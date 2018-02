Tutti i film in uscita al cinema a marzo 2018: Top 5 e lista completa

Dopo un febbraio scoppiettante, ecco un marzo che si prospetta ancora più esplosivo per il pubblico cinefilo. Grandi titoli sono infatti attesi nelle settimane a venire, capaci sia di attirare l'attenzione del grande pubblico che di platee più ricercate. Vi è grande curiosità per l'arrivo nelle sale del reboot di Tomb Raider, del sequel Pacific Rim: La rivolta e del nuovo kolossal sci-fi di Steven Spielberg Ready Player One. Ma i trentun giorni del terzo mese dell'anno propongono una gran quantità di titoli da tenere d'occhio: dal western Hostiles con Christian Bale al candidato all'Oscar Lady Bird, dall'ultimo film di Roman Polanski Quello che non so di lei al remake firmato Eli Roth (e con protagonista Bruce Willis) de Il giustiziere della notte, dal biopic Tonya al fantastico Nelle pieghe del tempo. E poi ancora i thriller Red Sparrow e I segreti di Wind River, produzioni storico religiose di lusso come Maria Maddalena e opere in costume quali Rachel, per un'offerta veramente eterogenea.

Lady Bird - 1 marzo

2002, Sacramento. Christine è una bella liceale che frequenta l'ultimo anno di una scuola cattolica. La ragazza, che ha un rapporto burrascoso con i genitori, odia il suo nome e preferisce farsi chiamare Lady Bird, è alle prese con le prime cotte e rotture sentimentali, inizia a lavorare in una caffetteria e col passare dei giorni scopre di più sulla vita e sull'indipendenza dalle proprie radici. Ritratto generazionale candidato a cinque premi Oscar (miglior film, miglior attrice sia protagonista che non, sceneggiatura e regista) firmato da Greta Gerwig con uno stampo di matrice indie e ambientato in un contesto di periferia che si affida all'intensa performance di Saoirse Ronan.

Quello che non so di lei - 1 marzo

Delphine è l'autrice di un romanzo autobiografico dedicato a sua madre che è diventato un vero e proprio caso letterario. La donna viene però accusata in lettere anonime di aver messo in pubblica piazza e senza rispetto delle complesse dinamiche familiari, trovando inaspettato conforto in un'appassionata lettrice che, tramite il suo charme, la convince a condividere l'appartamento con lei. Basato sul romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan, il nuovo atteso thriller di Roman Polanski gioca su atmosfere torbide mettendo al centro della storia il rapporto tra le protagoniste, interpretate da due attrici di raro fascino quali Emmanuelle Seigner (moglie del regista) ed Eva Green.

Pacific Rim 2 - La rivolta - 22 marzo

Atmosfere dark e tanta, tanta azione, supportata da spettacolari effetti speciali. In Pacific Rim - La rivolta il protagonista John Boyega interpreta il ribelle Jake Pentecost, un pilota Jaeger un tempo promettente il cui leggendario padre ha dato la vita per assicurarsi la vittoria dell'umanità contro i mostruosi "Kaiju". Ambientato dieci anni dopo la battaglia della breccia, il film vede i Kaiju attaccare nuovamente la Terra e solo nuovi robot d'ultima generazione possono salvare l'umanità dall'annientamento. Steven S. DeKnight sostituisce Guillermo del Toro dietro la macchina da presa per un sequel dallo sguardo apparentemente meno autoriale e più incentrato su un intrattenimento di stampo ludico.

Tomb Raider - 15 marzo

Il premio Oscar Alicia Vikander interpreta Lara Croft in questo reboot che si propone, seguendo anche l'evoluzione videoludica, quale origin story dell'eroina. Il film si concentrerà sulla grande battaglia che la ragazza dovrà affrontare contro l'organizzazione denominata Trinity, in un'atmosfera avventurosa che si promette di guardare ai grandi classici del filone. Curiosità altissima per una trasposizione che ha il compito di restituire la giusta personalità a un personaggio così iconico per i tanti fan dell'opera originaria.

Ready Player One - 28 marzo

Terra, anno 2045. La sovrappopolazione e l'inquinamento hanno indelebilmente rovinato la vita sul pianeta. Per sfuggire a una vita noiosa e decadente gli individui scelgono di rifugiarsi nella realtà virtuale di OASIS in cui, grazie ad alter ego, possono dedicarsi ad attività eccitanti e divertenti. Il protagonista Wade Watts è un ragazzo che decide di cimentarsi nel gioco di Anorak, consistente in una serie di sfide sempre più ardue ideate dall'inventore dell'infrastruttura: al vincitore sarà infatti concesso di entrare in possesso dell'eredità milionaria del fondatore, da poco passato a miglior vita. Sulla tracce del tesoro però vi è anche una potente multinazionale... Tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Cline, anche co-autore della sceneggiatura, il nuovo film di Steven Spielberg propone uno spettacolo totalizzante dal punto di vista visivo, ricolmo di citazioni filmiche e letterarie pronte a fare la gioia di più generazioni di spettatori.

Panoramica uscite

1 MARZO

2 gran figli di...: commedia con Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons e Glenn Close.

Dark Knight: thriller drammatico liberamente ispirato al massacro di Aurora.

È arrivato il Broncio: co-produzione animata tra Gran Bretagna e Messico.

Puoi baciare lo sposo: commedia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono.

Red Sparrow: thriller con Jennifer Lawrence.

Un figlio a tutti i costi: commedia di e con Fabio Gravina.



5 MARZO

Cinema novo: documentario sulla corrente cinematografica dell'America Latina.



8 MARZO

Il giustiziere della notte: remake firmato da Eli Roth con protagonista un vendicativo Bruce Willis.

Anche senza di te: commedia con Myriam Catania e Nicolas Vaporidis.

Benvenuti a casa mia: commedia francese con Christian Clavier.

Eterno femminile: film drammatico messicano.

Nome di donna: dramma di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi.

Rachel: dramma di ambientazione ottocentesca con Rachel Weisz.

Ricomincio da noi: commedia sentimentale britannica.

The Lodgers - Non infrangere le regole: horror di produzione irlandese.

Un amore sopra le righe: dramma franco-belga di e con Nicolas Bedos.

Vengo anch'io: commedia diretta a quattro mani da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.



13 MARZO

Hitler contro Picasso e gli altri: documentario sull'arte ai tempi del nazismo.



15 MARZO:

Maria Maddalena: dramma biblico con Rooney Mara e Joaquin Phoenix.

Metti la nonna in freezer: commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

Oltre la notte: Diane Kruger, premiata a Berlino, nel dramma di Fatih Akin.

Pertini il combattente: documentario sul Presidente più amato dagli italiani.



19 MARZO

Rumble - Il grande spirito del rock: documentario musicale di Catherine Bainbridge e Alfonso Maiorana.

Zerovskij - Solo per amore: lo spettacolo ideato, scritto e diretto da Renato Zero.



22 MARZO

Hostiles: dramma western con Christian Bale diretto da Scott Cooper.

8 minuti: film drammatico diretto da Dado Martino.

Fixeur: thriller drammatico co-prodotto tra Francia e Romania.

Il sole a mezzanotte: film sentimentale diretto da Scott Speer.

L'ultimo viaggio: dramma bellico tedesco.

Peter Rabbit: film d'animazione sui personaggi creati da Beatrix Potter.

Petit Paysan: dramma rurale di produzione francese.

Tonya: bio-pic sulla pattinatrice Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie.

Una festa esagerata: la nuova commedia di e con Vincenzo Salemme.



29 MARZO

Basta credere (Io c'è): commedia con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston.

Contromano: il nuovo film di e con Antonio Albanese.

Escape room: thriller / horror di Will Wernick.

I segreti di Wind River: action thriller con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen.

La mélodie: dramma francese sul mondo della musica.

Nelle pieghe del tempo: prodotto da Walt Disney, l'adattamento del primo volume della saga fantastica scritta da Madeleine L'Engle.

Un sogno chiamato Florida: film drammatico con Willem Dafoe.