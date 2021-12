The Matrix Awakens tra cinema e metanarrativa: un grandioso progetto virale

In apertura della strepitosa tech demo di The Matrix Awakens, la calda e riposante voce di Keanu Reeves ci dice che i computer sono anche specchi, perché riflettono ciò che siamo e le scelte che facciamo. Tema interessante e analogia perfetta per un prodotto come Matrix, che specie nel primo capitolo della saga ha sfruttato con competenza e risalto gli scritti fantastico-matematici ideati da Lewis Carroll e lo studio approfondito dei riflessi delle persone e del mondo (qui trovate il nostro riassunto della saga di Matrix). Argomenti pure pirandelliani, se vogliamo: chi siamo in analogico e come appariamo in digitale, quali maschere ci nascondono e quali volti vogliamo mostrare.



Ad esempio, Keanu Reeves è reale o CG in The Matrix Awakens? È lì presente in carne e ossa o solo una finta riproposta in chiave videoludica? Di più: è Keanu o è Neo? Oppure è entrambi? La verità è che la tech demo mostrata nelle scorse ore ai Game Awards voleva prima di tutto mostrare il sorprendente potere dell'Unreal Engine 5 su console di nuova generazione, senza scatenare chissà quali domande esistenziali o appassionati dibattiti critici. Noi però non sappiamo davvero astenerci dallo scavare a fondo nelle intenzioni concettuali di un prodotto che appare strettamente correlato all'attesissimo Matrix Resurrections di Lana Wachowski, che ricordiamo uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 1° gennaio 2022.



Nella Matrice

Come già detto, The Matrix Awakens è prima di tutto una sbalorditiva dimostrazione pratica (perché giocabile) dell'immenso potenziale ancora inespresso della next gen videoludica, ma in secondo piano è un eccezionale esempio di metanarrativa applicata a un prodotto multimediale.

Andando oltre lo facciata dei muscoli dell'Unreal Engine 5, dei 7.000 palazzi in game e dei 35.000 pedoni ricreati in digitale, la tech demo è anche sfruttata come elemento virale e dunque di marketing per il lancio di Resurrections, anticipando per altro un gioco di scatole cinesi che già dai primi trailer del quarto film della saga risultava centrale ed evidente. Awakens tende però a divertirsi con le tematiche cardine dell'universo di Matrix, che sono poi l'identità e la realtà, o meglio le percezioni generali e personali delle stesse. Se nel 1999 la tecnologia digitale permise alle Sorelle Wachowski di ideare il bullet time e modellare scontri e sparatorie portentose al computer, tentando di non mandare in confusione la mente dello spettatore, la Resurrezione della saga di Neo è il momento migliore per tornare a riflettere sul concetto di specchio, riflesso e imitazione. Cosa sono dunque identità e realtà in un mondo interamente digitale? La risposta, curiosamente, resta la stessa di vent'anni fa solo più complessa e sconcertante, perché entrambe sono veli dietro cui celarsi, illusioni che proprio l'arte sa incanalare, potenziare e valorizzare al massimo, sia essa cinematografica o videoludica.



Questione di scelte

The Matrix Awakens ci ricorda prima con eleganza espositiva e poi con sequenze altamente spettacolari l'evoluzione di ognuna delle ramificazioni della sfera artistica, creativa e tecnologica durata due decenni e ancora in divenire. Da una parte, la trappola sempre più efficace dei social e il fascino del MetaVerso sono riusciti a stuzzicare l'intelligenza autoriale di Lana Wachowski, che nel riportare in vita la saga sul Prescelto ha avuto modo di addentrarsi in soggetti sociali e culturali decisamente attuali, discussi nell'ampio e variegato universo dell'entertainment (e non solo).

Dall'altra, invece, gli stessi identici elementi uniti a la gigantesca latenza qualitativa delle tecnologie di settore hanno permesso alla serie di esplodere in un piccolo videogioco dimostrativo di eccelsa caratura concettuale. Quale universo migliore e più realistico in cui calarsi, d'altronde, se non quello di Matrix? E quale modo migliore di presentare al pubblico questa possibilità se non agganciandosi al prossimo film del franchise, citando il passato direttamente dal futuro?



È anzi proprio il futuro a guardare al passato, scrutandolo in grande stile per ammirare le falcate mosse con impegno e lucidità, in attesa di capire quale sarà il destino di Neo in Resurrections, cosa accadrà alla Matrice.

Questo breve assaggio del ritorno all'universo binario di Matrix è solo un Risveglio - come suggerisce poi il nome - senza bisogno di pillole rosse e blu. La strategia Warner è quella di portare nel presente dell'intrattenimento chiunque decida di aprire gli occhi, chiunque necessiti di una fuga più realistica di altre, su piccolo o grande schermo, con un joypad alla mano o nel buio di una sala. Che poi un prodotto sia propedeutico all'altro è pacifico, così come il marketing virale e multimediale messo in piedi dallo studio con collaborazioni di grande rilievo e impatto, ma alla fine sta sempre al pubblico capire se fidarsi o meno, a cosa credere e a cosa no. Vedete? Aveva ragione Keanu Reeves: è sempre questione di scelte e degli specchi in cui preferiamo rifletterle.