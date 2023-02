Meglio di Tramite Amicizia: i cinque migliori film di Alessandro Siani

In attesa di apprendere il volubile e poco attinente giudizio del botteghino, l'ultima commedia di Alessandro Siani passa nei cinema lasciando gli spettatori con l'amaro in bocca. Come vi dicevamo nella recensione di Tramite Amicizia - che trovate tra i film in sala di Febbraio 2023 - l'umorismo del comico napoletano sembra rimanere ancorato a stilemi ormai arretrati, figli di un modo di fare commedia semplicistico e bonario che poteva andare bene durante i primi anni del nuovo millennio, ma non funziona più a distanza di due decenni.



Prima di arrivare a queste modalità simil-cinepanettone, però, Siani ha sorpreso il suo pubblico con un'evoluzione in crescendo che dal palco del Tunnel Cabaret lo ha portato sullo schermo di TeleGaribaldi, prima dell'esplosione chiamata Fiesta (visione obbligatoria e ripetuta per ogni napoletano nel lontano 2004) ed il coronamento finale della carriera al cinema. Riscopriamo le pellicole più efficaci di un comico diventato nostalgico, tra remake in salsa tricolore e storie semplici ma efficaci.



Ti lascio perché ti amo troppo

L'esordio per il grande schermo di Alessandro Siani avviene nel 2006, all'apice di una popolarità crescente che comincia ad allargarsi ben oltre i confini della sua amata Campania: Francesco Ranieri Martinotti dirige una sceneggiatura estremamente semplice scritta da lui stesso insieme al comico partenopeo ed alla sua spalla storica Francesco Albanese, e racconta per immagini le stralunata storia d'amore tra Mariano e la bellissima Ana Paula.

Nonostante sia già passato molto tempo dalla rottura, l'uomo non riesce a dimenticare la sua ex-fidanzata Daniela, che lo ha lasciato usando una frase a dir poco abusata seppur ambigua. "Ti lascio perché ti amo troppo" tormenta il protagonista e gli impedisce di coltivare una nuova vita sentimentale, ma l'incontro con Ana Paula lo sveglia dal torpore convincendolo ad ingegnarsi affinché lei si innamori di lui. La ragazza è una turista alla scoperta delle bellezze partenopee, e Mariano fingerà di avere un bed and breakfast pur di starle vicino.



La seconda volta non si scorda mai

Trascorrono due anni movimentati per il giovane Siani, che partecipa agli ultimi singulti vacanzieri di Neri Parenti con delle piccole parti in Natale a New York e Natale in Crociera, mentre il piccolo schermo gli offre ruoli importanti per le trasmissioni comiche della Rai. Tra i mille impegni il comico riesce a bissare l'esperienza da protagonista al cinema con un'altra commedia romantica diretta da Martinotti, ritrovando una sceneggiatura che non si espone ad alcun rischio narrativo e lascia spazio all'umorismo pacato del suo personaggio principale.

Questa volta l'interesse amoroso va a ringalluzzire i sentimenti che uniscono Giulio e Ilaria (Elisabetta Canalis), la sorella di un suo vecchio compagno di scuola, che purtroppo per lui è impegnata con un prestigioso avvocato penalista. Sfruttando le bellezze della sua terra, il protagonista cercherà di vincere il cuore dell'amata per ottenere un insperato successo sui soldi e sul potere.



Benvenuti al Sud

È datata 2010 la vera esplosione nazional-popolare di Alessandro Siani, che insieme a Claudio Bisio interpreta il ruolo della vita in una commedia costruita sugli inossidabili pregiudizi sulla parte meridionale dello Stivale. Luca Miniero dirige il remake italiano di Giù al Nord, celeberrima pellicola francese di Dany Boon, portando in scena per tutta la parte iniziale del film un sostanziale shot-for-shot dell'opera transalpina, per poi discostarsene e spingere con maggior convinzione sugli stereotipi prettamente italiani.

Alberto Colombo (Claudio Bisio) viene trasferito in via punitiva a lavorare nell'ufficio postale di Castellabate, un piccolo paesino in provincia di Salerno: lo shock è immenso per il fiero impiegato milanese, che già teme la violenza e l'ignoranza dei suoi prossimi vicini, ma dopo gli scomodi inizi comincia ad apprezzare la vita lontana dalla sua Lombardia grazie alle indicazioni del collega Mattia Volpe (Alessandro Siani).



Benvenuti al Nord

Gli incassi da capogiro fatti registrare dal film precedente obbligarono la produzione a mettere in cantiere un sequel che vide il buio della sala due anni dopo, quando Benvenuti al Nord capovolse le dinamiche appena spolpate e trasferì il verace Mattia Volpe nell'acceleratissima Milano. Non avendo un film francese a cui rifarsi in fase di sceneggiatura la trama aveva il potere di seguire con maggiori libertà i propri personaggi, ma finì con l'impelagarsi in un susseguirsi di gag che poco o nulla approfondivano la storia.

Benvenuti al Nord non riuscì a guadagnarsi le stesse lodi piovute addosso all'acclamato prequel, nonostante l'ampio riscontro nelle casse dei cinema (è tutt'ora uno dei migliori debutti della storia italiana), eppure la sua semplice vena umoristica riuscì a catturare il cuore degli spettatori meno esigenti.



Il principe abusivo

Semplicità ed efficacia formano quel binomio che esemplifica con esattezza le ragioni del successo targato Siani, ed Il Principe Abusivo è probabilmente l'ultima pellicola ad aver saputo gestire questi punti di forza prima di un vuoto artistico arrivato al decennio. Ancora una volta il comico (che per l'occasione fa il suo debutto da regista) interpreta un personaggio molto umile, Antonio de Biase, un uomo che si guadagna da vivere grazie all'arte sempiterna dello scrocco.

La donna da conquistare stavolta è la principessa Letizia (Sarah Felberbaum), una giovane nobile del Nord Europa che insieme al Ciambellano di Corte Anastasio (Christian de Sica) imbastisce la scottante storia d'amore soltanto per darla in pasto ai rotocalchi ed ottenere visibilità. Come ogni commedia romantica che si rispetti, il piano le si rivolta contro quando Antonio comincia a studiare per trasformarsi in un gentiluomo degno di lei.