masse, "gli UFO sono nati perché tutti, in quel periodo, erano in ansia: il mondo era di colpo diventato ostile e c'erano forze che erano impossibili da controllare per una persona, come la bomba atomica". Solo con il disgelo tra Stati Uniti e URSS, e poi con la fine della guerra fredda, gli UFO si legarono agli alieni, caricandosi anche della narrativa che conosciamo oggi.

Nelle profondità oceaniche

Non sono però solo gli UFO ad aver ispirato l'essere che terrorizza i protagonisti dell'ultima fatica di Jordan Peele. Ciò che molti potrebbero non sapere è che la produzione della pellicola ha collaborato con una biologa marina dell'Università della California, Kelsi Rutledge, per rendere realistico l'"alieno" del film.

La grande rivelazione di metà pellicola è infatti che l'UAP non è un'astronave, come gli spettatori sono portati a credere fin dall'inizio, ma un animale mai visto prima d'ora, di cui però non viene svelata l'origine, lasciando allo spettatore decidere se si tratti di un alieno o di una specie terrestre in via di estinzione. Nello specifico, la creatura è un Occulonimbus Edoequus, una nomenclatura inventata dalla stessa Rutledge, che nella finzione del film (o almeno dei suoi materiali bonus) è diventata la consulente scientifica di OJ, Emerald e Angel, impersonando sé stessa. Il nome dell'animale dovrebbe tradursi in qualcosa come "mangia-cavalli che si nasconde nelle nuvole": nomenclatura calzante, per quanto forse troppo esplicativa della natura dell'UAP protagonista della pellicola.



La stessa Rutledge, oltre che del nome dell'animale, si è occupata anche di renderlo quanto più simile possibile ad una creatura delle profondità oceaniche, dal momento che Jordan Peele voleva realizzare un essere che fosse scientificamente coerente con la fauna esistente sul nostro pianeta.

Le esigenze di Peele in termini di naturalismo, però, si sono dovute coniugare con la natura fantastica della pellicola: l'"alieno" non poteva essere troppo realistico, perché altrimenti si sarebbe perso il nesso con gli UFO, che era invece richiesto dalla trama e dai produttori. Per questo, Rutledge ha deciso di ispirarsi ai polipi e alle seppie: dai primi, in particolare, è stato mutuato l'occhio quadrato della creatura, mentre dalle seconde è stata tratta l'ispirazione per le modalità di "caccia" dell'essere, capace di attirare le proprie prede con una forma di ipnosi. Non solo: nelle battute finali del film scopriamo che l'UAP ha la capacità di cambiare colore, una citazione alle celle cromatofore dei cefalopodi, che permettono loro di assumere una pigmentazione variabile a seconda delle necessità.



I due animali che più hanno ispirato la creatura co-protagonista di Nope sono però la Appendicolaria Caronte e il Dollaro Sabbioso. Il primo è scientificamente noto come Bathochordaeus Charon ed ha anche una variante "gigante": si tratta di un invertebrato marino piuttosto comune, che in Italia si trova in alcune aree del Mar Ligure, ma la cui classificazione è stata completata solo nel 2016. In particolare, l'animale avrebbe dato a Rutledge l'idea per la deglutizione e la digestione delle prede da parte dell'UAP della pellicola di Jordan Peele.



Il Dollaro Sabbioso, invece, è un echinoderma decisamente più piccolo e conosciuto: si tratta essenzialmente di un riccio di mare piatto e con spine poco appariscenti, che gli danno la forma di una moneta (da cui deriva il suo nome), oppure quella di un disco. Non è dunque un caso che l'animale, appartenente all'ordine delle Clypeasteroida, abbia ispirato colore e forma della creatura che vediamo in Nope.

Dal Paradiso a Tokyo-3

Infine, accanto alla biologia marina e agli UFO, anche Neon Genesis Evangelion è stato una fonte di ispirazione per Jordan Peele, come confermano alcune note di produzione a corredo del film.

In particolare, sono gli Angeli dell'anime di Hideaki Anno ad aver ispirato buona parte del design della "forma finale" dell'UAP. In realtà, è anche probabile che la produzione di Nope e quella di Evangelion abbiano entrambe tratto degli spunti dalla rappresentazione biblica dei Serafini e dei Troni (o Ophanim). I primi, infatti, sono degli esseri dotati di sei ali, di cui solo due adatte al volo, mentre le altre vengono utilizzate per coprire mani e piedi umani. I Troni, invece, sono degli angeli formati da una catena di cerchi dorati, ciascuno coperto sull'esterno da una serie di occhi e che, pur senza ali, possono muoversi fluttuando nel cielo, esattamente come il nostro UAP nella sua forma "a disco".



Anche nel mondo reale, gli Ophanim hanno attirato l'attenzione di molti tra coloro che credono nell'esistenza degli UFO. Secondo una teoria dell'ex-impiegato della NASA Jose F. Blumrich, per esempio, gli Ophanim sarebbero una delle più antiche testimonianze esistenti del fatto che gli UFO venissero avvistati anche migliaia di anni fa, e non siano solo un fenomeno recente, riconducibile a satelliti, sonde meteorologiche e palloni aerostatici.



Accanto ai Serafini e agli Ophanim, poi, pare che la versione "aperta" dell'UAP sia fortemente ispirata a Sahaquiel, il decimo Angelo di Neon Genesis Evangelion, che ha la capacità di ingrandirsi aprendo le proprie ali e rivelando un enorme occhio centrale. Nulla di troppo diverso da quanto vediamo negli ultimi minuti del nuovo horror fantascientifico di Jordan Peele, dunque, a riconferma di come l'anime di Hideaki Anno abbia influito su tutta la cinematografia occidentale degli ultimi anni. Intanto, se questa rassegna di ispirazioni per l'UAP di Nope vi ha incuriosito, il consiglio è quello di correre al cinema e rivedere l'horror sci-fi firmato da Jordan Peele: prima di farlo, però, potete anche dare un'occhiata alla nostra recensione di Nope!