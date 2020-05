Tyler Rake vs John Wick: chi vincerebbe la sfida?

In originale si chiama Extraction ma in Italia si è optato per un titolo dal colore differente, qualcosa di meno spersonalizzante e più di carattere. Talmente di carattere che il film diretto da Sam Hargrave e scritto da Joe Russo si è trasformato in Tyler Rake, nome e cognome del protagonista interpretato da Chris Hemsworth. Una scelta inizialmente incomprensibile, data la facilità del titolo inglese, che ha però trovato senso dopo la visione del dinamico action-thriller ambientato in Asia, nel Bangladesh. Sceneggiatura relativamente ridotta all'osso, senso della narrazione e dell'evoluzione della storia spicciolo ma uno spettacolo d'azione che vale da solo l'intera produzione. Anzi, è proprio il senso del progetto, esordio alla regia di un coordinatore degli stunt (quello di Captain America: Civil War e Avengers: Endgame) che si è visto chiamato in causa dai fratelli Russo in veste produttiva. Impossibile dirgli di no, specie per un titolo tanto inserito in un contesto di genere che oggi attira molto pubblico, se poi distribuito in streaming molto di più.



Elemento interessante è comunque una certa analogia creatasi con un altro titolo action divenuto velocemente cult e poi saga cinematografica, nato da due coordinatori degli stunt, con una sceneggiatura volutamente povera e sintetica ma con delle sequenze di combattimento e sparatorie già entrate di diritto nella memoria spugnosa della cultura pop. Stiamo ovviamente parlando di John Wick, altro film "nome e cognome", armi, sangue e schegge, che vogliamo provare a confrontare proprio con Tyler Rake. Niente a che vedere con i film in sé, ad ogni modo, perché a interessarci è l'esito di uno scontro immaginario tra i due protagonisti, i due badass più badass del cinema di genere contemporaneo.



Un mercenario incontra un assassino

Sembra l'inizio di una barzelletta e invece è la fantasia che ci spinge a creare questo scenario in cui un mercenario come Tyler Rake incontra un sicario professionista come John Wick. L'estrazione "professionale" dei due è molto importante per inquadrare le rispettive origini. Per quel poco che sappiamo (e che forse verrà approfondito nell'annunciato Tyler Rake 2), il soldato del SARS (Special Air Service Regiment) e mercenario in vendita sul mercato nero ha sviluppato la sua strategia in ambito militare, addestrato dunque a un tipo di contesto che contempla guerriglia urbana e lanci dietro le linee nemiche, dunque anche sopravvivenza in zona ostile. Dopo la morte del figlio, possiamo affermare che il suo unico scopo di vita è la ricerca di una missione suicida per espiare la sua paura e la colpa dell'assenza durante la malattia del piccolo. Non esiste altro se non il lavoro, e il tempo trascorso fuori dal campo di battaglia lo passa bevendo e provando esperienze adrenaliniche ed estreme, tipo il salto da una scogliera decisamente troppo alta.



Sul lavoro è però preciso e attento a ogni dettaglio e il suo addestramento si rivela eccezionale e adatto a circostanze davvero difficili. Il suo stile di combattimento è pesante e forsennato, incentrato soprattutto sull'attacco e sulla violenza dei colpi al netto di una certa scioltezza dei movimenti. Questo è coerente con la stazza di Chris Hemsworth ma sono comunque le armi a giocare un ruolo fondamentale, essendo quasi sempre presenti anche all'interno degli scontri. Arma bianca o da fuoco, Rake le utilizza e le affronta in modo diretto e senza troppa esitazione. Questo è d'altronde rispettoso delle linee guida caratteriali del personaggio.

Detto ciò, in uno scontro "uno contro uno" all'ultimo sangue con lo John Wick di Keanu Reeves siamo quasi certi che non sopravvivrebbe, alla fine. Dobbiamo tenere conto degli elementi strutturali che codificano stile e personalità di tutti e due i personaggi, e l'addestramento "criminale" più variegato ricevuto da Wick è essenziale a convincerci della sua vittoria. Anche lui è guidato dalla perdita ma la forza aggiunta viene dalla vendetta e dal profondo senso di sopravvivenza che lo spinge a situazioni sempre più complesse da gestire.



Mentre Rake combatte persino un po' fuori dai propri limiti, andando anche oltre le proprie forze (basti guardare al finale del suo film), tutto il moveset e l'esperienza in scontri corpo a corpo, all'arma bianca, negli inseguimenti e nelle sparatorie di Wick rientrano nelle totali capacità del personaggio. Ad articolare i movimenti dell'assassino interpretato da Keanu Reeves sono due elementi importanti: le arti marziali e la conoscenza delle armi. Il primo è fondamentale in quanto combatte seguendo un mix di stili differenti, che vanno dalle proiezioni del Jujutsu alla difesa del Kung Fu, fino ad arrivare a quelle forse più importante del Krav Maga israeliano, su cui è poi plasmato tutto il resto.

Significa che all'interno delle sue conoscenze rientra tanto uno stile di difesa e sottomissione efficace, quanto uno di attacco, contatto e contrattacco davvero straordinario. Oltre a questo, è molto più abituato a dei combattimenti corpo a corpo contro moltitudini di nemici armati e più pericolosi, che affronta ovviamente anche lui con pistole, fucili o altro. Particolarità che non abbiamo visto in Rake è però quella di saper rendere anche un oggetto comune come una penna o un libro un'arma davvero pericolosa, il che si traduce nel saper manipolare qualcosa con il preciso scopo di uccidere.

Tra Tyler Rake e John Wick si scatenerebbe un combattimento acceso che durerebbe lunghi e intensi minuti. Si romperebbero ossa, schizzerebbe molto sangue e le armi non sappiamo quanto sarebbero utili, in uno scontro uno contro uno. Mettiamo in gioco una sola pistola, poi fonte di narrazione all'interno dell'azione. Lo scopo sarebbe quello di prenderla per uccidere l'altro. Il contatto sarebbe serrato, il confronto accesso e violento, ma l'agilità, il sesto senso d'azione e le conoscenze di Wick lo condurrebbero alla vittoria. Certo non facile e non senza ripercussioni fisiche, ma comunque vittoria. In definitiva, il mercenario australiano ha ancora un po' di strada da fare per competere davvero alla pari con l'assassino del Continental.



Un primato però lo ha: Rake è il personaggio che vanta il bodycount più elevato della storia del cinema in un solo film, ben 183 uccisioni. La maggior parte delle vittime però non era rappresentata da professionisti come quelli affrontati da Wick, e questo qualcosa dovrà pur contare.