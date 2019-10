Troy: lo scontro tra Achille e Boagrius

Prima di Nolan e della sua decostruzione del mito supereroistico, il regista Wolfgang Petersen e lo sceneggiatore David Benioff hanno utilizzato un espediente simile per approcciarsi al genere peplum realizzando Troy, una vera e propria rivisitazione del poema epico de l'Iliade in chiave realistica, uscito nelle sale nel 2004.

L'operazione, seppur lodevole nelle intenzioni, non è però riuscita a convincere del tutto il pubblico quanto la critica (nonostante gli elevati incassi) per via di numerosi fattori, tra cui l'assenza totale di qualsiasi elemento sovrannaturale e il conseguente cambiamento di molti elementi rispetto al materiale originale.

Nonostante tutto però, l'evocativa sequenza iniziale del film (tra le migliori dell'intera pellicola) è ancora oggi in grado di risultare interessante perché capace, seppur in pochi minuti, di racchiudere al meglio tutti i tratti caratteristici dell'opera.



Il peplum ai tempi del 2000

La sequenza iniziale vede l'esercito del re Agamennone in procinto di scontrarsi contro quello di Triopa; entrambi i sovrani, per evitare inutili spargimenti di sangue, decidono di risolvere la questione schierando in campo i rispettivi migliori guerrieri.

Il campione dell'esercito della Tessaglia è il colossale Boagrius, la cui stazza imponente è in grado di impensierire anche il più coraggioso degli uomini.

Agamennone, sicuro dei propri mezzi, chiama invece a gran voce Achille, il suo guerriero più abile.

Quest'ultimo, però, non è presente sul campo di battaglia, particolare che spinge lo stesso re a mandare in fretta e furia qualcuno a chiamarlo.

In questa primissima fase viene così tratteggiata la particolare personalità di Achille, che non vede di buon occhio le imposizioni giunte dall'alto e che non rispetta minimamente il suo re, considerato da lui un semplice pallone gonfiato.



La decostruzione del mito perpetrata da Wolfgang Petersen è presente fin da questi primi momenti, anche attraverso il dialogo tra il bambino (mandato a chiamare l'eroe per farlo scendere in battaglia) e lo stesso Achille.

Il giovane messaggero, trovandosi di fronte a una figura a tratti leggendaria, gli chiede se tutto ciò che si dice sul suo conto (dalla propria presunta immortalità alla sua discendenza divina) sia vero.



Il protagonista, che in un primo momento rimane in silenzio, ribatte poi al suo interlocutore specificando che, se fosse davvero immortale, farebbe a meno dello scudo, in modo da far comprendere anche allo spettatore, fin da subito, quanto il contesto narrativo generale sia molto distante da una visione ultraterrena degli eventi.

Allo stesso tempo però, la dimensione mitica e leggendaria non è stata del tutto abbandonata, dato che lo stesso Achille è cosciente di star per compiere un'altra delle sue straordinarie imprese.



La possibilità di entrare nella Storia (attraverso ballate, cantiche o altri scritti in generale) è per il protagonista un vero e proprio obiettivo da perseguire con forza e determinazione; non a caso, per tutta la pellicola, si farà riferimento al fatto che solo alcuni uomini hanno le capacità per compiere grandi imprese.

Il tramandare quindi il proprio ricordo e il proprio nome ai posteri - per via di gesta e/o azioni straordinarie - diventa uno dei focus narrativi del film, presente fin dai primi minuti.



Immagina un re che combatte le sue battaglie... sarebbe un evento raro.

Quando Achille giunge sul campo di battaglia, letteralmente osannato dai soldati del suo schieramento, la sua forte personalità iconoclasta e poco incline all'osservanza delle regole lo mette da subito in contrapposizione con il proprio re Agamennone, dipinto come un sovrano borioso e autoritario.

Il diverbio tra i due, seppur molto breve, mette in contrapposizione due modi di vedere il mondo completamente opposti.

Da una parte Achille, l'eroe nobile quanto sfrontato che combatte sì per perseguire i propri ideali personali ma anche per l'intento nobile di far tornare a casa, dalle proprie famiglie, i numerosi soldati sul campo di battaglia; dall'altra abbiamo invece Agamennone, un dispotico sovrano che non vuole sporcarsi le mani in nessun modo, delegando ad altri quello che (almeno secondo Achille) dovrebbe fare lui per dimostrare il proprio valore.



L'inizio dello scontro viene ribadito dalla colonna sonora, che si rifà ad alcune sonorità a tratti tribali ed epiche atte a incentivare il momento concitato.

Il volto di Boagrius, segnato da numerose cicatrici (così come il suo corpo), non può che testimoniare la sua grande ferocia e pericolosità, a cui però Achille si contrappone senza mostrare alcun segno di agitazione.

In questo modo la brutalità di Boagrius si contrappone alla placida tranquillità di Achille, che riesce a evitare gli attacchi a distanza del suo avversario in prima battuta attraverso il proprio scudo (rimandando per certi versi alla frase detta al bambino prima dello scontro) e poi mediante la sua straordinaria agilità.

Quando poi il protagonista arriva vicino al suo avversario e lo scontro è in procinto di iniziare per davvero, Achille trafigge mortalmente Boagrius non dandogli il tempo di fare nulla.



L'effetto sorpresa dato dalla prima visione della scena è gestito molto bene, dato che riesce a rimarcare in maniera perfetta la straordinaria abilità di Achille nel combattimento, capace di sovrastare in pochi secondi un avversario molto più grosso di lui.

Il primo piano del protagonista mentre pronuncia "C'è nessun altro?" davanti all'esercito nemico non fa altro che incentivare il suo grande carisma, capace di non farlo indietreggiare di fronte a nessuna minaccia.

Il re Triopa, osservando il guerriero che ha sconfitto il suo campione tramite uno sguardo che raccoglie sgomento e ammirazione, si arrende a lui.

Achille però, che ha svolto il suo dovere per motivi che esulano da questioni territoriali/politiche, non ne vuole sapere più nulla disconoscendo lo stesso Agamennone come suo re, facendo capire allo stesso Triopa che lui è un guerriero diverso da tutti gli altri, perché fondamentalmente libero.