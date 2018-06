The Space rilancia il cinema illimitato in Italia a soli 15.90 euro al mese

Da quando Netflix ha cambiato il mondo dell'intrattenimento, mettendo online un vasto catalogo di film, documentari e serie TV in cambio di un piccolo abbonamento mensile, in molti hanno sognato un sistema identico per il grande schermo, in modo da vedere tutti i film di ultima uscita in modo illimitato senza spendere cifre fuori controllo. Un business model in realtà già esistente e perfettamente funzionante in alcuni Paesi d'Europa, come la Francia ad esempio, ma anche la stessa Italia, dove da tempo The Space ha creato un pass per proiezioni illimitate a 21 euro al mese.

Ora il The Space Pass viene completamente rinnovato, rilanciato a soli 15,90 euro al mese, permettendovi la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei 36 cinema che il circuito conta in Italia. Come avviene già negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Olanda e in Belgio, la tessera consente la visione di qualsiasi contenuto in programmazione nelle sale, senza limiti e a qualsiasi orario.

Tutto incluso

Inclusi nella nuova formula The Space Pass vi sono anche tutti i film in 3D e la programmazione Extra, vale a dire documentari, concerti ed eventi speciali. In questo modo The Space vuole rilanciare il settore e migliorare un servizio già ottimo e diffuso a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale. È inoltre l'unico brand in grado di offrire un abbonamento simile nel nostro Paese, anche se la speranza è che la concorrenza riesca a elaborare una risposta efficace - facendo ripartire in modo serio e aggressivo un mercato sempre più schiacciato dallo streaming casalingo. I vantaggi del The Space Pass poi includono l'utilizzo di un servizio clienti dedicato e la possibilità di scegliere le poltrone Vip presenti nelle varie sale del circuito, così che ogni spettatore possa vivere un'esperienza di comodità assoluta - con poltrone larghe e reclinabili.



Il rilancio della sala cinematografica

Ogni tessera The Space Pass è nominale e si può attivare sul sito www.thespacecinema.it, attenzione però, è obbligatorio sottoscriverla per almeno 12 mesi, solo dopo tale durata si può disattivare o rinnovare l'abbonamento. Richiedendo il Pass entro il 31 agosto 2018, The Space offre ai suoi abbonati anche due mesi gratuiti, in poche parole la proverbiale "offerta che non si può rifiutare", citando un grande classico della settima arte.

The Space ha dunque deciso di spingere l'acceleratore sulla sua tessera illimitata abbassandone il prezzo e aumentando i servizi, coprendo finalmente il tutto con un'adeguata campagna pubblicitaria. Fino a qualche giorno fa infatti pochi appassionati sapevano dell'esistenza di un abbonamento simile per il grande schermo in Italia, quasi come fosse un tabù da non condividere ad alta voce (o una sorta di versione Beta?).

Dopo aver contattato The Space, possiamo dire ai vecchi abbonati di chiamare il servizio clienti per adeguare i loro Pass al nuovo prezzo - operazione che dunque non avverrà in modo automatico, almeno per ora. Il nodo della questione resta comunque l'inizio di una nuova, importante era per la distribuzione italiana, che si appresta a rivedere sale piene in ogni ordine di posto e ogni giorno della settimana. Non una stoccata allo streaming e all'intrattenimento casalingo ma, al contrario, un gigantesco segno di pace, utile a ricordarci come i due mondi possano e debbano convivere per il bene di noi spettatori, sempre più liberi di scegliere.