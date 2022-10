The Rock dopo Black Adam: sarà il Kevin Feige dell'Universo DC?

Black Adam è arrivato nei cinema di tutto il mondo giusto un paio di giorni fa, ma già non si fa altro di parlare di un coinvolgimento più ampio di The Rock nel DCEU: tutta la campagna promozionale della pellicola su Teth-Adam è stata scandita da una serie di roboanti dichiarazioni dell'attore sul futuro del mondo cinematografico della DC, tanto da far pensare ai fan di Batman e compagnia che Dwayne Johnson sia pronto per un ruolo più importante di quello di "semplice" attore per i film DC di casa Warner.



Sono in molti a sperare che The Rock possa diventare il Kevin Feige di casa DC, specie ora che Walter Hamada ha lasciato la presidenza di DC Films, peraltro proprio in seguito agli scontri con i dirigenti Warner e con lo stesso The Rock. Cerchiamo quindi di capire quale futuro potrebbe essere riservato a The Rock nel multiverso DC e presso Warner, sia in qualità di attore che come (eventuale) produttore esecutivo o "grande mente" dietro la pianificazione futura dei cinefumetti della major. Nel frattempo, non perdetevi la nostra recensione di Black Adam.



Un ritorno sempre più probabile

Black Adam ha introdotto una nuova era nel multiverso DC: la frase non è solo una roboante trovata del marketing di Warner, ma anche l'ammissione del ruolo-chiave destinato alla pellicola, che dovrebbe infatti rilanciare in grande stile il DCEU, grazie soprattutto ad un attore di richiamo come Dwayne Johnson, in vista dell'annuncio dei progetti futuri di Warner e Discovery.

Certo, il tentativo potrebbe rivelarsi meno riuscito del previsto, soprattutto a causa delle recensioni miste di Black Adam, che potrebbero frenarne il successo al box-office. Nonostante ciò, è evidente che The Rock sia un attore di enorme richiamo, anche al di là del presunto insuccesso commerciale del film su Black Adam: in altre parole, al netto dei risultati del box-office, quasi sicuramente Adam tornerà nel futuro del DCEU, e The Rock con lui. Resta da capire come, ovviamente: la vicinanza fumettistica tra i due personaggi lascia pensare che Black Adam si scontrerà con Shazam, magari nel sequel diretto della pellicola sull'eroe impersonato da Zachary Levi, mentre se il primo film su Teth-Adam dovesse sbancare al botteghino le probabilità che sequel e spin-off di Black Adam arrivino nei prossimi anni si fa sempre più elevata.



Come tutti ormai sanno, poi, quello interpretato da The Rock non è un vero e proprio supereroe, ma una figura a metà tra un villain e un antieroe: date queste basi, non dovrebbe stupire che in futuro Black Adam possa sfidare gli eroi delle Justice League, o almeno uno di essi.

Se dovessimo puntare il dito verso un personaggio in particolare, quello sarebbe proprio il Superman di Henry Cavill: che Superman apparirà nella scena post-credits di Black Adam è ormai un segreto di pulcinella, mentre già da tempo The Rock si è detto interessato ad uno scontro diretto tra l'Uomo d'Acciaio e Adam. Anche in questo caso, però, non è chiaro come (e se) tale scontro potrebbe diventare realtà: da una parte c'è l'ovvia possibilità di un film crossover tra i due eroi, ma dall'altra è anche probabile che proprio Adam diventi uno dei villain di Man of Steel 2, che proprio The Rock avrebbe risolutamente spinto per un'approvazione presso i vertici DC e Warner, la quale è stata ottenuta e ufficialmente annunciata solo a pochi giorni dall'uscita di Black Adam al cinema (quasi certamente perché nessuno voleva "spoilerare" l'apparizione del Superman di Henry Cavill - poi ampiamente anticipata dallo stesso Johnson - nella scena post-credits della pellicola). In ogni caso, è certo che ci vorranno anni prima di rivedere Black Adam al cinema, anche vista la delicata fase di revisione dei piani per il DCEU che Warner e Discovery stanno attraversando in questi mesi.



Il Kevin Feige della DC?

Proprio l'ufficializzazione di Man of Steel 2, il sequel diretto del primo film di Superman, risalente al 2013, ci fa però pensare che a The Rock potrebbe essere destinato ad un ruolo che vada oltre a quello di "semplice" attore, magari ricoprendo in futuro anche una carica esecutiva nel complesso del DCEU.

I rumor che vogliono Dwayne Johnson come il Kevin Feige della DC circolano ormai da un po' di tempo con una certa insistenza, mentre il fatto che la dirigenza della Warner abbia dato ascolto all'ex-wrestler e non al suo storico dirigente Walter Hamada (che peraltro ha pure ricevuto il benservito, lasciando un vuoto di potere non indifferente in DC Films) sembrano tutti puntare verso una sorta di "corteggiamento" di DC e Warner per The Rock, che d'altro canto ha più volte espresso il suo amore prima per Black Adam, poi per i fumetti DC tutti e infine per i cinecomics in generale. Johnson come "cervello" del DCEU avrebbe senso anche per ragioni prettamente aziendali: Warner sta faticando a trovare un suo Kevin Feige ed avrebbe ricevuto diversi "no" da produttori più o meno famosi, soprattutto a causa della pessima fama che si è costruita in pochi mesi a causa del merger con Discovery prima e della cancellazione del film su Batgirl, per giunta a riprese e montaggio completati, poi. Non sembra dunque un'iperbole dire che "nessuno vuole più lavorare con Warner", almeno da qualche mese a questa parte.



Tuttavia, i problemi di immagine della compagnia non sembrano toccare The Rock, che anzi ha sempre dimostrato di avere un rapporto estremamente positivo con la major, la quale di converso sembra fidarsi quasi ciecamente dell'attore, abbracciandone le scelte creative anche al di fuori del film di Black Adam, come quella di favorire il ritorno del Superman di Henry Cavill mettendo a rischio il Black Superman di J.J. Abrams. The Rock stesso si è ultimamente lasciato andare a una serie di dichiarazioni che suonano molto come un programma per punti per il salvataggio del DCEU, sul quale l'attore sembra avere le idee piuttosto chiare.

Sicuramente, se l'universo della DC dovesse passare nelle (sapienti?) mani di Dwayne Johnson, la sua prima "fase" punterà naturalmente verso un ritorno di volti amati, come il già citato Superman di Henry Cavill e il Batman di Ben Affleck, concludendosi forse con il climax dello scontro tra Black Adam e la Justice League. Non solo: sempre The Rock ha spiegato che, nella sua visione, DCEU e MCU sono universi completamente diversi tra loro. Un indirizzo programmatico forte, che sembra lasciare intendere che, qualora l'ex-WWE dovesse ottenere potere decisionale sul mondo cinematografico DC, quest'ultimo rimarrà composto sia da un universo coeso con più supereroi che da una serie di microcosmi paralleli l'uno all'altro, come quello di The Batman, del Joker di Joaquin Phoenix e, con ogni probabilità, del Superman di J.J. Abrams.