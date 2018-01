Tutti i film in uscita a febbraio 2018: Top 5 e lista completa

Un febbraio che non delude le attese quello che aspetta alle porte i cinefili di ogni età. Nei ventotto giorni del mese più corto dell'anno arrivano in sala quasi una trentina di titoli, alcuni molto attesi dal grande pubblico come il cinecomic Black Panther e gli ultimi lavori di Steven Spielberg e Clint Eastwood, rispettivamente The Post e Ore 15:17 - Attacco al treno.

Arrivano poi finalmente il vincitore del Leone d'Oro Il mistero dell'acqua di Guillermo Del Toro, la nuova pellicola di Paul Thomas Anderson Il filo nascosto e The disaster artist di e con James Franco, oltre a un trio di sequel formato da Cinquanta sfumature di rosso, Maze Runner: la rivelazione e Belle & Sebastien - Amici per sempre. Spazio anche alle produzioni di genere con gli horror Slumber - Il demone del sonno e La vedova Winchester, quest'ultimo parzialmente biografico e impreziosito dalla presenza di Helen Mirren.

The Post - 1 gennaio

Il nuovo, atteso, film di Steven Spielberg già osannato dalla critica vede per protagonista la coppia pluri-premiata formata da Meryl Streep e Tom Hanks, per una storia che racconta la reale vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top secret del dipartimento della Difesa, avvenuta a cavallo tra gli anni '60 e '70 a opera prima del The New York Times e dopo del The Washington Post. Il cuore del racconto si concentra sul rapporto tra Key Graham, editrice del giornale, e il direttore Ben Bradlee, ponendosi come ispirato manifesto sulla libertà di stampa e sul ruolo della donna nel mondo imprenditoriale.

Ore 15:17 - Attacco al treno - 8 febbraio

Tre turisti americani si ritrovano alle prese con un attentato terroristico su un treno diretto a Parigi. Forse unica nella storia del cinema la scelta operata di Clint Eastwood, che per il suo nuovo atteso film biografico ha assoldato come attori i reali protagonisti della vicenda, qui nei panni di loro stessi. Ancora presto per vedere se questa si sia rivelata una mossa vincente, ma di certo la verosimiglianza raggiunge qui livelli assoluti per un thriller che sulla carta si pone sia come omaggio a questi eroi per caso che come intelligente spettacolo di intrattenimento tensivo.

Black Panther - 14 febbraio

Il nuovo cinecomic dell'Universo Marvel è anche il primo ad avere per protagonista un personaggio afroamericano, peraltro già visto nella saga degli Avengers. Parliamo naturalmente di T'Challa, sovrano dell'immaginario stato del Wakanda succeduto alla morte del padre, che decide di vestire i panni del supereroe Pantera Nera per affrontare i nemici intenti a detronizzarlo. Dalla riuscita della sua missione, potrebbero dipendere non soltanto le sorti del suo regno ma anche quelle del mondo intero.

La forma dell'acqua - 14 febbraio

La solitaria Elisa, affetta da mutismo, lavora come addetta delle pulizie e le viene richiesto di sistemare un laboratorio segreto sede di misteriosi esperimenti da parte del governo. Proprio qui la donna si imbatte in una mostruosa creatura squamosa dall'aspetto umanoide, costruendo con questi un rapporto di amicizia che si trasforma ben presto in amore. La crescente relazione mette però in agitazione i poteri gerarchici.

Una poetica e atipica love-story quella messa in scena da Guillermo Del Toro, che ci trascina col suo stile visionario - tramite l'intenso sguardo della protagonista Sally Hawkins - in un viaggio emozionale guardante al cinema di genere.

Il filo nascosto - 22 febbraio

Londra, anni '50. Lo stilista Reynolds Woodcock è il re della moda insieme alla sorella Cyril. Ma l'uomo non conosce il vero amore e si divide tra fugaci relazioni, almeno fin quando non incontra la giovane Alma che, da un giorno all'altro, sconvolge la sua vita costruita su misura. L'ultima occasione per vedere sul grande schermo il talento di Daniel Day-Lewis, che ha annunciato il suo ritiro dalle scene, non poteva che coincidere col nuovo film di Paul Thomas Anderson, regista con il quale il grande attore aveva già collaborato, vincendo l'Oscar, nel seminale Il petroliere (2009). Un ritratto di un artista nel dorato mondo della moda londinese degli anni '50 che promette grandi emozioni.

Panoramica uscite

1 GENNAIO

C'est la vie - Prendila come viene: commedia francese dai registi di Quasi amici (2011).

La particella di Dio: horror sci-fi con Daniel Brühl.

Maze Runner: la rivelazione: terzo adattamento dalla saga di romanzi distopici.

Slumber - Il demone del sonno: horror sulla paralisi del sonno.

Sono tornato: Benito Mussolini è tornato nell'Italia di oggi nel film di Luca Miniero.



8 FEBBRAIO

Benvenuti a casa mia: commedia franco-belga con Christian Clavier.

Cinquanta sfumature di rosso: capitolo finale della saga tratta dai romanzi erotici di E. L. James.

Final portrait: film biografico con Geoffrey Rush e Armie Hammer diretti da Stanley Tucci.

Hannah: dramma intimo con Charlotte Rampling.

I primitivi: film d'animazione britannico ambientato nella preistoria.

L'ultima discesa: survival thriller con Josh Hartnett.

The Party: commmedia britannica dal supercast (Kristin Scott Thomas, Cillian Murphy, Bruno Ganz, Emily Mortimer e Timothy Spall).



14 FEBBRAIO

A casa tutti bene: la nuova commedia corale di Gabriele Muccino con un cast di star nostrane.

La vedova Winchester: un horror basato su fatti realmente accaduti firmato dai fratelli Spierig.

San Valentino Stories: commedia italiana dedicata al giorno degli innamorati.



22 FEBBRAIO

Caravaggio - L'anima e il sangue: documentario sul leggendario artista.

Reset - Storia di una creazione: documentario sul coreografo di fama mondiale Benjamin Millepied.

Belle & Sebastien - Amici per sempre: terzo episodio della saga tratta dai racconti di Cécile Aubry.

Figlia mia: film drammatico con Valeria Golino e Alba Rohrwacher.

Nella tana dei lupi: heist movie con Gerard Butler.

Sconnessi: commedia sulla dipendenza dalla rete con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e Carolina Crescentini.

The disaster artist: James Franco dirige e interpreta questo film biografico sulla realizzazione di The Room (2003), considerato tra le pellicole più brutte della storia.