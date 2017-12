Tutti i film in uscita a gennaio 2018: top 5 e lista completa

Dopo le scorpacciate culinarie e non del periodo natalizio le sale tornano ad essere invase da un gran numero di titoli e il primo mese del non ancora giunto 2018 propone uscite interessanti e appetibili un po' per tutti i palati cinefili. Il film più atteso dal pubblico generalista è Jumanji - Benvenuti nella giungla, reboot del classico con Robin Williams accolto sorprendentemente bene dalla critica americana. Ma i trentun giorni di gennaio regalano soddisfazione anche a spettatori più smaliziati, con l'arrivo di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, il "rinviato" Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, l'osannato Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Downsizing di Alexander Payne e il The disaster artist diretto e interpretato da James Franco. Spazio anche al cinecomic nostrano Il ragazzo invisibile: seconda generazione, al sequel horror Insidious 4 - L'ultima chiave e al thriller-mystery L'uomo sul treno con Liam Neeson.



Jumanji - Benvenuti nella giungla - 1 gennaio

Quattro studenti scoprono un videogioco chiamato Jumanji e finiscono misteriosamente inglobati dal mondo virtuale, nei panni di avatar adulti. In un mondo ostile, con una fitta giungla piena di pericoli, i nostri dovranno imparare a sopravvivere e a scoprire di più su loro stessi. Scomodare un classico del cinema fantastico quale Jumanji (1995) era un'opzione rischiosa sulla carta, con tanto di forma videoludica a sostituire il gioco da tavolo dell'originale. A giudicare dai primi riscontri Oltreoceano l'operazione pare aver funzionato, e la presenza di un cast eterogeneo comprendente Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan potrebbe garantire un buon mix tra azione e risate.

Tutti i soldi del mondo - 4 gennaio

Tratto dal romanzo Painfully Rich di John Pearson, a suo volta ispirato ad una storia vera, il film racconta del rapimento e sequestro di John Paul Getty III, ai tempi figlio dell'uomo più ricco del mondo, avvenuto a Roma negli anni '70. Un film sulla bocca dell'opinione pubblica in tempi recenti per via dello scandalo Spacey, sostituito in extremis e a riprese già ultimate da Christopher Plummer, in cui Ridley Scott dirige un altrettanto solido cast includente nei ruoli principali Mark Wahlberg e Michelle Williams, per un thriller drammatico che promette emozioni.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri - 11 gennaio

Mildred Haynes è una donna distrutta dopo che la figlia è stata uccisa. Dopo mesi ancora nessuna traccia dell'assassino e così la madre decide di iniziare una personale battaglia contro William Willoughby, rispettato capo della polizia locale. Mildred appone tre manifesti recanti tre precisi messaggi, dando nuova linfa alle indagini e sconquassando la quiete della comunità. È una straordinaria Frances McDormand, assoluta protagonista in un cast d'eccellenza (Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish tra gli altri), a reggere gran parte del peso emotivo nell'ultimo film di Martin McDonagh, osannato alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Un'opera che, tra ironia nera e atmosfere più tese e drammatiche, ci trasporta tra i segreti oscuri di una piccola cittadina americana.

Insidious 4 - L'ultima chiave - 18 gennaio

Un film di "origini" che ci mostra l'infanzia della dottoressa Elisa Rainier in quel del New Mexico, con tanto di inquietante presenza perseguitante, che apre le porte alle successive capacità di contattare i morti aiutando chi è tormentato da fenomeni paranormali. Diretto da Adam Robitel il quarto capitolo della saga horror sbanca-botteghini si propone di ampliare il background del franchise, trovando ancora una volta il personaggio interpretato da Lin Shaye alle prese con la sua versione giovane e su un passato che si propone di spiegare di più sulle reali motivazioni della donna. Spaventi e jump-scare, almeno a giudicare dal trailer, paiono garantiti anche in questa nuova incarnazione.

Chiamami col tuo nome - 25 gennaio

Estate 1983. Il diciassettenne Leo trascorre come ogni anno le vacanze nella villa di famiglia. Il padre, professore universitario, ospita uno studente straniero e in quest'occasione è il turno del venticinquenne Oliver. Il nuovo arrivato sconvolgerà per sempre la vita di Leo, spingendolo a scoprire di più sulla sua sessualità e sull'amore, dando vita ad una passionale ed intensa relazione. Premiato come Miglior Film dell'anno e Miglior Regia dalla Los Angeles Film Critics Association e con buone possibilità di giocarsela alla prossima edizione degli Oscar, l'adattamento del romanzo omonimo di André Aciman ci pone di fronte ad una love-story che sfida tutti i pregiudizi, trovando i perfetti innamorati nei protagonisti Timothée Chalamet ed Armie Hammer, diretti con mano sicura dal nostro Luca Guadagnino.

PANORAMICA USCITE

3 GENNAIO

Vi presento Christopher Robin: film biografico con Margot Robbie e Domhnall Gleeson.



4 GENNAIO

Corpo e anima: dramma ungherese di Ildikó Enyedi.

Il ragazzo invisibile: seconda generazione: sequel cinecomic di Gabriele Salvatores.

Morto Stalin, se ne fa un altro: commedia politica di Christopher Willis e Armando Iannucci.



11 GENNAIO

Benedetta follia: il nuovo film di e con Carlo Verdone.

Leo da Vinci - Missione Monna Lisa: film d'animazione italiano.

The Midnight Man: horror con Robert Englund.



18 GENNAIO

Ella e John - The leisure seeker: film drammatico con Helen Mirren e Donald Sutherland.

Il vegetale: esordio davanti la macchina da presa di Fabio Rovazzi.

L'ora più buia: dramma biografico in cui Gary Oldman veste i panni di Winston Churchill.

Marlina. Omicida in quattro atti: thriller drammatico di ambientazione indonesiana.

Un sacchetto di biglie: dramma ambientato durante la seconda guerra mondiale.



22 GENNAIO

My generation: documentario con e su Michael Caine.



25 GENNAIO

Bigfoot Junior: co-produzione animata tra Francia e Belgio.

Downsizing: Matt Damon nel nuovo film di Alexander Payne.

Finalmente sposi: commedia diretta da Lello Arena.

Gli invisibili: dramma biografico di Claus Räfle.

L'uomo sul treno: thriller di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson.

Made in Italy: il nuovo film di Luciano Ligabue.

The disaster artist: commedia biografica diretta e interpretata da James Franco.