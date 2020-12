Toro Scatenato: quando Scorsese distrusse Rocky Balboa

Era il 19 dicembre 1980 quando Toro Scatenato debuttava nei cinema. Uno dei film più riusciti del grande cineasta italo-americano, complesso ed elegante a livello formale. Martin Scorsese riuscì in modo sorprendente a calarsi nel genere sportivo, che solo quattro anni prima era stato sconvolto dall'epica ottimista del Rocky Balboa di Sylvester Stallone.

Anche Scorsese scelse la boxe, un pugile italo-americano, ma al contrario di Stallone optò per un personaggio realmente esistito: Jake LaMotta, uno dei pesi medi più forti di sempre, protagonista assoluto della nobile arte negli anni '40 e '50.



Un film che andava contro lo spirito del tempo

Robert De Niro, allenato dallo stesso LaMotta, ci regalò una delle sue più grandi interpretazioni, stregò in quel 1980 il pubblico e la critica, donandoci l'immagine di un uomo che, al contrario di Rocky Balboa, non riusciva mai a riscattarsi, a migliorare, rimanendo prigioniero dei lati peggiori della sua anima.

Scorsese ci donò uno dei suoi migliori film, un'opera di altissima caratura cinematografica, grazie alla bellissima fotografia in bianco e nero di Michael Chapman, sublimata da un montaggio di Thelma Schoonmaker che fece scuola.

Ma fu la storia a stregare, il modo in cui il regista (appena uscito da una profonda crisi esistenziale e personale) riuscì a mostrarci un uomo dotato di forza e coraggio smisurati, ma allo stesso tempo minato da insicurezze, gelosie e immaturità incredibili.

Il che già di per sé, in quel 1980 in cui il divismo ricominciava la sua corsa non solo al cinema, ma nello sport soprattutto, rappresentò una profonda critica da parte del regista verso la cultura del successo, lo yuppismo che cominciava a farsi largo.



Toro Scatenato distruggeva il concetto di epica

Stallone aveva ripreso il tema del sogno americano e aveva convinto tutti di una cosa: chiunque nella patria di George Washington poteva farcela, bastava credere in se stessi, sacrificarsi, non arrendersi.

Scorsese con Toro Scatenato diceva che quel sogno non esiste, non in questa società, non quando realizzi che il vero avversario non è l'Apollo Creed o il Sugar Ray Robinson di turno, ma la tua mente e chi la abita.

Non vi era ottimismo in Toro Scatenato, non vi era alcuna epica. C'era la violenza brutale della vita, del ring, resa iperrealistica anche a costo di far inorridire il pubblico, di togliere la dimensione eroica, sostituendola con la pura sofferenza, descrivendo il mondo dentro quelle corde come una metafora della verità.

In Rocky Balboa il rapporto con il "fratello" Paulie era complesso, a volte tossico, Rocky però aveva pazienza anche di fronte agli sgarri più terribili, si tratteneva, lo accoglieva dentro il suo entourage, dentro alla sua vita.

Jake invece col vero fratello faceva il contrario, quasi lo massacrava per qualcosa che non aveva fatto, sostanzialmente i ruoli si invertivano, senza possibilità di appello.



Un film che sovvertiva l'American Dream

Non esisteva nessun sogno, De Niro non correva incontro alla sua adorata Adriana abbracciandola.

Jake LaMotta umiliava e picchiava Vickie, la donna che amava, distruggeva il suo matrimonio così come il rapporto con il fratello Joey, a cui Joe Pesci donò quell'empatia e umanità che LaMotta mostrava solo nei momenti di maggior sconforto o nella sconfitta.

La morale della saga di Rocky era non arrendersi, potevi anche perdere il match ma avere rispetto, l'ammirazione di tutti, seguendo la cultura sportiva della nobile arte.

LaMotta contro Robinson, quel giorno di San Valentino, non guadagnava nulla invece, solo ferite e sangue e umiliazione, perché nessuno in America ama gli sconfitti. Attraverso il suo massacro sul ring, Scorsese creò anche una metafora di quella tossicodipendenza da cui era appena uscito, della morte per overdose che aveva schivato all'ultimo, dei suoi peccati ed errori.



Un film sullo sport

Scorsese non amava lo sport, men che meno la boxe. Eppure fu capace di fare uno dei più grandi film di sport di sempre, anche grazie a una sceneggiatura di Paul Schrader e Mardik Martin, che mise al centro quel ring, fece comprendere come fosse l'unica realtà in cui il roccioso italo-americano riuscisse a sentirsi veramente libero e infallibile.

"È il posto più bello del mondo, il ring. Sai quello che ti può capitare" ha detto una volta Mike Tyson, che in LaMotta ebbe uno dei suoi idoli.

Toro Scatenato anche per questo fece comprendere la dimensione di totale separazione da ciò che è lo sport e la società cosiddetta civile, il mondo reale con le sue regole.

Sul ring, su un campo da calcio, dentro un'auto da corsa ci sono delle regole, gli sbagli si pagano, vince il più forte tra uomini resi pari, qualsiasi cosa possa accadere rientra nel novero di ciò che già sapevi. Qualcosa che anche The Fighter ha ripreso a suo modo.



Un ritratto personale impietoso ma vero

LaMotta sul ring era un vincente, così come Maradona mentre calciava quel pallone. Era fuori dalla dimensione sportiva che entrambi non seppero mai come fare. La trasformazione straordinaria di De Niro (capace di dimagrire e prendere peso in un modo per l'epoca assolutamente inedito), fu usata da Scorsese per mortificare il culto del successo, che di lì a poco sarebbe diventato mantra globale nel decennio yuppie.

Non c'era happy end ma un vecchio gladiatore costretto a mendicare, un obeso mestierante della vita, che ripeteva allo specchio di essere il più forte, incapace di dirsi la verità: era vivo, ed era il massimo a cui poteva aspirare.

Anche per questo, a quarant'anni di distanza, nella sua dimensione autoriale purissima e avvincente, Toro Scatenato è l'epitaffio dell'American Dream più convincente mai fatto, e uno dei ritratti più feroci e impietosi della società americana, delle sue false promesse, della sua falsa epica.