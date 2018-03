Tutti i film in uscita al cinema ad aprile 2018: Top 5 e lista completa

Si prospetta un aprile affollato nelle sale cinematografiche italiane con l'uscita di ben quaranta film spalmati nelle quattro settimane del mese a venire. Un'offerta variegata tra attesi blockbuster, film di genere e proposte autoriali per tutti i palati. Il grande pubblico si getterà in massa sul cinecomic Avengers: Infinity War e sul catastrofico Rampage - Furia animale, tratto dal popolare videogame, chi è in cerca di emozioni forti di stampo thriller / horror avrà di che gioire per l'arrivo de I segreti di Wind River e dell'apocalittico A quiet place - Un posto tranquillo mentre i cultori di Kim Ki-duk non mancheranno la visione de Il prigioniero coreano. Sono questi i nostri cinque titoli più interessanti dei prossimi trenta giorni che, tra documentari, commedie italiane ed estere e titoli più impegnati, metteranno a dura prova il portafoglio di ogni cinefilo.

Avengers: Infinity War - 25 aprile

In Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Quasi settanta personaggi dell'Universo cinematografico Marvel in questo nuovo fondamentale tassello supereroistico che riunisce i personaggi più amati della Casa delle Idee in un film che si promette spettacolare e pronto a sfondare i botteghini di tutto il mondo.

A quiet place - Un posto tranquillo - 5 aprile

In un prossimo futuro in cui il mondo è stato vittima di eventi inspiegabili, una famiglia è costretta a vivere nel silenzio più assoluto in una fattoria immersa tra i boschi. Tutto procede "normalmente" fino a quando una partita al gioco da tavolo Monopoli cambierà la sorte dei protagonisti e la famiglia dovrà lottare per sopravvivere all'incombente minaccia con un'alta ipersensibilità al suono. Per questo motivo il dialogo sarà sostanzialmente ridotto all'osso, in quanto il silenzio sarà sintomo di sopravvivenza. Il terzo film dietro la macchina da presa dell'attore John Krasinski, anche protagonista insieme ad Emily Blunt, si adatta alle regole dell'horror / sci-fi post apocalittico sfruttando l'interessante premessa del silenzio assoluto necessario ad evitare che misteriose presenze di origini sconosciute minaccino i protagonisti.

I segreti di Wind River - 5 aprile

L'esperto cacciatore Cory Lambert scopre il cadavere di una ragazza in una riserva indiana. L'agente dell'FBI Jane Banner viene inviata in loco per indagare ma risulta impreparata ad affrontare il lungo inverno del Wyoming. L'insolita coppia si troverà a collaborare per risolvere il caso addentrandosi in un mondo sempre più pericoloso. Presentato a Cannes e dopo un'uscita rinviata più volte, arriva finalmente in sala l'apprezzato thriller con protagonisti Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, di nuovo insieme dopo aver militato su grande schermo nelle fila degli Avengers. Un film che, sfruttando abili toni crime/mystery, ci trasporta nella dura realtà sociale delle riserve indiane contemporanee.

Il prigioniero coreano - 12 aprile

«Fai attenzione: oggi la corrente va verso Sud», lo avvisa una sentinella, ma a fare attenzione, a farne sempre molta, il pescatore Nam Chul-woo ci è abituato. Del resto, non puoi permetterti distrazioni quando abiti in un villaggio della Corea del Nord e ti muovi ogni giorno sulla linea di confine. Confine d'acqua, nel caso di Nam, ed è proprio l'acqua a tradirlo: una delle reti, infatti, si aggroviglia attorno all'elica della sua piccola barca, il motore si blocca e la corrente che «va verso Sud» trascina lentamente (inesorabilmente) il povero Nam in zona nemica... Con la perenne situazione d'instabilità, nonostante gli incoraggianti recenti sviluppi, tra le due Coree, Kim Ki-duk firma un potente dramma umano in un contesto sociopolitico raccontando la vicenda personale di un singolo individuo.

Rampage - Furia animale - 12 aprile

Il primatologo Davis Okoye è un uomo schivo che condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico dai risultati catastrofici, però, trasforma la gentile scimmia in un'enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che anche altri animali sono stati modificati allo stesso modo.

Okoye si allea così con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto. Spettacolo fracassone e distruttivo è quello promesso dal trailer di questo blockbuster tratto dal popolare videogioco anni '80 prodotto da Midway Games. Dwayne Johnson dovrà vedersela con gigantesche creature realizzate in CG in un'avventura dalle gargantuesche proporzioni.

Panoramica uscite

5 APRILE

Bob & Marys: commedia con Rocco Papaleo e Laura Morante.

Charley Thompson: dramma avventuroso con Charlie Plummer, Chloë Sevigny e Steve Buscemi.

Il giovane Karl Marx: dramma biografico sul filosofo tedesco.

Il mistero di Donald C.: da una storia vera un intenso film drammatico / avventuroso con Colin Firth e Rachel Weisz.

Il viaggio delle ragazze: commedia afroamericana tutta al femminile.

La mélodie: dramma di formazione sul mondo della musica.

Lovers: quattro storie contemporanee ambientate a Bologna.

Nella tana dei lupi: thriller drammatico con Gerard Butler.

Quanto basta: commedia di Francesco Falaschi.

Succede: commedia di Francesca Mazzoleni.

The Constitution - Due insolite storie d'amore: commedia sociale di produzione croata.

The Wicked Gift: horror di e con Roberto D'Antona.



9 APRILE

Van Gogh - Tra il grano e il cielo: documentario sulle opere del celebre pittore.



12 APRILE

Dopo la guerra: dramma sociale con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova.

Il cratere: film drammatico diretto a quattro mani da Silvia Luzi e Luca Bellino.

Io sono Tempesta: dramma di Daniele Lucchetti con Marco Giallini ed Elio Germano.

La casa sul mare: dramma familiare francese.

Sherlock Gnomes: sequel d'animazione di Gnomeo & Giulietta.

The Happy Prince: film biografico su Oscar Wilde diretto e interpretato da Rupert Everett.

The Silent Man: thriller biografico con Liam Neeson.



16 APRILE

Maria by Callas: documentario sulla famosa cantante d'opera.



19 APRILE

Doppio amore: dramma romantico di Francois Ozon.

Escobar - Il fascino del male: Javier Bardem e Penelope Cruz nel film biografico sul controverso personaggio di Escobar.

Ghost stories: horror britannico con Andy Nyman e Martin Freeman.

Il mio nome è Thomas: avventura on the road con Terence Hill.

L'amore secondo Isabelle: Juliette Binoche nel dramma romantico di Claire Denis.

Molly's Game: Jessica Chastain protagonista dell'esordio alla regia di Aaron Sorkin.

Sea sorrow - Il dolore del mare: documentario che segna l'esordio alla regia dell'attrice Vanessa Redgrave.

Wajib: dramma sull'integrazione di Anne-Marie Jacir.



22 APRILE

Earth - Un giorno straordinario: documentario BBC sulle meraviglie naturali del nostro Pianeta.



23 APRILE

Ex Libris: New York Public Library: documentario sulla più famosa biblioteca della Grande Mela.



25 APRILE

Tu mi nascondi qualcosa: commedia degli equivoci con Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Rocco Papaleo.

Youtopia: dramma sociale e contemporaneo di Berardo Carboni.