Tutti i record di Avengers: Infinity War al debutto, oltre ogni aspettativa

Quando si ha l'intenzione di costruire un sogno, un progetto in grado di restare nei cuori delle persone, è fondamentale gettare delle basi solide, delle fondamenta affidabili che non temano i segni del tempo. È ciò che ci ha insegnato, in modo più o meno implicito, Kevin Feige, l'uomo dietro al successo dell'attuale universo cinematografico Marvel, culminato come tutti sappiamo con l'arrivo nelle sale di tutto il mondo di Avengers: Infinity War. 160 minuti che raccolgono tutti gli eroi Marvel apparsi su grande schermo negli ultimi 10 anni, conosciuti film dopo film, avventura dopo avventura, riuniti ora contro una sola, immensa minaccia: quel Thanos musone, spietato e assetato di potere che tutti gli appassionati sognavano finalmente di vedere al suo massimo. L'opera firmata dai Fratelli Russo è così arrivata nei teatri worldwide e, al di là delle previsioni della vigilia, ha iniziato a macinare i primi incredibili risultati, dati tangibili, reali, che hanno dato forma e colore a un successo senza precedenti. Partiamo dagli USA, dove Infinity War si è laureato come miglior debutto di tutti i tempi incassando 250 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione - superando Star Wars: Il Risveglio della Forza, fermo a 248.



Oltreoceano

Anche oltreoceano però la situazione non cambia: nel resto del mondo è il film che ha incassato di più nella storia al debutto. Grazie a 380 milioni di dollari incassati fuori dagli Stati Uniti, gli incassi worldwide di Infinity War hanno raggiunto la spaventosa cifra di 630 milioni di dollari in una manciata di giorni - meglio del precedente record appartenente a Fast & Furious 8, pari a 541,9 milioni. I motori della Universal continuano a detenere il maggiore incasso del debutto oltreoceano, 443,2 milioni, ma siamo sicuri che la Marvel attenterà anche a questo record nel prossimo futuro. Marvel che non ha praticamente rivali nel mondo dei supereroi: Infinity War è il cinecomic con il miglior debutto di sempre in patria. Scalzato dunque il primo film degli Avengers, che se ne stava al primo posto con 207,4 milioni di dollari; all'estero invece il primato resta di Batman v. Superman: Dawn of Justice con 422,5 milioni, una magra consolazione per la DC che ultimamente sembra aver perso lo smalto di un tempo (basti pensare che Infinity War ha quasi raggiunto gli incassi totali di Justice League con un solo weekend).



Gli Avengers al loro massimo

Scendendo nel particolare, Avengers: Infinity War è record sia del sabato che della domenica in Nord America. Con 83 milioni secchi, il cinecomic ha superato i 69,6 milioni di Jurassic World nel primo prefestivo, mentre la domenica è stata vinta con 61 milioni, scalzando di un soffio Il Risveglio della Forza fermo a 60 milioni. L'Episodio VII è invece rimasto imbattuto nel venerdì, 119,1 milioni contro i 106 di Infinity War. Fuori dal suolo americano, l'ultima fatica dei Marvel Studios risulta invece il debutto più remunerativo di sempre in numerosi mercati, pensiamo alla Corea del Sud, al Messico, Brasile, Filippine, Tailandia, Indonesia e Malesia. Curioso il caso dell'India, dove Infinity War non solo è risultato il miglior debutto occidentale di sempre, in un sol colpo ha superato i debutti di Avengers, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War messi assieme. Parlando di soli cinecomic, Infinity War è stato il miglior debutto in Francia, Germania e Spagna, mentre si è piazzato soltanto secondo in Italia con 11 milioni. Qual è stato invece il miglior mercato fuori dal territorio statunitense? UK/Irlanda, che ha portato nelle casse Marvel ben 42,2 milioni, terzo miglior debutto di sempre. Ed è soltanto l'inizio...