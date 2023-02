Titanic: perché dopo 25 anni rimane un capolavoro

Titanic, a 25 anni dall'uscita, torna ancora nelle sale, in una versione restaurata in 3D 4K (qui tutti i dettagli) che potenzia l'incredibile impalcatura tecnica che, già nel 1998, colpì per lo stupefacente realismo. Dal 9 febbraio 2023, in Italia, è possibile vivere nuovamente una delle esperienze cinematografiche più incredibili e appassionanti del cinema moderno, ma questa nuova maschera digitale del capolavoro di James Cameron (Avatar, Terminator 2 - Il giorno del giudizio) è solamente un pretesto per riscoprire un'opera senza tempo. In un perfetta coerenza tra narrazione, regia e background, il film racconta il reale naufragio dell'RMS Titanic (transatlantico naufragato il 15 aprile 1912) dagli occhi di una coppia di innamorati che vivono una travolgente e tragica storia d'amore.



Per capire realmente l'incredibile successo di questa pellicola che, ricordiamo, ha vinto nel 1998 ben 11 Premi Oscar tra cui il Miglior Film, bisogna andare oltre i riconoscimenti raggiunti, analizzando a fondo la portata emotiva che Titanic mantiene ancora ben salda, nonostante sia passato molto dal suo debutto sul grande schermo. Il segreto, comunque da approfondire nei paragrafi successivi, sta nella creazione di un mito cinematografico inossidabile, una storia che rimane congelata nel tempo e nello spazio, inalterata come il relitto della gigantesca nave, adagiato sul fondale fangoso dell'Oceano Atlantico a 3810 m di profondità.



Una storia d'amore archetipica e instant cult

In Titanic, è estremamente difficile isolare la storia d'amore tra Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) dalla tragedia navale che fa sfondo al lungometraggio.

Proprio partendo da un profondo studio del naufragio, Cameron, appassionato di oceanografia, decise di dare corpo a quella che sembrava una pellicola di carattere prevalentemente storico, aggiungendo una dimensione romantica che è fondamentale per la riuscita del film. La compenetrazione tra realismo e finzione è forse l'elemento più solido e geniale dell'intero progetto: il cineasta britannico, infatti, sviluppando magistralmente il rapporto sentimentale tra i due passeggeri del Titanic, ha rafforzato l'impatto tragico del disastro che assume tutt'altra sfumatura se letto nell'ottica amorosa. L' autore, tra l'altro, è partito da un racconto archetipico prendendo a piene mani da Giulietta e Romeo di William Shakespeare, spostandola nel Novecento. In questo processo di modernizzazione, Jack e Rose non sono più figli entrambi dell'aristocrazia, ma sono due anime sperdute e dimenticate: il giovane è un ritrattista povero che ama viaggiare, Rose fa parte di una famiglia nobile caduta in disgrazia ed è promessa in sposa a Cal Hockley (Billy Zane), un ricco cinico, egoista e arrogante.



L'amore proibito tra i ragazzi sboccia proprio durante il viaggio in mare perché la nave, per come viene rappresentata nel film, è un luogo simbolo dove la speranza e l'ambizione si incontrano, un'isola felice lontana, apparentemente, dal nostro mondo. Un Paradiso che però si rivela illusorio e intangibile e che sprofonda nelle acque dell'Oceano.

Empatia e realismo

Quello che resta intatto, però, nonostante il tragico epilogo del Titanic, è l'amore indelebile e immortale che rimane sigillato tra le cabine oramai vuote e ossidate del rottame marino. James Cameron, per sviluppare questa forte connessione degli spettatori con i luoghi del film, costruisce, come suo solito (basta vedere lo strabiliante lavoro in Avatar e Avatar - La via dell'acqua) un background imponente, un worldbuilding certosino che denota un'attenzione scrupolosa per ogni dettaglio presente sulla nave.



Così come tutti i passeggeri, il tutto non solo è ricostruito alla perfezione, ma ci sembra vivo e verosimile, fondamentale per sviluppare empaticamente un legame con gli spettatori. Dopo che, durante lo sviluppo della pellicola, ci sentiamo parte di quest'avventura, conoscendo i viaggiatori reali o inventati (ma ciò non è importante nel lavoro di rilettura del film-maker), l'impatto con l'iceberg è drastico e traumatico. A spezzarsi non sono solo le vite dei malcapitati che erano a bordo del Titanic in quella fatidica notte del 1912, ma anche la nostra.



Assistiamo, impotenti, ad uno dei disastri marini più tragici della storia dell'umanità e il nostro destino sembra avere molto in comune con la centenaria Rose: siamo i testimoni di un evento straordinario, bellissimo e drammatico allo stesso tempo e rimaniamo gli ultimi portatori del segreto della protagonista, dei cantori destinati a tramandare questa favola di generazione in generazione.



My Heart Will Go On è il canto della tragedia senza confini

My Heart Will Go On, brano composto da James Horner (dietro l'intera colonna sonora del film) e scritto da Will Jennings per la cantante canadese Céline Dion è l'inno tragico e monumentale dell'affondo del Titanic.



Un canto immortale e solenne che, partendo dal particolare ovvero la storia d'amore tra Jack e Rose, passa al generale e universale, celebrando non solo l'amore senza confini, ma diventando una cassa di risonanza della tragedia. Proprio perché la relazione sentimentale tra i due protagonisti e il il resoconto del naufragio vanno di pari passo, la canzone è l'emblema della rinascita e della morte, di un sentimento che svanisce, ma che al contempo risuona nel cuore senza fermarsi mai. Non è un caso che la scena emblematica della pellicola, dove in sottofondo risuonano le meravigliose note di My Heart Will Go On (la versione cantata si può ascoltare durante i titoli di coda), mostra dapprima il commovente abbraccio tra la coppia in cima alla prua della nave per poi lasciare spazio, con un transizione brusca, al presente, riportandoci ai giorni della scoperta del transatlantico.



La luce dell'amore viene quindi divorata dalla ruggine trasfigurandosi nel relitto attuale della nave e il tutto svanisce come un ricordo che, per quanto nitido, è solo uno sfuggente e lontano segreto serbato con cura dalla vecchia Rose. Una promessa che, nonostante i tanti anni trascorsi, rimane fissa nella sua memoria, un sentimento che sfida gli oceani dei secoli e le acque incessanti del tempo, il simbolo più estremo e significativo della tragica dipartita del colossale Titanic.