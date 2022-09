Top Gun, il cult con Tom Cruise è invecchiato bene?

Top Gun: Maverick ha conquistato tutti, critica e pubblico, inclusa anche la nostra redazione come potete leggere nella recensione di Top Gun: Maverick. Ma ora che a quasi quarant'anni dall'originale abbiamo avuto un degno sequel, la visione dell'originale rischia di sfigurare in confronto a questa nuova versione oppure è ancora in grado di convogliare le medesime emozioni di un tempo?



Il film del compianto Tony Scott è d'altronde un'opera fortemente ancorata alla sua epoca, quegli anni Ottanta dove tutto sembrava possibile e il cinema si faceva veicolo di sogni e ambizioni della gente comune traslitterati in avventure epiche e di facile presa, con personaggi carismatici pronti a sfidare la sorte pur di raggiungere il proprio obiettivo. Una ricetta che ancor oggi affascina e conquista e non è un caso che nel succitato prosieguo si sia spinto parecchio sull'autocitazionismo e sul fattore nostalgia, a simbolo di quanto manchino al cinema odierno questi eroi così facilmente popolari e in grado di entrare nel cuore del grande pubblico al primo sguardo.



Top Gun: cieli di fuoco

D'altronde il Pete Mitchell di Tom Cruise, per tutti semplicemente Maverick, è un personaggio senza mezze misure, che non si fa problemi a rischiare l'osso del collo e a venir meno alle rigide regole accademiche nella sua inarrestabile frenesia, alla ricerca di una pura adrenalina che solo chi arriva "la, dove nessuno è mai giunto prima" è in grado di sperimentare. Ma anche figura dotata di indomito coraggio misto a incoscienza, pronta a metter da parte rivalità di sorta pur di fare la cosa giusta e salvare le vite dei compagni.

Proprio nel rapporto in crescendo tra Iceman e Maverick si nasconde uno dei significati più profondi di tutto il racconto, ancor più che nella prevedibile love-story o nella bromance con l'inseparabile Goose, destinata a concludersi in tragedia. Kilmer e Cruise danno invece vita ad un legame istintivo e contrastato, che risplende di luce propria - anche per motivi extrafilmici - nell'aggiornamento di Joseph Kosinski. Lo stesso Kilmer ha definito commovente la reazione dei fan al suo cameo.

Il primo Top Gun nasconde molto dietro quei personaggi antitetici e complementari, apparentemente ritagliati su stereotipi, sfruttando proprio i cliché a tema per delineare i contorni di un racconto che si ammanta progressivamente di pathos e tensione fino a quei venti minuti finali che lasciano con il fiato sospeso, portando il pubblico a tifare per il destino di questi coraggiosi piloti alle prese con i pericoli più estremi.



Tra cielo e terra

Evoluzioni aeree allora mai viste prima sul grande schermo, che adoperano ambientazioni e suggestioni tipiche delle pellicole belliche per inscenare un action tra i cieli che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia del cinema di genere. La regia al fulmicotone di Scott, capace di rendere al meglio non solo la velocità di questi mezzi supersonici ma anche le insidie che si potevano celare dietro una manovra semplice, quando uno sbaglio di anche soltanto pochi centimetri poteva separare la vita dalla morte, permette di mantenere sempre uno stato di avvincente inquietudine, anche se come facilmente prevedibile lo status quo di determinati ruoli è destinato a rimanere tale fino all'epilogo.

E pensare che la sceneggiatura originale ha preso spunto da un articolo di giornale, pubblicato nel 1983 sulla rivista California Magazine e relativa alle fasi di addestramento che i piloti di caccia Top Gun dovevano sostenere. Da lì è cogliendo la palla al balzo per lanciare nel definitivo gotha del cinema commerciale la stella di Tom Cruise, si sono poste le basi per realizzare l'apice dell'edonismo testosteronico di matrice reaganiana, inno ad un machismo tipicamente hollywoodiano, che ha trovato perfetta forma filmica in una messa in scena nevrotica e scattante, equamente divisa tra le dinamiche di genere e un sottotesto romantico / emozionale figlio di una retorica classicamente a stelle e strisce.



Top Gun non è altro che la grintosa evoluzione di tanti kolossal passati, rimasticati ad uso e consumo per quel pubblico allora contemporaneo, affamato di storie energiche e di protagonisti carismatici, sensazioni ulteriormente amplificata da una colonna sonora tutt'oggi indimenticabile e in grado di caricare magnificamente le varie sequenze che si trova ad accompagnare con hit entrate nel mito, a cominciare proprio da quella Take my breath away premiata con l'Oscar e con il Golden Globe per la miglior canzone.

La risposta alla domanda che dà il titolo a quest'articolo non può quindi che essere positiva e insieme al sequel il Top Gun originale forma un dittico spettacolare, da vedere e rivedere per cogliere le numerose sfumature che uniscono i due film, all'insegna di un passato che ritorna senza esser mai stato dimenticato.