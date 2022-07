Thor: Love and Thunder, perché Gorr è tra i migliori villain del MCU

Se ti chiami Macellatore di Dei e sei interpretato da Christian Bale potresti aver già conquistato l'Olimpo dei villain. E sulla carta, tra annunci, first look e trailer, sembrava fosse proprio così. Rimaneva comunque il dubbio, ma dopo il film (correte a recuperare la nostra recensione di Thor Love and Thunder) possiamo tranquillamente dirlo: il Gorr di Christian Bale è uno dei migliori villain del Marvel Cinematic Universe.



Già solo per il magnetismo estremo che emana in ogni sua inquadratura, in grado di attrarti nell'ombra dei suoi ghigni e dei suoi sorrisi tirati, pronti a squarciare la luce con il suo desiderio di vendetta. Vogliamo quindi analizzare assieme perché Gorr è davvero uno dei migliori villain apparsi in tutto il Marvel Cinematic Universe. Se invece volete scoprire l'evoluzione di Thor da Ragnarok a Love and Thunder trovate tutto in questo nostro articolo.



Christian Bale incarna Gorr

Scegliere un attore di peso come Christian Bale per un villain di un solo film sembra quasi folle, eppure l'attore britannico ha incarnato alla perfezione Gorr.

Un personaggio diviso tra l'amore per la propria famiglia e la devozione per il proprio Dio, ma come racconta Taika Waititi non bisogna mai incontrare i propri idoli. A quel punto il senso di vendetta inizia a prendere forma, si agita nell'ombra fino a liberarsi nella corruzione di una spada capace di dare sostanza alla rabbia e tranciare di netto il sangue dorato delle divinità. Bale diventa Gorr in tutte le sue espressioni, tra lucida follia e precisione assassina capace di puntare al suo obbiettivo e non farsi alcuno scrupolo per ottenerlo. L'attore presta al personaggio un fisico minuto e quasi emaciato che stride quasi con la sua pericolosità, eppure anche grazie a questo rende il tutto ancora più sinistro e inquietante. Ma è il volto di Gorr a farlo rimanere impresso: mefistofelico con uno scopo ben preciso, pronto a concedersi qualche divagazione di pazzia ma senza perdere mai la propria marcia bussola morale.



Motivazioni condivisibili

Il desiderio di vendetta assoluto di Gorr è quantomeno comprensibile. Il lutto che lo ha colpito, assieme alla fredda consapevolezza che agli Dei non importa nulla di chi li venera, ne ha creato un anti-Dio perfetto.

Quasi un villain "marxista" per come concepisce la distruzione del capitalismo divino, dove contano solo gli Dei e le loro gozzoviglie ultraterrene, mentre i poveri sudditi muoiono di inedia inascoltati. Manca ovviamente una parte sociale in maniera dichiarata (come poteva essere quella di Thanos) ma gli effetti della sua vendetta porterebbero proprio a un abbattimento del sistema gerarchico religioso, di cui teoricamente beneficerebbe il "popolo". Una rivoluzione totale che sconvolgerebbe l'intero universo, minandone probabilmente le basi e dando inizio a una sorta di nuova era per tutti. Questo ovviamente si scontra con Thor, dio che sanguina come gli umani senza oro che gli scorre nelle vene. La sua volontà di aiuto per i più deboli è proprio quello che cercava Gorr nei suoi Dei, convinto che una divinità come Thor non potesse esistere e giustificando la volontà di sterminarli tutti.



Thor e Gorr

Il dualismo tra villain e protagonista è infatti un altro elemento molto curato del Gorr di Christian Bale. Non solo, anche il parallelismo con Jane Foster e la sua Potente Thor. Entrambi i personaggi sono divorati da un male che li porterà alla morte, e utilizzano il tempo che gli rimane per fare quello che ritengono giusto. Eros e Thanatos legati indissolubilmente partendo da un villain che per troppo amore perde tutto e decide di abbattere la propria vendetta su chiunque.

In un ciclo infinito di morte e rinascita come se fosse il bilanciamento definitivo dell'universo. Lo stesso che Gorr voleva sovvertire ma che la sua essenza primigenia ha invece contribuito a far rifiorire, uguale ma diverso. L'arco narrativo che passa tra gli incubi per i più piccoli a quelli per gli adulti fino al ritorno a una sorta di ventre materno cosmico è tutto nel volto di Gorr, nel suo sguardo sofferente rivolto all'unica cosa al mondo per cui valeva davvero la pena perdere tutto.