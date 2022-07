Thor: Love and Thunder vs Ragnarok: perché l'evoluzione dei film è coerente

Nel 2011 arriva il primo film su Thor diretto da Kenneth Branagh. È il quarto di quelli che sarebbero stati i lungometraggi appartenenti al Marvel Cinematic Universe, arrivato tre anni dopo Iron Man e, spartendosi l'uscita al cinema con Captain America - Il primo Vendicatore nel giro di un paio di mesi, introduceva il dio nordico all'interno del panorama mainstream dei supereroi dandogli un tocco ironico e shakespeariano. Risvolto drammatico causato dalla presenza di un geloso fratello quale Loki, ma ancor più per la mano di un regista che con il teatro inglese va a braccetto e non può esimersi dall'inserirlo, pur a piccole gocce, all'interno delle sue opere.



La presentazione è perciò quella di una divinità possente e indistruttibile che deve però affrontare i primi segni di quello che sarà un cammino segnato da ferite e perdite, quelle che subirà costantemente Thor nel suo percorso nel MCU, pur facendogli mantenere miracolosamente una certa leggerezza e ironia. Caratteristiche legate alla delineazione del personaggio sul grande schermo e alla chiave umoristica che il suo interprete Chris Hemsworth gli ha riservato, a suo agio tanto nel brandire un martello che può essere sollevato solamente da chi è degno quanto nel mostrare un lato spesso ingenuo e quasi tontolone del suo "zio" del tuono. Con l'uscita in sala di Thor: Love and Thunder, cerchiamo di capire l'evoluzione del percorso cinematografico di Thor, per capire anche quella di Taika Waititi nel MCU.



Dalla Fase Uno all'evoluzione del personaggio

La Fase Uno della Marvel si conclude con The Avengers, pellicola del 2012. I Vendicatori sono stati messi per la prima volta insieme ed è il momento che i personaggi continuino nel loro sviluppo tanto in maniera unita quanto separatamente. Così nel 2013 arriva Thor: The Dark World, preso in mano dal regista Alan Taylor, che ha cercato di addentrare ancora più il protagonista in un'oscurità che, però, sembrava non calzargli adeguatamente, oltre ad aver causato diverse tensioni e problemi sul set, pur essendo stato tutto smentito nel corso del tempo. Anche se l'odio di Christopher Eccleston, interprete del villain Malekith, è rimasto cosa risaputa, e si potrebbe dire anche alquanto tangibile vista la piattezza di un cattivo che non riesce ad emergere dalla pellicola e, anzi, trasporta nel suo circolo di mediocrità l'intero risultato.

Per Thor, dunque, il secondo capitolo stand alone è stato un duro colpo, pur avendo avuto nel corso del tempo una sorta di piccola rivalutazione non venendo più ritenuto come il pessimo film che si potrebbe pensare, ma rimanendo comunque insufficiente anche per uno standard modesto e da blockbuster come quello Marvel. Quello che, però, si è capito con il mezzo fiasco di The Dark World, è stato proprio che il dio nordico aveva bisogno di una trasformazione per riuscire a risaltare tanto quanto i suoi comprimari originali. Iron Man aveva il fascino da playboy, Captain America un rigido codice morale, Thor aveva sì il suo Mjöllnir, ma necessitava di un piglio che riuscisse a portarlo alla luce, dandogli una vera e propria personalità.



Un fulmine a ciel sereno: Thor: Ragnarok

Quella che può piacere o meno, ma è stata perfettamente tratteggiata da Thor: Ragnarok nel 2017 con l'uscita del terzo film da protagonista per il supereroe di Hemsworth, questa volta affiancato dall'Hulk di Mark Ruffalo, che non potendo avere una pellicola tutta per sé a causa di una clausola contrattuale che lo lega alla Universal si è fatto spalla del regnante di Asgard - recuperate la nostra recensione di Thor Ragnarok.

Un duo che va formando un autentico buddy movie ambientato però nel cielo, tra le galassie, quelle esplorate da certi Guardiani sempre parte del MCU da cui sembra si siano prese alcune ispirazioni per il nuovo Thor. In realtà, molto più che il desiderio di imitare l'estro di James Gunn, lo stravolgimento di Thor: Ragnarok è avvenuto con la chiamata dietro la macchina da presa di uno dei registi più pazzi dell'attuale Hollywood. Un autore che del suo nonsense ha fatto la marca della propria scrittura cinematografica e seriale, e che seppur non ha firmato direttamente il terzo capitolo sul figlio di Odino ha comunque inserito al suo interno completamente la propria essenza. È il Taika Waititi di What we Do in the Shadows e del successivo Jojo Rabbit, il quale è entrato nella schiera di registi Marvel rimanendo fedelmente legato al progetto e al personaggio fumettistico. Non solo perché nel dirigerlo è finito anche ad interpretare il ruolo di Korg. Ma è un'affinità tra il suo tipo di comicità e l'inedito mondo in cui si è decido di catapultare Thor che ha permesso al cineasta di sentirsi intrinsecamente immerso nel progetto, tanto da inserire talmente tanto la propria visione da aver creato una vera spaccatura nel fandom.



È come se ci fosse ormai un prima e dopo Ragnarok, dove alcuni adepti del MCU si sono sentiti traditi da questa repentina e quasi inspiegabile trasformazione, mentre tanti altri ne hanno apprezzato la follia anche quasi ingiustificata eppure completamente inarrestabile del film. E, di conseguenza, della nuova versione del dio.



Cosa avvicina Ragnarok e Love and Thunder

Seppur dovendo affrontare un nemico temibile come la sorella Hela, Thor: Ragnarok diventa a tutti gli effetti la prima commedia del MCU, lì dove ai Guardiani della Galassia c'è ancora da poter attribuire una forte componente legata all'aspetto sci-fi.



Seppur con il terzo film ci troviamo comunque ad affrontare esseri spaziali e Valchirie mitologiche, è la spinta verso una risata fragorosa e molto spesso (volutamente) sciocca a riscrivere i contorni di un protagonista che si sente libero in questa inedita dimensione, tanto da conservala nella propria interiorità e riproponendola anche nei successivi e fondamentali Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Thor non sarà più lo stesso dopo l'incontro con Taika Waititi e il regista decide di dedicarsi anima e corpo al personaggio immaginario.

È così che l'autore prende in mano le redini di Thor: Love and Thunder, diventandone anche sceneggiatore con la collaboratrice Jennifer Kaytin Robinson, scrivendo a propria volta quella che sarebbe stata la nuova avventura del protagonista e inserendolo sempre di più al centro di un filone mitologico - per noi il quarto capitolo sul personaggio è il miglior film sul Dio del Tuono, scoprite perché nella recensione di Thor Love and Thunder.



Quello a cui il personaggio già appartiene, ma che Waititi vuole incastonare tanto da prendere dei e figure del mito per rendere Thor a propria volta un'icona contemporanea della tradizione orale, quella che voleva un narratore e un pubblico attorno al fuoco, con quest'ultimo intento ad ascoltare mentre venivano cantate le gesta e le imprese degli eroi.



Fino all'Olimpo

È infatti così che Thor: Love and Thunder si apre, con Korg impegnato a raccontare il cambiamento subito dal protagonista e i motivi che lo hanno condotto fino a qui. Nel farlo, però, il personaggio tesse un filo continuo in cui ritrovare ogni volta un'impresa affrontata dal dio, suddividendo quella narrazione orale proprio in diversi racconti, tutti separati eppure collegati assieme. Esattamente come fa la Marvel e come prima di loro ha sempre fatto la storia del mondo.

Thor diventa a tutti gli effetti un personaggio mitico perché è questa la natura che Taika Waititi ha desiderato dargli, che poteva cogliersi già nell'anima da "storiella" di Thor: Ragnarok e che viene meglio espressa ancor più da Thor: Love and Thunder e nell'essere costruita - e narrata - proprio come una favola. Una novella da ascoltare e tramandare. Una di quelle vicende che vengono maneggiate con fantasia tale da rimanere incastonate nella leggenda, proprio come Taika Waititi brama fare, dando al proprio Thor un olimpio tutto personale. È perciò una coerenza evidente quella che unisce Ragnarok e Love and Thunder, che si può legittimamente odiare o la si va amando proprio per quella sgangheratezza tutta appartenente al suo autore. Una volontà da parte dei Marvel Studios, però, comunque da dover supportare: l'aver compreso l'importanza indiscutibile di dare ad ognuno dei suoi prodotti un'anima e un gusto che fosse differente dagli altri. E che con Taika Waititi ha trovato in Thor un eroe muscoloso, ma all'occorrenza goffo. Coraggioso e valoroso, il quale non si tira mai indietro di fronte alla lotta, eppure non può privarsi di un suo lato giocoso e auto-ironico.



È per questo che chi non ha apprezzato Thor: Ragnarok non potrà che fare lo stesso con Thor: Love and Thunder. Il mutamento però è stato compiuto e questa è la versione che ci si deve aspettare del personaggio da qui in avanti, fosse solo anche per continuare su di una via che la Marvel sembra aver approvato e che ha permesso al dio di trovare un proprio percorso lineare e congruente, nonché fatto di battute, colori, amore e musica anni Ottanta.