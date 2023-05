Toro scatenato: il cult di Scorsese con De Niro torna al cinema!

Vale la pena ricordarlo fin da subito, Toro Scatenato è un film sulla storia di un pugile ma probabilmente non un film sulla boxe. O almeno, non esclusivamente. Il titolo del 1980 non è il classico biopic, fugge da molte delle rigide classificazioni di genere, poco "classico" e complesso nella forma e nelle scelte narrative. L'immersione profonda nell'animo contorto di Jake La Motta ricevette due Oscar ed è da molti considerata la miglior prova da regista di Martin Scorsese.



Tanto si è detto a riguardo (il nostro speciale su come Scorsese distrusse Rocky Balboa), anche se non sono ma troppe le parole spese per un titolo di tale importanza. In occasione del ritorno in sala di Toro Scatenato dall'8 maggio 2023, il focus non sarà quindi sul lungometraggio vero proprio ma su ciò che ha portato alla sua realizzazione: la storia di un progetto in cui solo una persona credeva e che portò da una condizione di estrema crisi ad uno dei capolavori del cinema del regista di Quei bravi ragazzi.



Un'idea che cambia la vita

Seconda metà degli anni Settanta. Nessuno riusciva a capire cosa ci vedesse in quel progetto, nella storia di La Motta, brutale, delirante (dentro e fuori dal ring) e quasi masochista pugile, campione dei pesi medi nel 1950.

Forse neanche egli stesso avrebbe potuto spiegare questa sua ossessione, almeno non al punto da giustificarne il grande entusiasmo. Diceva solo di percepire una certa connessione con quel materiale. Qui però arriva la precisazione: non si sta parlando del regista ma di Robert De Niro. Fu infatti, inizialmente, l'attore stesso ad avere un'enorme smania di realizzare una versione cinematografica dell'autobiografia dello sportivo. Già dal 1974 egli spingeva nei confronti di Scorsese, che al tempo stava girando Alice non abita più qui. Il regista non sembrò molto interessato, principalmente perché non era mai stato vicino al mondo dello sport (soffriva pure di asma). Per De Niro però era un chiodo fisso - Irwin Winkler, produttore della pellicola, sostiene che si trattava più di un "film di Bob". Egli sentiva qualcosa in quella storia di persone marginali e violente, delle emozioni e degli istinti che sapeva di poter (e dover!) condividere. E non aveva dubbi: l'unico in grado di poterlo dirigere era Martin Scorsese, amico fraterno di lunga data (insieme avevano già girato opere come Mean Streets e Taxi Driver. Il regista, specie dopo il fallimento critico e commerciale di New York, New York - ibrido confuso e non al livello delle opere precedenti - stava attraversando una profonda crisi che lo aveva indirizzato verso l'idea di abbandonare il cinema. Nessun altro film, specie se articolato come Toro scatenato.



Egli iniziò pian piano a pensare, soffrendo, di non poter mai diventare un regista di altissimo livello, a dispetto del promettente inizio di carriera. Anche è questo è Scorsese, uno dei pochi autori capaci di vivere così intensamente la propria arte fino a renderla parte della propria vita, condividendo fisicamente e mentalmente gioie e dolori, identificandosi in essa stessa. Cinema e vita per lui vanno a braccetto, di pari passo. Da parte sua, quindi, non era solo la mancanza di fascino per quella storia e per la boxe a farlo essere reticente (oltre alla costante fissa nel voler mettere in scena, come poi farà anni dopo, L'ultima tentazione di Cristo).



Caduta e risalita

L'autobiografia di partenza, per giunta, non valeva neanche granché, priva di concretezza e ripetitiva. E mentre Scorsese continuava a con capire questo entusiasmo, come già detto, De Niro leggeva qualcosa di diverso, tanto da voler incontrare La Motta in persona, finito a svolgere l'attività di buttafuori. Anche grazie all'aiuto di Mardik Martin, amico del regista fin dai tempi dell'università e coautore della sceneggiatura di Mean Streets, Scorsese si convinse e iniziò a leggere il libro piuttosto svogliatamente, non comprendendo bene ma utile per non pensare alla sua condizione. Qualcosa per non sprofondare. Neanche i produttori sembravano convinti dell'operazione, considerata azzardata, ma il successo di Rocky e l'idea per un sequel iniziarono a far pensare di poter cavalcare l'onda dei titoli sulla boxe (anche se, dal punto di vista degli incassi, Toro Scatenato non fu comunque un successo).

Il regista però, anche per via del documentario e film-concerto L'ultimo Valzer, era stremato e senza forze. Nel 1978 la stanchezza, l'asma, gli psicofarmaci e soprattutto l'abuso regolare di cocaina lo misero ko. Da lì il ricovero: le condizioni erano talmente pericolose che chiunque, anche l'allora compagna Isabella Rossellini, temeva il peggio. Scorsese fu ad un passo dalla morte, tanto che, quando si riprese, l'amico De Niro lo vide come un segno del destino: come il protagonista del potenziale lungometraggio, anche il regista aveva toccato il fondo e poteva rinascere. Non avrebbe mai accettato una risposta negativa.



Come lo stesso Scorsese dichiarò successivamente, solo in quel momento difficile riuscì a capire cosa vedesse De Niro in quel soggetto. La redenzione del pugile assumeva così finalmente valore per entrambi e tutti e due iniziarono a vedere le reali possibilità drammaturgiche ed emozionali dell'idea. Regista e personaggio principale erano allineati, finalmente. Quella era la storia perfetta per un uomo, Scorsese, che era appena uscito dall'Inferno.

Quando si convinse, Mardik Martin aveva già abbozzato un'embrionale sceneggiatura, la cui struttura era buona ma non totalmente convincente, troppo canonica e senza quel guizzo che poteva renderla unica. Mancava essenzialmente quel quid per fare di quella storia un racconto diverso dagli altri. Inoltre, in essa la storia del pugile era fusa ad aneddoti della famiglia Scorsese a Little Italy. De Niro però non fu contento, avendola immaginata diversamente. Fu così che si dovette pensare a qualcosa di diverso, di più incisivo e vicino a quelle tematiche: così al Musso & Frank Grill sulla Hollywood Boulevard, i due, attore e regista, iniziarono a discuterne con colui che è il vero e proprio deus ex machina del progetto, Paul Schrader.



Verso una nuova spiritualità interiore

I rapporti tra lo sceneggiatore di Taxi Driver e il duo non erano idilliaci e dopo quel film non si erano lasciati benissimo. Inoltre, la carriera di Schrader stava decollando e il tempo a disposizione non era molto. Egli si mise al lavoro prendendo la sceneggiatura precedente e stravolgendola in poche settimane, asciugando ed eliminando il superfluo, risultando più diretto. Schrader aggiustò il tutto da solo e lo riconsegnò a Scorsese, indicando la via e consigliandogli di perfezionarlo lui stesso. Lo sceneggiatore aveva di certo fatto buona parte del lavoro, salvando una sceneggiatura convenzionale e rendendola riconoscibile, ma mancava ancora qualcosa di personale.

De Niro e Scorsese così scelsero di isolarsi e mettere da parte le distrazioni. St. Martin, Caraibi, fu l'ambiente scelto. Giorno e notte a pensare, scrivere e correggere. Lì alcune illuminazioni. La sceneggiatura di Schrader era troppo fredda, estrema e spesso con una violenza poco giustificabile, piena di scene controverse. Quello che De Niro voleva era una qualcosa di più spirituale (per certi versi proprio religioso, cattolico e vicino agli interrogativi che assillavano Scorsese sia adolescente che adulto). Un dramma che potesse far intravedere dietro quella violenza qualcosa di più profondo - proprio la violenza, i pugni e il sangue non sono mai realistici, come appartenenti ad una dimensione altra, più mentale che corporea (in cui il bianco e nero gioca un ruolo chiave, specie sul ring). Scorsese dirà successivamente che, in quell'isolamento, l'amico attore provò alcune scene talmente impressionanti ed efficaci da volerle riprendere sedute stante, se avesse avuto l'opportunità.



Così la riscrittura portò ad ulteriore asciugamento: gli elementi primari restarono, fu spogliato il resto per rivelare le emozioni, uno stato interiore dell'esistenza dei protagonisti.

Nulla doveva esser spiegato, mai un passo indietro per rendere più chiaro ciò che nella vita reale chiaro non è. Lo spettatore doveva poter vivere quello stato. E come se non bastasse, il passato del regista emergeva e si riavvicinava, facendo deviare la storia verso qualcosa di più intimo e compassionevole, quasi conciliante: chi era e da dove veniva, da quel momento, entrarono nuovamente nella sua produzione e la segnarono per sempre. Ancora una volta la cruciale questione dell'identificazione della vita nel cinema e viceversa, perché per lui è l'arte il veicolo per guardarsi dentro e scendere a patti con sé, per risolvere dubbi. Solo così Martin Scorsese fu completamente attratto, rapito e immerso in ciò che poco tempo prima non lo convinceva. Tutto ciò che aveva represso fino ad allora era pronto ad esplodere in Toro Scatenato. E pensare che, anche in fase di post-produzione, lo stesso regista era ancora convinto che quello sarebbe stato il suo ultimo film: questo spiega la cura e le attenzioni maniacali per ogni aspetto, mettendo anima e corpo dalla sceneggiatura alle successive riprese, quasi a voler confezionare un perfetto testamento. Che invece sarà una rinascita, dopo esser scampato alla morte.