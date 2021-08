The Suicide Squad vs Suicide Squad: i due film a confronto

Quando è stato annunciato The Suicide Squad di James Gunn, il pensiero degli spettatori è andato subito al Suicide Squad di David Ayer, uscito nel 2016, che è stato affossato dalla critica internazionale (ma comunque apprezzato dal pubblico, andando oltre il raddoppio degli investimenti iniziali, tra costi di produzione e marketing).

Nonostante un concept davvero promettente e dei personaggi potenzialmente esplosivi, il lungometraggio non è riuscito a esprimere il suo pieno potenziale a causa di molte lacune sparse, ma anche scelte piuttosto discutibili. Prima però di parlare effettivamente delle differenze che separano la coppia di cinecomic DC (e di come quest'ultima interpretazione sia nettamente migliore), è opportuno chiarire la natura di questa nuova versione della Squadra Suicida e se ha dei collegamenti con il precedente film del DCEU.



Il primo dettaglio che si nota vedendo l'opera di Gunn è che sono presenti alcuni personaggi in comune con il film precedente: stiamo parlando di Amanda Waller (Viola Davis), Capitan Boomerang (Jai Courtney), il Colonello Rick Flag (Joel Kinnaman) e Harley Quinn (Margot Robbie).

Ciò immediatamente ha fatto pensare che il lungometraggio fosse una sorta di sequel o un reboot, ma entrambe le soluzioni sono state smentite dalla stessa produzione (non è un seguito perché non ci sono collegamenti con il precendente, non è propriamente un rilancio filmico perché condivide alcuni tra gli eroi protagonisti).

In questo caso, quindi, è più corretto definirlo il Suicide Squad di James Gunn e ciò porta a riflettere sul possibile collocamento all'interno dell'universo Detective Comics. Ma di quello ne parleremo successivamente, in un capitolo a parte.



I personaggi dei due Suicide Squad

I personaggi del Suicide Squad di David Ayer, tranne due piacevoli eccezioni (ovvero Harley Quinn e Deadshot, quest'ultimo portato sul grande schermo da Will Smith), non sono caratterizzati a dovere.



Questo accade da un lato perché alcuni sono privi nel concreto di un background effettivo (Katana, Slipknot) nel caso di altri, invece, sono scritti in modo piatto, non risultando per nulla approfonditi, tenendo conto dei pochi accenni su di loro (Capitan Boomerang, El Diablo, Killer Croc, Rick Flag).

In generale è un gran peccato perché avevano tutte le carte in regola per funzionare al cinema. The Suicide Squad, invece, dedica molta più attenzione ai suoi protagonisti, senza abusare tra l'altro di introduzioni didascaliche, ma anzi facendo uso anche di caratterizzazioni in medias res davvero interessanti (un esempio perfetto lo fornisce il lavoro fatto su Polka-Dot Man).

Come se non bastasse, anche la stessa costruzione dei personaggi già presenti nel film di Ayer è completamente diversa e rimaneggiata da Gunn, cercando da una parte di adattarla al suo stile, dall'altra di basarsi su quanto è stato utilizzato, così da ottimizzare al meglio il tutto.

Il risultato è una Waller più crudele ed estrema, una Quinn più "emancipata" e un Rick Flag dannatamente affascinante.



Le scene action

David Ayer è un'artista che, oltre a Suicide Squad, ha all'attivo ben 7 progetti da regista e difatti, se dobbiamo analizzare a grandi linee come ha utilizzato la macchina da presa nel cinecomic per le sequenze action non possiamo lamentarci.



Tuttavia, se ci dobbiamo soffermare su quanta originalità hanno portato e se effettivamente sono contraddistinte da un tratto distintivo, ecco che purtroppo ci rendiamo conto che tali scene sono ben dirette ma niente più, non ci lasciano quell'impronta indelebile che le rende esclusive e soprattutto significative.



Tutt'altra musica, invece, con The Suicide Squad: innanzitutto si parte già da una violenza più marcata, con soluzioni splatter e sangue un po' ovunque in tutte le sequenze più adrenaliniche.

Se già questo fa capire che si è cambiato registro, l'elemento che fa la differenza in questo caso è proprio la scelta di personalizzare i combattimenti interamente, partendo dagli stili di ciascun membro della squadra, così da rendere ogni momento action diverso dagli altri, sia per come è diretto, sia per il contenuto vero e proprio.

Tra sfide a chi uccide più soldati (e questo ricorda Il Signore degli Anelli), invasioni di topi, conflitti interni, lance sacre e cannoni potentissimi, sembra più di vivere un videogioco che un film vero e proprio.



Il progetto

Sembra veramente assurdo, ma se all'apparenza si può pensare che i due film siano progettualmente analoghi, con il fatto che siano cinecomic e che abbiano in comune lo stesso universo, non è così nella maniera più assoluta.



Questo aspetto non lo suggerisce solamente chi c'è dietro i lungometraggi, ma anche con che spirito sono stati realizzati.

Suicide Squad è figlio del DCEU e fortemente ancorato a questo mondo.

Seppur per molti rappresenta uno dei titoli più riusciti dell'ambito cinematografico DC, l'opera condivide con gli altri film una caoticità di fondo, un obiettivo a lungo termine non chiaro e una visione troppo marcata e poco flessibile dell'intero piano produttivo a livello macroscopico.

Gunn lo conosciamo tutti: ha la sua particolare filosofia, che ci piaccia o no e la porta avanti a ogni costo.

In questo caso l'autore ha fatto completamente di testa sua, seguendo il cuore e la sua follia: creatività, ironia, violenza, sagacia, audacia e un po' di sangue condiscono il tutto.

Il risultato può non piacere, per carità, ma lui ci ha dannatamente provato a portare qualcosa di diverso andando fuori dagli schemi.



DCEU

Ne parlavamo nel paragrafo precedente: i due lungometraggi appartengono al DCEU ovvero al DC Extended Universe e quindi, in teoria, sono entrambi canonici per questo mondo.

Se guardate Suicide Squad non ci sono proprio dubbi che sia parte dell'universo, a partire dai vari cameo degli eroi come Batman e Flash fino ad arrivare alla scena dopo i titoli di coda oltre alla presenza del Joker e i riferimenti ai film.



Per quanto non sia troppo importante che il titolo sia collegato al resto, ciò che conta è che si dichiara, per intenti e contenuto, come una parte del tutto.

L'ultima versione della Squadra Suicida a livello strutturale è parte del DCEU, ma durante il film vengono tanti dubbi a cominciare da eventuali scene di collegamento con gli altri lungometraggi, che non ci sono per nulla.



Se poi aggiungiamo il fatto che Bloodsport ha colpito Superman con un proiettile di kriptonite e forse non si riferisce a quello di Henry Cavill, il dubbio viene.

Le soluzioni più plausibili potrebbero essere due: o la pellicola di Gunn è un titolo indipendente, come Joker di Todd Phillips, o semplicemente è l'inizio di un nuovo corso DC che non abbiamo ancora visto e ciò potrebbe essere davvero interessante, visto che sembra che il filmmaker sia coinvolto in altri progetti futuri per la compagnia.



Il ritmo

Anche in questo caso le differenze sono piuttosto sostenute. A livello di ritmo parliamo di due pellicole costruite diversamente. Il film del 2016 ha una lunga e prolissa introduzione, che poi sfocia in una classica alternanza tra momenti narrativi e combattimenti.



L'ultima versione ha sì un momento descrittivo iniziale, ma è molto più rapido e immediato e il tutto è estremamente fluido, anche se ci sono salti temporali e altri elementi che apparentemente rallentano il lungometraggio.

Il ritmo di Suicide Squad alla fine risulta un tantino lento, non solo per l'eccessiva presentazione dei personaggi, ma anche perché, effettivamente, all'interno della storia, non ci sono colpi di scena o cambi di registro tali da influire sull'andamento della pellicola.

The Suicide Squad è frenetico dall'inizio alla fine: ci sono digressioni, una divisione in capitoli che spezza la narrazione, situazioni staccate dal resto, scontri volutamente eccessivi e complessi, insomma, un tripudio di eventi che rende il cinecomic moderno, innovativo e contenutisticamente ricco, riuscendo a intrattenere gli spettatori in modo brillante e mai banale.



Perché The Suicide Squad è il migliore tra i due?

Per capire quale delle due interpretazioni sia migliore dell'altra, almeno a livello oggettivo, bisogna per prima cosa comprendere che un giudizio progettuale più su larga scala sui cinecomic in questione è una cosa diversa.

Non è da escludere infatti che il Suicide Squad di Ayer possa piacere, in un'ottica in cui l'universo DCEU è stato apprezzato in tutta la sua costruzione.



Ecco perché in questo caso bisogna mettere da parte tutte le sovrastrutture e ragionare solo sui due film in sé, valutandoli spogli da ogni collegamento al mondo DC.

La pellicola di Ayer, se presa singolarmente, ha vari elementi interessanti che purtroppo non sono stati sfruttati a dovere.



Ne consegue che spunti curiosi e potenzialmente incredibili come l'Incantatrice come villain (che a livello estetico ha un gran bel concept) sono poi stati sporcati da inutili rimaneggiamenti e aggiunte che hanno reso complesso e tedioso quell'elemento in particolare, come in questo caso la presenza del fratello "immortale" privo totalmente di spessore e il suo esercito senza capo né coda.

Nel complesso parliamo di un progetto vuoto che sulla carta è pieno di contenuto, ma che dialoga in maniera fredda e distaccata con lo spettatore.

Se è vero che The Suicide Squad lo riteniamo superiore all'altra realizzazione, siamo allo stesso tempo perfettamente consci che lo stile di James Gunn può non piacere perché è eccessivamente marcato, surreale e caciarone.

Ma a prescindere dall'apprezzamento per la sua estrosa filosofia, è indubbio che con il suo lungometraggio ci troviamo di fronte a una pellicola molto più costruita, completa e, soprattutto, viva.

I personaggi sono carismatici e dotati ognuno di caratteristiche uniche, il connubio tra comicità, violenza, pulp e un pizzico di b-movie funziona su più livelli (d'altronde è un sistema collaudato) e il film è divertente e spassoso, non calando ma di ritmo, ma anzi, alzando l'asticella sempre di più, con un combattimento più kitsch di quello precedente o con una battuta sagace che attira l'attenzione su di sé.

Ora, con tutti gli elementi in mano, potete fare la vostra personale valutazione e decidere quale dei due è degno di entrare nel sacro olimpo dei cinecomic.