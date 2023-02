Da Triangle of Sadness a Diabolik 2: i Blu-ray e DVD di marzo 2023

Un mese meno roboante del previsto a livello di "pesi massimi", ovvero quei titoli in grado di attirare in massa il grande pubblico ad acquistarli in formato fisico. Il marzo home-video darà comunque modo agli appassionati di recuperare una manciata di titoli premiati negli scorsi mesi nonché di scoprire diversi inediti interessanti provenienti da ogni angolo del mondo.



Nella nostra top list abbiamo inserito Triangle of Sadness, pungente satira che è valsa la seconda Palma d'oro al regista svedese Ruben Ostlund e Gli orsi non esistono, premio speciale della giuria all'ultimo festival di Venezia, del recentemente liberato Jafar Panahi. Infine menzione per Diabolik - Ginko all'attacco, nuovo adattamento dell'omonimo fumetto che non brilla ma può in ogni modo aver qualche spunto in grado di attirare gli appassionati del fumetto originario.



Triangle of sadness (7 marzo)

Già vincitore della Palma d'Oro nel 2017 con The Square, in cui metteva alla berlina il mondo dell'arte contemporanea, il geniale regista svedese Ruben Ostlund ha fatto il bis e con Triangle of Sadness è tornato a firmare una satira travolgente dove ruoli sociali e barriere di classe vanno in frantumi. La nostra recensione di Triangle of sadness è a portata di clic.

Protagonisti del film sono una coppia di modelli, Carl e Yaya, invitati a partecipare a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di nuovi ricchi. Tutto all'inizio sembra piacevole e instagrammabile, ma un evento catastrofico trasformerà il viaggio in un'avventura da incubo, in cui ogni gerarchia sociale finirà per essere capovolta.



Gli orsi non esistono (22 marzo)

Gli orsi non esistono ritrae due storie d'amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili. Premio speciale della Giuria alla 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Aveva annunciato uno sciopero della fame, prima di essere liberato all'inizio di febbraio dopo essere stato rinchiuso nelle carceri iraniane, in seguito alle proteste per aver contestato l'arresto di due colleghi. Questo non ha comunque impedito a Jafar Panahi di essere premiato in Laguna, con un altro dei suoi film in grado di eludere i rigidi controlli a cui era sottoposto: una strada già intrapresa con il memorabile Taxi Teheran e che qui trova nuova linfa in un'altra opera ricca di sfumature e inventiva.



Diabolik - Ginko all'attacco (8 marzo)

Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell'astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg.

Il secondo episodio per il grande schermo della nuova saga tratta dall'amatissimo fumetto delle sorelle Giussani è stato accolto tiepidamente dalla nostre firme, come potete leggere nella recensione di Diabolik - Ginko all'attacco, ma è comunque in grado di incuriosire i fan anche per il cambio di interprete del protagonista, non più Luca Marinelli ma Giacomo Giannotti, in un cast che oltre al ritorno di Valerio Mastandrea e Miriam Leone vede la new-entry di Monica Bellucci.



Altre uscite marzo 2023

The Woman King (1 marzo)

The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell'Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un'abilità e una ferocia mai viste al mondo. Ispirato a fatti realmente accaduti, The Woman King segue l'epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita.



Wrong Place - La vendetta (1 marzo)

Frank (Bruce Willis), ex capo della polizia di una piccola cittadina, è messo alle strette in quanto unico testimone oculare di un'esecuzione mortale in mezzo al bosco della contea. Il mandante dell'omicidio è uno spietato boss a capo dello spaccio di metanfetamina, il cui obiettivo è quello di mettere a tacere l'ex ispettore prima che possa smantellare l'organizzazione criminale minacciando di far del male a Chloe (Ashley Greene), la figlia di Frank.



The land of dreams (1 marzo)

New York, 1922. Eva è una giovane immigrata italiana che lavora come lavapiatti nelle cucine del noto locale Choo Choo Train e che ha rinunciato al suo sogno più grande: diventare una cantante. Oggetto del desiderio di un boss mafioso, s'innamora dell'affascinante pianista Armie, reduce della Grande Guerra, che vive recluso nella sua casa insieme al fratello e che nasconde un potere molto speciale: viaggiare all'interno dei sogni... Eva e Armie scopriranno insieme che realtà e sogno possono mischiarsi e diventare la ricetta della felicità.



Jack in the box: Il risveglio (1 marzo)

L'antico giocattolo infernale, noto come "Jack in the box", finisce tra le mani di Olga (Nicola Wright), una ricca donna morente che non esita a stipulare un patto con il demone: in cambio di una regressione della malattia che la sta divorando, accetta di dedicare all'entità malvagia sei vittime innocenti prese tra la servitù in servizio presso il suo caseggiato. Ad aiutarla nel compiere questa truculenta carneficina dedita a saldare il sanguinario debito ci sarà suo figlio Edgar. Sarà questa volta la giovane Amy, da poco assunta come governante dell'immensa proprietà, a dover trovare un modo per salvarsi e mettere in salvo più compagni possibile.



Il piacere è tutto mio (1 marzo)

Nancy Stokes (Emma Thompson) è un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande (Daryl McCormack). Giovane e affascinante, Leo Grande sembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa...



War - La guerra desiderata (7 marzo)

Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all'Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando l'impensabile, una guerra nel cuore dell'Europa. E, per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.



La donna del fiume - Suzhou River (7 marzo)

Un operatore video, che risulta poi essere il narratore del film, comincia a raccontare della sua storia d'amore con Meimei, una ballerina in un locale notturno di Shanghai. La ragazza si esibisce spesso in un costume da sirena all'interno di una vasca, dando poi inizio ad una delle leggende raccontate nel voice-over che apre la visione. La relazione tra lui e Meimei prosegue tra alti e bassi, con quest'ultima che scompare in diverse occasioni lasciandolo con il cuore infranto.



Annie Ernaux - I miei anni super 8 (7 marzo)

Le riprese in Super8 sono silenziose: passano sul muro, o su un lenzuolo bianco, e a commentarle c'è solo il crepitio del proiettore. Annie Ernaux, premio Nobel per la Letteratura 2022, dà voce a quei silenzi sovrapponendo le proprie parole a una raccolta di filmini familiari girati da lei e suo marito tra il 1972 e il 1981. Davanti e dietro la macchina da presa, la scrittrice racconta una storia intima che, come nei suoi libri, si intreccia con la Storia collettiva.



Piove (7 marzo)

Da qualche giorno Roma è teatro di un evento singolare: quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un vapore denso di cui non si conosce l'origine. Nessuno può immaginare che chiunque respiri questo misterioso vapore dovrà farà i conti con ciò che reprime, i suoi istinti più oscuri, la sua rabbia. Neanche la famiglia Morel.



Belle e Sebastien - Next generation (8 marzo)

Siamo ai giorni nostri e Sebastien, 10 anni, trascorre a malincuore le vacanze in montagna con la nonna e la zia, a rompere la monotonia delle sue giornate è l'incontro con Belle, un cane gigantesco e dolcissimo ma ingiustamente maltrattato dal suo padrone. Pronto a tutto pur di difendere e proteggere la sua nuova amica, Sebastien vivrà l'estate più emozionante della sua vita.



The Divine Fury (8 marzo)

Dopo aver perso suo padre in giovane età in un terribile incidente, Yong-hu abbandona la sua fede cristiana e sceglie di credere solo in se stesso. Ora da adulto, Yong-hu è un campione di combattimenti e ha tutto ciò che ha sempre desiderato, fino a quando misteriose ferite compaiono nei palmi delle sue mani e scopre di avere un potere per combattere i demoni. Affiancato da un sacerdote, Yong Hu inizierà una battaglia contro le forze degli inferi unendo questi nuovi poteri divini alla forza dei suoi pugni.



North Hollywood (8 marzo)

Michael è un diciottenne prossimo al diploma che ha bisogno di un piano per la sua vita futura. Cresciuto nel quartiere di North Hollywood in California, Michael vorrebbe diventare uno skater professionista. Suo padre invece, vuole che metta la testa a posto e vada al college per trovare un lavoro stabile. Nel corso di un'indimenticabile estate Michael dovrà decidere cosa è davvero importante per lui e scegliere cosa essere nel futuro.



La abuela (16 marzo)

Susana, modella spagnola che vive in pianta stabile a Parigi, riceve inaspettatamente una telefonata da cui apprende che la nonna Pilar ha appena avuto un ictus. La ragazza è molto legata all'anziana, essendo cresciuta con la stessa dopo aver perso da piccola i genitori, pertanto è costretta a catapultarsi a Madrid per accudire la nonna ora inferma. A causa della sua condizione mentale, però, Pilar sembra non riconoscere la nipote, e se inizialmente appare come una persona essere mansueta e indifesa, col passare del tempo lascia emergere le sue vere sembianze, tutt'altro che innocue



Tori e Lokita (16 marzo)

Jean-Pierre e Luc Dardenne, due volte Palma d'Oro, tornano a raffigurare il reale e le difficoltà degli emarginati con Tori e Lokita, vincitore del Premio Speciale per il 75° anniversario al Festival di Cannes. Un bambino e una ragazza adolescente hanno affrontato da soli un difficile viaggio per lasciare l'Africa e arrivare in Belgio. Qui, possono fare affidamento solo sulla loro profonda amicizia contro le difficoltà dell'esilio.



Il principe di Roma (16 marzo)

Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il Principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro. Affiancato da compagni d'eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.



Forever Young - Les Amandiers (16 marzo)

Francia, 1986. Stella, Adèle, Victor e Frank sono nel pieno della propria esplosiva giovinezza. Entrati nella prestigiosa scuola teatrale Les Amandiers creata da Patrice Chéreau e Pierre Romans sentono di avere il mondo nelle mani. Lanciati a piena velocità nelle proprie passioni, vivranno insieme l'entusiasmo, le paure, gli amori, ma anche le loro prime grandi tragedie.



Poker Face (16 marzo)

Il giocatore miliardario Jake Foley regala ai suoi migliori amici una notte che non dimenticheranno mai: la possibilità di vincere più soldi di quanti ne avessero mai sognati. Ma per giocare, dovranno rinunciare all'unica cosa per cui hanno lottato tutta la vita... mantenere i loro segreti. Man mano che il gioco va avanti, gli amici scopriranno qual è la vera posta in gioco, la posta più grande di tutte.



Vicini di casa (16 marzo)

Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) sono una coppia sposata da diverso tempo, ma non sono più affiatati come all'inizio, anzi si parlano il meno possibile e quando ciò accade è solo per battibeccare e discutere. In poche parole: non fanno altro che litigare. Quando decidono di invitare a cena i loro nuovi vicini di casa, Salvatore e Laura (Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini), che abitano nell'appartamento sopra il loro, Giulio e Federica si rendono conto quanto l'altra coppia sia affiatata, passionale e piena di vita, tutti aggettivi che non li riguardano.



Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3 (16 marzo)

I coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l'occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno "in famiglia" che si preannuncia movimentato.



Emergency declaration (16 marzo)

Presentato fuori concorso alla 74a edizione del Festival di Cannes. Il volo KI501 diretto alle Hawaii è costretto a dichiarare lo stato di emergenza a causa di un attentato bioterroristico a bordo. Le prime vittime gettano nel caos e nel panico tutti i passeggeri. A peggiorare la situazione subentrano anche tensioni diplomatiche tra la Corea del Sud e altri governi che, per evitare che il virus si diffonda anche all'esterno, non permettono all'aereo di atterrare.



Boiling point (21 marzo)

In uno dei ristoranti più alla moda di Londra, nella sera più movimentata dell'anno, il talentuoso capo chef Andy Jones (Stephen Graham) è sul filo di un rasoio mentre crisi personali e professionali minacciano di distruggere tutto ciò per cui ha sempre lavorato. La visita a sorpresa di un ispettore sanitario mette il personale in difficoltà e Andy fa il possibile per attenuare le tensioni.



Luce - Attendi il tuo coraggio (22 marzo)

New York, anni Venti. Una serie di misteriosi incendi sta radendo al suolo i teatri di Broadway e i pompieri della città stanno scomparendo nel nulla. Per Luce, una ragazza sognatrice e determinata, si presenta l'occasione della sua vita: diventare un pompiere, come suo padre. Peccato, però, che alle donne non sia permesso svolgere questa professione. Luce però non è disposta a mollare il suo sogno e così, travestendosi da Lucio, organizza una squadra di pompieri con l'aiuto del narcolettico tassista Jin e del simpatico Ricardo.



Chiara (22 marzo)

Chiara ha diciotto anni, e una notte scappa dalla casa paterna per raggiungere il suo amico Francesco. Da quel momento la sua vita cambia per sempre. Non si piegherà alla violenza dei famigliari, e si opporrà persino al Papa: lotterà con tutto il suo carisma per sé e per le donne che si uniranno a lei, per vedere realizzato il suo sogno di libertà. La storia di una santa. La storia di una ragazza e della sua rivoluzione.



Whitney - Una voce diventata leggenda (22 marzo)

Naomi Ackie interperta Whitney Houston l'artista nel biopic musicale che racconta l'incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre. Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar Anthony McCarten, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda farà vivere al pubblico un viaggio nelle emozioni e nell'energia della star americana.