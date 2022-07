Thor: Love and Thunder, la storyline di Jane Foster convince?

Al di là di quelle che sono state le feroci e prevedibili polemiche arrivate da una - per fortuna - sparuta parte della community per lo più americana sull'apparizione del personaggio di Mighty Thor, ritenuto da questi un'invenzione del Marvel Cinematic Universe, la storia editoriale di Jane Foster parte dagli anni Sessanta, da quando Stan Lee e Larry Lieber la inserirono grazie ai disegni di Jack Kirby nella storyline di Thor. Al quarto film dedicato a un Avenger è finalmente arrivato il momento di scoprirla anche sul grande schermo, per dare anche una nuova vita a Mjolnir, andato distrutto e non più a disposizione del dio del tuono. Andiamo adesso a scoprire in che modalità la storia di Jane è stata riproposta da Waititi, regista di Thor: Love and Thunder (aprite il Bifrost sulla nostra recensione di Thor Love and Thunder), e quanto il cineasta neozelandese si sia voluto distanziare dalle vicende editoriali.



L'articolo contiene spoiler su Thor: Love and Thunder



La nascita della potente Thor

Jane Foster nella storia editoriale ideata da Stan Lee, come detto poc'anzi, fa il suo esordio nel 1962 al fianco di Thor: nei fumetti è un'infermiera, non una brillante scienziata, ed è impiegata nello studio del dottor Donald Blake, l'alter ego del dio del tuono.

Tra i due nasce un rapporto molto intenso, un legame sentimentale, proprio come nel Marvel Cinematic Universe, spingendo la stessa Jane a diventare, poi, un medico. Le vicende editoriali ci conducono direttamente a The Unworthy Thor, precisamente alla storia scritta da Jason Aaron e disegnata da Oliver Coipel nella quale il dio del tuono svela quale rivelazione lo ha conturbato a tal punto da fargli perdere il contatto con Mjolnir. I fatti risalgono alla sfida proprio con Gorr, l'antagonista di Love and Thunder: Nick Fury, che nel Marvel Cinematic Universe ha fatto quasi perdere le sue tracce, sussurra a Thor che il Macellatore di Dei aveva ragione. In quel momento Mjolnir abbandona Thor e si poggia sulla Luna, senza che nessuno possa più sollevarlo. Al di là di quelle che potrebbero essere le considerazioni da sollevare in questo frangente, soprattutto dinanzi al fatto che Nick Fury pronunci una frase in grado di scuotere l'animo già conturbato di Thor, la vicenda permette a Jason Aaron di iniziare a ragionare sul significato di Unworthy, di indegno, e di rimando su chi potesse essere degno di brandire il martello di Thor. È così che nasce una nuova versione, che poi si scoprirà, nel 2015, essere proprio Jane Foster. Impegnata in una battaglia per vincere un cancro al seno (nel film non viene specificato che tipo di tumore abbia), Mighty Thor diventa protagonista della sua serie, pubblicata tra il 2016 e il 2018 da Marvel.



Le battaglie di Mighty Thor

Siamo in un arco temporale successivo alla battaglia con Gorr, che viene combattuta da Thor in solitaria. Jane, infatti, nella storia editoriale si ritrova a dover combattere contro Malekith e Minotauro, ma anche l'Uomo Assorbente.

Il primo dei tre è apparso nel Marvel Cinematic Universe, precisamente in Thor: The Dark World (2013) in una versione quasi del tutto diversa da quella dei fumetti, ma soprattutto in un momento in cui la Foster non aveva ancora imparato a brandire Mjolnir, né sapeva ne potesse essere in grado. Dal punto di vista della fedeltà dei poteri, invece, la riproduzione di Waititi segue quanto espresso nel corso dei fumetti: impugnare il martello di Thor permette a Jane di diventare una pari asgardiana, arrivando persino a mettere in stand-by la propria malattia. Allo stesso modo, tornare in condizioni umane le restituiva una sorta di effetto boomerang, con un peggioramento progressivo del cancro. Un effetto che viene proposto in Thor: Love and Thunder in perfetta antitesi a quanto accade a Gorr, antagonista principale della pellicola, e la lama che brandisce per uccidere gli dei: due poteri uguali, ma che rispondono a necessità diverse tra di loro, sintomo della relatività degli eventi. Ciò che traspare da quanto realizzato da Waititi è sicuramente la volontà di andare a donare un revamp alla storia d'amore tra Jane e Thor, permettendo al dio del tuono di tornare sui propri passi e continuare a vivere quel dolore che lo accompagna da sempre, ma che abbiamo visto palesarsi in particolar modo in Endgame.



Come continuerebbe la storia di Jane

Quello che di sicuro mancherà al Marvel Cinematic Universe è uno scontro, raccontato nei fumetti, che avviene tra Asgard e Mighty Thor. La produzione di Kevin Feige ha fatto in modo di farci perdere sia Odino che, adesso, la stessa Jane, rendendo impossibile quello scontro che vedeva Odino e suo fratello Cul, il dio della paura, ribellarsi al fatto che qualcuno al di fuori di Thor potesse brandire Mjolnir. Decisi, quindi, a porre fine a questa che per loro era una deturpazione della tradizione divina, inviano Distruttore a combattere contro Jane. La battaglia, che vede Thor e Freyja mettere in piedi un'esercito di supereroine per difendere la Mighty, rappresenta la piena e fiera affermazione di Jane nel ruolo, che da lì in poi si ritroverà a prendere parte anche a Secret Wars, fino a diventare una Valchiria.

Vicende che inevitabilmente sono state elise dall'equazione finale di Waititi, che doveva in un solo film condensare la fase di scoperta del cancro da parte di Jane e, soprattutto, permetterle in sole due ore di acquisire i poteri di Mjolnir e compiere la propria parabola di crescita, arrivando all'ultimo saluto con Thor. Dinanzi al bisogno di trasmettere tutto l'arco narrativo allo spettatore in un tempo così condensato era inevitabile dover sacrificare molti degli elementi che appartenevano alla storia editoriale del personaggio. Decidere, in ultima analisi, di far morire Jane tra le mani di Thor ha permesso a Waititi di ricollegarsi in qualche modo a quella stessa chiusura di un arco narrativo che aveva avuto come protagonista Odino, morto alla fine di Thor: Ragnarok (indirizzate il Mjolnir verso la qui la nostra recensione di Thor Ragnarok).



L'ultimo aspetto sul quale concentrarci è il fatto che al termine di Thor: Love and Thunder il dio del tuono riprenda tra le sue mani Mjolnir. Il martello torna a essere nella sua disponibilità grazie al fatto di essere tornato a esserne degno, grazie a Jane: nel momento in cui il loro rapporto torna a essere puro e semplice, privato di quelle incomprensioni che avevano portato i due ad allontanarsi, il figlio di Odino può tornare a brandire con serenità quella che è sempre stata la sua arma, così da poter anche onorare e ricordare la donna amata. Jane, tra l'altro, prima di morire tra le braccia del dio sussurra a Thor quella che decide sarà la sua frase a effetto: non sappiamo come avrà riferito, ma è un palese riferimento a quanto spiegato prima, ossia quel sussurro che Nick Fury porge all'Indegno. In questo modo la Foster diventa la catarsi di Thor da tutti i mali e da tutti i problemi che lo stavano affliggendo.

È difficile dire se riusciremo a vedere nuovamente Natalie Portman nel Marvel Cinematic Universe: il suo personaggio giunge nel Valhalla come premio per quanto fatto e per il suo essere diventata al pari di un'asgardiana, nonostante non lo sia. Degna di brandire Mjolnir, adesso attende di conoscere quale sarà il suo destino: ritrovarsi nell'aldilà dei guerrieri significa che dovrà solo attendere il momento giusto per tornare in battaglia. Un aspetto che dovrà essere chiarito, dato che nella mitologia norrena l'attesa portava al Ragnarok, evento che per Thor è già avvenuto. Soltanto il futuro, a questo punto, potrà darci maggiori dettagli a riguardo.