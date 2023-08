The VelociPastor: preti e dinosauri, un capolavoro del trash!

Soltanto pochi giorni fa su queste stesse pagine vi avevamo parlato di un film dove il protagonista si ritrovava suo malgrado a vivere nel corpo di un tirannosauro robot - se volete saperne di più, ecco qui il nostro speciale su quell'apoteosi del trash di Tammy e il T-Rex - e ora ci concentriamo su un altro recente scult dove a trasformarsi in una creatura preistorica è addirittura un...prete!



Ebbene sì, come molti di voi sapranno già in quanto ai tempi dell'uscita aveva creato non poco scalpore nell'ambiente underground e dei trash movie più folli e insensati, al centro di The VelociPastor - titolo che già di per sé è tutto un programma - troviamo proprio un uomo di Chiesa, il quale è rimasto vittima di una "maledizione" e sulla scia di modelli ben più ispirati vede mutare il proprio corpo in quello di un dinosauro, con tutte le conseguenze del caso. Ma andiamo con ordine...



Dove tutto ebbe inizio

Una genesi bizzarra dietro al soggetto, giacché l'idea al regista e sceneggiatore Brendan Steere è venuta per colpa, o grazie a seconda dei punti di vista, dell'autocorrettore del telefono, che gli ha cambiato il termine Velociraptor con Veloci Pastor: da quel momento divenne per lui un'ossessione, tanto da aver inizialmente girato un cortometraggio per un progetto scolastico dal titolo omonimo, che su YouTube raggiunge un notevole numero di visualizzazioni al punto da spingere l'autore a realizzare un vero e proprio film. Inizialmente Steere ha cercato fondi sulle piattaforme di crowdfunding, per poi essere finanziato interamente da un amico di famiglia con un budget di trentaseimila dollari.

Una cifra assai modesta che è risultata in un approccio pressoché nullo degli effetti speciali, come lo spettatore può già intuire dal brevissimo prologo nel quale l'esplosione dell'auto in cui perdono la vita i genitori del protagonista vede una scritta in sovrimpressione che annuncia appunto quanto avvenente senza mostrarlo. Steere ha d'altronde deciso di far necessità virtù e i settanta minuti di visione sono frutto di un'artigianalità grezza e volutamente autoironica, consapevole dei propri limiti e diretta a un pubblico che in produzioni di questo tipo non cerca altro che risate e ridicolo (in)volontario a go-go.



Di tutto e di più

La trama, e non poteva essere altrimenti data le premesse, è all'insegna dell'assurdo.Il giovane prete Doug è testimone della tragica scomparsa dei genitori, morti nella succitata esplosione, e nel tentativo di ritrovare se stesso e la fede perduta decide di recarsi in Cina per compiere un viaggio spirituale, finendo per imbattersi in un gruppo di ninja che stanno dando la caccia a una ragazza: proprio lei in punto di morte gli consegna un antico artefatto, capace di trasformare chi lo possiede nel leggendario Dragon Warrior.

Da quel momento Doug inizia ad essere vittima di incubi terrificanti e una volta tornato a casa ha sempre più in dubbio la sua vocazione, nonostante il suo superiore cerchi in ogni modo di farlo rinsavire. Una notte il protagonista finisce per trasformarsi in un dinosauro e salva la vita a Carol, una giovane prostituta che era stata aggredita in una zona boscosa poco distante. Da quel momento Doug e Carol stringono un legame sempre più profondo e decidono di usare i poteri di lui per sconfiggere il male ed eliminare fisicamente tutte le persone cattive, a cominciare proprio dal magnaccia della giovane che - incredibile rivelazione durante una visita al confessionale - è anche stato il mandante dell'omicidio dei genitori di Doug.



Le sue imprese attirano l'attenzione del crudele Wei Chan, narcotrafficante a capo di un gruppo di ninja cristiani che intende mettere le mani su quell'antica e mitica reliquia per usarla a proprio vantaggio: sarà l'inizio di una resa dei conti all'ultimo sangue.



Una scampagnata tra amici

Come avrete notato dalle immagini a corredo di questo articolo, il look da dinosauro è ai livelli più improbabili, con un bizzarro costume che ricorda molti meme e gag a tema: un travestimento che si osserva sempre più spesso e non soltanto ad Halloween anche nelle nostre città.

E la battaglia finale si tinge di note cringe ed esilaranti, con questa "creatura" fuori controllo che prende a testate il gruppo di guerrieri mascherati, con qualche arto che vola qua e là e spruzzate di sangue a fiotti che inondano i volti dei contendenti. Con un colpo di scena tanto spassoso quanto pleonastico, scavante nel passato e nei flashback di questa pecorella smarrita ormai diventata un velociraptor giustiziere, la storia raggiunge picchi di strabordante nonsense, facentisi forza proprio sui suoi palesi limiti di messa in scena. La scrittura invece è talmente dissacrante - prima dei titoli di coda una scritta ci informa che "il film è stato giudicato rated x da una giuria interamente cristiana" - e iconoclasta, esagerata e gustosa nel parodiare a suo modo modelli e prototipi di ben altro tipo, da essere una paradossale carta vincente dell'operazione.



Tanto che a far capolino sono anche omaggi più o meno graditi non soltanto al filone bellico, con diverse scene ambientate nel passato con tanto di conflitto improvvisato in una foresta vicino casa, e anche a quello esorcistico, con un rituale a dir poco bizzarro: se volete recuperarne più meritevoli, recuperate il nostro speciale su I cinque migliori film horror sugli esorcismi.

Una sorta di aggiornamento a basso costo e a declinazione giurassica di un grande classico che potete recuperare nella nostra recensione di Un lupo mannaro americano a Londra, che ha ottenuto un notevole riscontro tra la cerchia di appassionati di produzioni a tema, tanto che il regista ha annunciato tempo fa di aver già scritto una continuazione e che il sequel verrà girato non appena possibile, con le avventure che avranno luogo proprio in Italia come introdotto dal teaser disponibile online da qualche mese. Una speranza o una minaccia? A voi la risposta...