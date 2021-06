Transformers: Il Risveglio, tutte le novità sul settimo film del franchise

Il passaggio iniziale di testimone nella saga cinematografica dei Transformers può essere riassunto così: dalla Bay Era alla Bay Area. Il Re della Distruzione, Michael Bay, ha stretto le redini del franchise dei giocattoloni Hasbro per ben 10 anni, abbandonando la serie nel 2017 con Transformers: L'ultimo Cavaliere e lasciando la cabina di regia in mano a Trevis Knight, che l'anno successivo ha debuttato col suo primo lungometraggio live-action Bumblebee, ambientato interamente a San Francisco (la Bay Area, appunto) e pensato come reboot totale del franchise.



Accolto da recensioni estremamente positive, il film dedicato all'autobot senza voce con protagonista Hailee Steinfeld si è comportato discretamente anche al box office, convincendo la Paramount a procedere con questa nuova timeline separata e diversa da quella della pentalogia di Michael Bay. I dettagli sul settimo film dei Transformers sono però rimasti secretati a lungo, per circa due anni, almeno fino a pochi giorni fa, quando lo studio ha annunciato l'arrivo nelle sale cinematografiche di Transformers: Il Risveglio (Rise of the Beasts in originale) diretto dal talentoso Steven Caple Jr, notato e applaudito per l'incredibile lavoro svolto sul Creed II con Michael B. Jordan. Del nuovo progetto abbiamo già parlato in una prima infarinatura generale, ma invitati allo showcase ufficiale da Paramount abbiamo avuto modo di vedere diversi concept art del film di cui vogliamo parlarvi, approfondendo anche le curiosità finora trapelate sul Il Risveglio.



Bestie motrici

Una delle prime cose interessanti di Rise of the Beasts è l'ambientazione. Questa nuova timeline dei Transformers è infatti ragionata come una sorta di grande romanzo di formazione "americano" degli Autobot, ognuno principalmente ambientato in una location diversa degli Stati Uniti. Se Bumblebee prendeva allora piede a San Francisco, il prosieguo del viaggio dell'ex-maggiolino giallo andrà a esplorare la caotica New York degli anni ‘90 (per la precisione del 1994), soprattutto Brooklyn, cambiando completamente costa e ossatura metropolitana. Sappiamo anche che Bumblebee non sarà l'autobot protagonista principale, perché questo secondo capitolo della saga reboot sarà principalmente incentrato su Optimus Prime, il leader dei Transformers. L'aspetto intrigante è che non sarà l'Optimus che abbiamo imparato a conoscere su grande schermo negli ultimi 14 anni ma "un leader in formazione", rispettando in contesto e concettualmente l'idea di crescita e sviluppo delle varie psicologie dei principali autobot al centro della narrazione del franchise. In sostanza, per Optimus Prime si tratterà di una vera e propria origin story, anche se rispetto a Bumblebee le dinamiche d'azione e confronto cambieranno radicalmente anche grazie ai nuovi protagonisti umani interpretati da Anthony Ramos (Noha, ex-militare esperto d'elettronica) e Dominique Fishback (Elena, ricercatrice d'artefatti).



Il film si sposterà comunque fuori dai confini di New York City per arrivare fino in Perù, in location spettacolari come Machu Picchu, Cusco e San Martin. Questo è possibile proprio grazie al finale del precedente film, che mostrava l'arrivo degli Autobot fuggiti da Cybertron sulla Terra, pronti a riorganizzare le forze per lottare contro i tanti schieramenti nemici. Il Risveglio presenterà dunque molti più alleati, molti più scontri e forze avversarie diverse dai Decepticon come ad esempio i Terrorcon, perfidi cybertroniani guidati dal temibile Scourge, leader malvagio dal look sinceramente inquietante con tanto di fumo nero e gancio al braccio sinistro.

A rendere estremamente atteso e affascinante questo nuovo capitolo della saga è però la fazione dei Maximal, nient'altro che le Bestie che danno il titolo al film. Parte importante della storyline è infatti ispirata alla serie Transformers: Beast Wars, che in Italia approdò sul piccolo schermo tradotta in BioCombat, un vero e proprio cult generazionale anni '90. Tra i Maximal annunciati ufficialmente - per ora - ci sono Airazor (il Falco), Rhinox (Il Rinoceronte) e il mitico Optimus Primal (Gorilla), il leader dello schieramento.



Di questi personaggi abbiamo avuto modo di ammirare dei concept art ufficiali e semi-finalizzati e possiamo garantirvi non solo una trasposizione estremamente appagante del look originale dei giocattoli Maximal ma anche una certa ricercatezza cinematografica davvero stuzzicante.

A giudicare dal first look, la speranza è che i BioCombat (restiamo attaccati alla nostra infanzia!) saranno parte importante della narrazione e degli scontri, anche se immaginiamo che questa "porzione" di Cybertron sia quella che verrà mostrata a partire dallo spostamento in Perù - nonostante non sappiamo assolutamente quale sarà lo svolgimento della storia. Le riprese di Transformers: Il Risveglio sono attualmente in corso a Brooklyn e dureranno per tutta l'estate, mentre la data d'uscita ufficiale è fissata per il 24 giugno 2022, tra un anno esatto. Non vediamo l'ora di scoprire quali sorprese ci regalerà la visione di Caple Jr e a quali scontri avvincenti potremo assistere grazie all'arrivo dei Terrorcon e dei Maximal. I Transformers non sono mai stati così affascinanti come ora.