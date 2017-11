Tutti i film in uscita al cinema di dicembre 2017: Top 5 e lista completa

A dicembre si è tutti più buoni e anche le case distributrici cercano di offrire una più vasta lista di titoli in grado di soddisfare tutti i gusti, sia del pubblico generalista che di quello più cinefilo. L'uscita più di peso rimane senza dubbio l'attesissimo Star Wars: gli ultimi Jedi, ottavo episodio della saga di Guerre Stellari, ma anche The Greatest Showman con Hugh Jackman, Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott (con tanto di controversa sostituzione di Kevin Spacey) e Suburbicon di George Clooney promettono buoni risultati al botteghino, mentre è altrettanto visto con curiosità il nuovo film di Woody Allen, La ruota delle meraviglie. Solo alcune tra le tante pellicole in arrivo nei prossimi trenta giorni, qui di sotto elencate. E voi cosa andrete a vedere?

The Greatest Showman - 28 dicembre

Ispirato alla vera storia di Phineas Taylor Barnum, imprenditore e circense statunitense del diciannovesimo secolo, il film di Michael Gracey può contare su un grande cast comprendente oltre a Hugh Jackman nei panni del protagonista nomi del calibro di Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson e Zendaya, per un musical biografico tutto giocato sul fascino visivo, tra memorabili scenografie e numeri sempre più spettacolari con tanto di una doppia storia d'amore a ravvivare la vicenda.

Tutti i soldi del mondo - 21 dicembre

Tratto dal romanzo Painfully Rich di John Pearson, a suo volta ispirato ad una storia vera, il film racconta del rapimento e sequestro di John Paul Getty III, ai tempi figlio dell'uomo più ricco del mondo, avvenuto a Roma negli anni '70. Un film sulla bocca dell'opinione pubblica in tempi recenti per via dello scandalo Spacey, sostituito in extremis e a riprese già ultimate da Christopher Plummer, in cui Ridley Scott dirige un altrettanto solido cast includente nei ruoli principali Mark Wahlberg e Michelle Williams, per un thriller drammatico che promette emozioni.

Star Wars: gli ultimi Jedi - 13 dicembre

Il grande ritorno di Luke Skywalker, assente nel precedente episodio, è sicuramente il passaggio più atteso dai fan della saga, insieme all'ultima apparizione postuma di Carrie Fisher, ma Star Wars: Gli ultimi Jedi è atteso al varco anche dai detrattori di Episodio VII, in attesa di vedere se ci troveremo di nuovo di fronte ad un'operazione nostalgia o ad un film più libero e coraggioso. Certo è che a Natale l'appuntamento con l'universo creato da George Lucas è immancabile per quasi chiunque.

Suburbicon - 6 dicembre

Nel 1959 l'onesto padre di famiglia Gardner Lodge è vittima di una brutale violazione di domicilio in seguito alla quale, scosso nel profondo e vista la lentezza delle indagini da parte delle forze dell'ordine, sarà mosso da una sete di vendetta privata che lo condurrà in una spirale di violenza, rivelando il marcio che si nasconde sotto gli occhi di tutti. George Clooney dirige il sodale Matt Damon (e Julianne Moore) in un thriller drammatico che si propone come film di svolta in una carriera registica solitamente virata su toni più leggeri e/o grotteschi.



La ruota delle meraviglie - 21 dicembre

Nel 1950 a Coney Island le vicende di quattro personaggi si incrociano nei pressi della vecchia ruota panoramica locale. L'aspirante commediografo Mickey, un giostraio e la figlia in fuga da un gruppo di malavitosi e la ex-attrice, ora cameriera, Jenny si ritrovano così nel classico rendez-vous alleniano, contante come sempre su un cast delle grandi occasioni che vede nei ruoli principali Kate Winslet, Justin Timberlake, Jim Belushi e Juno Temple, per un dramma filo gangsteristico con tutti i crismi stilistici dell'autore newyorkese.

Panoramica uscite

4 DICEMBRE

Cento Anni



6 DICEMBRE

Bad Moms 2: Mamme molto più cattive: il sequel della divertente commedia tutta al femminile.

Il premio: il terzo film da regista di Alessandro Gassman.

L'insulto: film drammatico ambientato a Beirut.

Loveless: il nuovo film dell'apprezzato regista russo, già Leone d'oro, Andrej Petrovic Zvjagincev.

My little pony

The wicked gift: horror/thriller di Roberto D'Antona.



7 DICEMBRE

Due sotto il burqa: commedia francese sul confronto tra le religioni.

Free fire: action drama dell'apprezzato regista inglese Ben Wheatley.

Patty Cake$



14 DICEMBRE

La poltrona del padre

Natale da chef: cinepanettone di Neri Parenti con Massimo Boldi.

Poveri ma ricchissimi: commedia con Christian De Sica

Super vacanze di Natale: collage di scene estrapolate da diversi cinepanettoni.



21 DICEMBRE

50 primavere

Dickens: l'uomo che inventò il Natale: commedia biografica con Christoper Plummer e Jonathan Pryce.

Ferdinand: film d'animazione con protagonista un simpatico toro.

Wonder: dramma con Julia Roberts ed Owen Wilson.



25 DICEMBRE

Coco: nuovo film Disney/Pixar d'ambientazione messicana.



28 DICEMBRE

Come un gatto in tangenziale

Napoli velata: thriller diretto da Ferzan Ozpetek

Vi presento Christopher Robin: film biografico per famiglie con Margot Robbie e Domhnall Gleeson.