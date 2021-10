Da The Suicide Squad a Jungle Cruise: i migliori Blu-ray di ottobre 2021

Tempo di blockbuster per il mercato home video italiano, con l'uscita in formato fisico di titoli ad alto budget tratti da popolari videogiochi, parchi divertimento o iconici fumetti. Il mese di ottobre infatti segna l'uscita in DVD e Blu-ray di film attesi dal grande pubblico, con la nostra top 3 che al solito si concentra su quelli potenzialmente più affini. Non deve perciò sorprendere la presenza di un'operazione non proprio memorabile come Monster Hunter, adattamento dell'omonimo videogame con protagonista Milla Jovovich, che potrebbe però incuriosire gli amanti del franchise.



Poi è il turno di Jungle Cruise, avvincente avventura per tutta la famiglia con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt che si ispira all'attrazione a tema di casa Disney e infine di The Suicide Squad - Missione suicida, l'esaltante esordio di James Gunn nell'universo cinecomic DC. Per il resto delle uscite potete consultare la consueta panoramica a fine articolo.



Monster Hunter - 6 ottobre

Oltre il nostro mondo, ce n'è un altro: uno popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati lì tramite una tempesta di sabbia inaspettata, rimangono senza parole.



I soldati sono scioccati di scoprire che questo ambiente ignoto e ostile è dimora di mostri enormi e terrificanti, immuni alle loro armi da fuoco. Nella sua disperata battaglia per la sopravvivenza, la squadra incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere a queste potenti creature.



Mentre Artemis e Hunter iniziano ad acquistare fiducia reciproca, lei scopre di essere parte di una squadra comandata dall'Ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande da minacciare di distruggere il mondo, i coraggiosi guerrieri uniscono le loro abilità uniche per fare squadra e combattere per l'ultima volta.



L'adattamento dell'omonimo videogioco vede dietro la macchina da presa Paul W.S. Anderson, ma non ci ha convinto moltissimo come potete leggere nella nostra recensione di Monster Hunter.



Jungle Cruise - 6 ottobre

Jungle Cruise di Disney è la storia di un viaggio lungo il Rio delle Amazzoni con il simpatico skipper Frank Wolff e un'intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Lily parte da Londra, in Inghilterra, alla volta della giungla amazzonica e si affida a Frank e ai suoi discutibili servizi perché la guidi nella navigazione del fiume a bordo de La Quila - la sua scassata ma affascinante barca. Lily vuole scoprire un antico albero con speciali proprietà curative e la potenzialità di cambiare il futuro della medicina.

Alle prese con questo epico viaggio, l'improbabile coppia dovrà affrontare innumerevoli pericoli e forze soprannaturali celate nella bellezza ingannevole della lussureggiante foresta pluviale. Ma, una volta rivelati i segreti dell'albero perduto, la posta in gioco si fa più alta per Lily e Frank. Il destino loro e di tutto il genere umano è appeso a un filo.



Azione e divertimento per tutta la famiglia in questo film tratto da un'attrazione per i parchi Disney. Il film diretto da Jaume Collet-Serra ha conquistato la nostra redazione, come potete leggere nella recensione di Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt.



The Suicide Squad - Missione suicida - 21 ottobre

The Suicide Squad vede i supercriminali Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn accettare una pericolosissima missione nella remota isola di Corto Maltese, da dove uno spietato governo totalitario minaccia di sprigionare sugli Stati Uniti una micidiale arma aliena che risponde al nome di 'Starro'.

Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militari e forze di guerriglia, la Task Force x sarà coinvolta in una nuova missione suicida di ricerca e distruzione, ancora una volta sotto la guida del colonnello Rick Flag. James Gunn rivitalizza il franchise DC Comics, dando alla luce un film folle e scatenato che non lascia indifferenti nel suo mix tra spettacolo e ironia. Un mix che ci ha entusiasmato, come potete leggere nella nostra recensione di The Suicide Squad.



Panoramica uscite

6 OTTOBRE

Dune: Arriva in 4K Ultra HD il cult scritto e diretto da David Lynch e basato sull'omonimo romanzo di Frank Herbert. Potete leggere qui il nostro Everycult Dune di David Lynch.

Hereafter - Anime gemelle: Commedia romantica diretta da Harry Greenberger con Christina Ricci e Nora Arnezeder.

La vita che verrà - Herself: Film drammatico diretto da Phyllida Lloyd con Clare Dunne e Harriet Walter.

L'evocazione - We summon the darkness: Horror diretto da Marc Meyers con Alexandra Daddario e Johnny Knoxville.

Tafanos: Horror diretto da Riccardo Paoletti con Alessio Lapice e Cristina Marino.

Il settimo giorno: Horror diretto da Justin P. Lange con Guy Pearce e Stephen Lang.

Free Guy - Eroe per gioco: Il film di Shawn Levy dedicato al mondo dei videogiochi, un riuscito mix d'azione e ironia anche capace di interessanti sorprese. Potete leggere qui la nostra recensione di Free Guy.



7 OTTOBRE

The devil has a name: Horror diretto da Edward James Olmos con sé stesso e Haley Joel Osment.

Riders of justice: Mads Mikkelsen in un film atipico e originale, dove diversi generi trovano ideale sublimazione per due ore che intrattengono, esaltano ed emozionano in egual misura.



12 OTTOBRE

Boys: Film drammatico diretto da Davide Ferrario con Neri Marcorè e Marco Paolini.

Sulla infinitezza: Film drammatico diretto da Roy Andersson con Jan-Eje Ferling e Martin Serner, vincitore del Leone d'Argento a Venezia.

Due: Dramma romantico diretto da Filippo Meneghetti con Barbara Sukowa e Martine Chevallier.

Genitori vs influencer: Una produzione Sky Original diretta da Michela Andreozzi con Fabio Volo e Giulia De Lellis.

Futura: Film drammatico diretto da Lamberto Sanfelice con Niels Schneider e Daniel Vega Vidal.



14 OTTOBRE

Dracula di Bram Stoker: Arriva in 4K Ultra HD la versione coppoliana del classico gotico.

Io rimango qui: Film drammatico diretto da André Erkau con Sinje Irslinger e Max Hubacher.

Gunpowder Milkshake: Action movie diretto da Navot Papushado con Karen Gillan e Carla Gugino.

Spiral - L'eredità di Saw: Diretto da Darren Lynn Bousman, il nuovo film del franchise dell'Enigmista si rivela un prevedibile poliziesco gore con poco ingegno.

Voyagers: Sci-fi con Colin Farrell, Tye Sheridan, Lily-Rose Depp.

Lassie torna a casa: Film per ragazzi sull'amato cane, diretto da Hanno Olderdissen con Niko Marischka e Sebastian Bezzel.

Spirit - Il ribelle: Film d'animazione diretto da Elaine Bogan e Ennio Torresan con Isabela Merced e Marsai Martin.

Una donna promettente: L'esordio cinematografico e autoriale di Emerald Fennell, vincitore di un Premio Oscar per la miglior sceneggiatura .



20 OTTOBRE

La terra dei figli: Sci-fi drammatico diretto da Claudio Cupellini con Leon De La Vallée e Paolo Pierobon.

The Reckoning: Horror diretto da Neil Marshall con Joe Anderson e Sean Pertwee.

Blackbird - L'ultimo abbraccio: Film drammatico diretto da Roger Michell con Susan Sarandon e Sam Neill.

800 eroi: Il kolossal cinese a sfondo bellico diretto da Guan Hu.

Pig: Nicolas Cage in un dramma dolente e rabbioso, dove il protagonista si mette sulle tracce della sua amata maialina da tartufi e affronta il proprio passato.



21 OTTOBRE

La notte del giudizio per sempre: Il nuovo capitolo della saga scritta da James DeMonaco è un sequel diretto di Election Year ed è ambientato a ridosso della frontiera messicana.

Io sono nessuno: Dal creatore di John Wick, Derek Kolstad, arriva un nuovo, atipico e violento revenge movie in grado di tenere testa alla saga con Keanu Reeves.

Possession - L'appartamento del diavolo: Ispirato a una storia vera, un horror dalla suspense inesorabile. Madrid, 1976: la famiglia Olmedo si trasferisce nella capitale spagnola con la speranza di un futuro migliore, ma nella nuova casa spaventosi eventi soprannaturali li perseguitano in un clima di opprimente terrore.

Alone: In viaggio per raggiungere la madre, una giovane vedova finisce nel mirino di un crudele psicopatico che non le dà tregua.

Valley of the gods: Film drammatico diretto da Lech Majewski con Josh Hartnett e John Malkovich.

Family romance, LCC: Film drammatico diretto da Werner Herzog con Ishii Yuichi e Mahiro Tanimoto.

Governance - Il prezzo del potere: Thriller drammatico diretto da Michael Zampino con Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni.

Stitches - Un legame privato: Film drammatico diretto da Miroslav Terzic con Snezana Bogdanovic e Jovana Stojiljkovic.

DNA - Le radici dell'amore: Film dammatico diretto da Maïwenn con Fanny Ardant e Louis Garrel.



28 OTTOBRE

The Rescue: Action movie diretto da Dante Lam con Eddie Peng e Yanlin Wang.

Fantasmi di guerra: Horror diretto da Eric Bress con Brenton Thwaites e Theo Rossi.

Mafia Inc: Film drammatico diretto da Daniel Grou con Sergio Castellitto e Marc-André Grondin.

Songbird: Sci-fi diretto da Adam Mason con K.J. Apa e Sofia Carson.

Ritorno al crimine: Commedia diretta da Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini.