The Marvels segna il futuro del MCU: finale e post-credit da urlo!

Ormai possiamo dirlo: The Marvels è un flop almeno in termini di box-office. Il nuovo film su Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau non ha saputo portare il pubblico al cinema: un vero peccato, specie considerato che The Marvels non è poi così male per la critica (o quantomeno non è tanto brutto quanto i detrattori più accaniti si aspettavano: per saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di The Marvels).



Che siate corsi al cinema a vedere la nuova pellicola della Casa delle Idee o che stiate aspettando il suo arrivo su Disney+ per recuperarla dal divano di casa, però, dovete sapere che il finale e la scena post-credit di The Marvels rappresentano due tornanti per il Marvel Cinematic Universe. Se l'ultima scena del film lascia presagire degli sviluppi futuri che potrebbero trascendere la Saga del Multiverso, la mid-credit potrebbe collegarsi direttamente con i prossimi progetti della Casa delle Idee al cinema, ovvero Deadpool 3 e X-Men '97, la misteriosa serie animata sugli X-Men in arrivo su Disney+ nel corso del 2024. Analizziamo insieme le due sequenze conclusive dell'ultima pellicola Marvel e scopriamo i loro segreti.



Il ritorno degli X-Men

Partiamo proprio dalla scena post-credit. Come abbiamo visto nel climax finale del film, Monica Rambeau è finita in un altro universo dopo aver chiuso il varco spazio-temporale aperto dalla villain Dar-Benn utilizzando il martello di Ronan l'Accusatore e i bracciali di Ms. Marvel.

Quella causata da Dar-Benn sembra essere stata una vera e propria Incursione, ancorché su scala ridotta, ricollegandosi inaspettatamente al finale di Doctor-Strange nel Multiverso della Follia. Se nel film dedicato a Doctor Strange Wanda e Stephen visitavano Terra-838, uno dei tanti mondi "confinanti" con la Terra, a questo giro sembra che Monica sia finita in un universo del tutto nuovo. A dimostrarlo c'è la presenza di sua madre, Maria, che è viva e vegeta (a differenza delle controparti di Terra-616 e di Terra-838) e che non è né una persona normale (come la sua variante di Terra-616) né la Captain Marvel del suo pianeta (come la variante di Terra-838). Al contrario, Maria ricopre il ruolo dell'eroina Binary, una versione della stessa Captain Marvel potenziata da alcuni esperimenti svolti su di lei dalla razza aliena della Covata. Binary è molto più potente di Carol Danvers, se non altro perché trae il suo potere da un Buco Bianco: non sappiamo per certo quanta parte di questa origin story verrà adattata nel MCU, ma è chiaro che The Marvels abbia introdotto una nuova supereroina nel Multiverso, che però si trova in un mondo ancora largamente sconosciuto.



L'altro "ritorno di fiamma" della scena post-credit di The Marvels è ovviamente quello di Kelsey Grammer nei panni dell'X-Men Bestia, che l'attore aveva già interpretato in X-Men: Conflitto Finale e, seppur per pochi secondi, in X-Men: Giorni di un Futuro Passato. Nella sequenza viene anche fatta menzione di un certo "Charles", che i più attenti avranno sicuramente ricollegato a Charles Xavier, ovvero al Professor X, il "cervello" degli X-Men: a rafforzare questa ipotesi vi è anche il fatto che la scena sia indubbiamente ambientata nei sotterranei della X-Mansion, di cui vediamo gli interni e le porte a forma di X rese iconiche dal franchise dei Mutanti di casa Fox.

Per giunta, la presenza di un Professor X vivo e vegeto nell'universo in cui Monica è finita avvalora l'ipotesi che esso non sia Terra-838, il cui Charles Xavier è morto per mano di Scarlet Witch nel corso degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Due sono le domande lasciate aperte dalla sequenza: la prima è se Monica Rambeau e gli altri eroi di questa nuova Terra torneranno nel MCU. La risposta, ovviamente, è affermativa, e a nostro avviso Deadpool 3 potrebbe essere il film perfetto perché ciò avvenga: il mercenario chiacchierone, infatti, potrebbe trovarsi faccia a faccia con gli X-Men della Fox in Deadpool 3, dando una degna conclusione al loro arco narrativo o, come appare sempre più probabile, facendoli confluire in massa all'interno dell'MCU propriamente detto.



L'altra domanda - sulla quale invece riteniamo più interessante soffermarci - è quale sia l'universo in cui è finita Monica. Una possibilità, ovviamente, è che si tratti dell'universo Fox: le scenografie utilizzate per la X-Mansion, la presenza di Bestia e l'utilizzo del tema musicale di X-Men 2 e di X-Men: Giorni di un Futuro Passato sono tutti indizi a favore di questa ipotesi.

Se così fosse, però, bisogna capire in quale punto della timeline dell'universo Fox sia arrivata Monica, dal momento che gli eventi degli ultimi capitoli della saga dei mutanti, a partire da Logan, indicano che gli X-Men hanno tutti fatto una brutta fine. In più, Binary non ha mai fatto parte di alcuna formazione di Mutanti del mondo Fox. Un'altra possibilità, questa volta ben più intrigante, è che questo universo narrativo sia quello della serie animata X-Men '97, ovviamente trasposta in live action con attori e costumi simili a quelli del cartone animato in arrivo su Disney+ il prossimo anno (e della serie originale degli Anni Novanta, che così potrebbe subire una retcon quasi miracolosa). Ciò spiegherebbe il posizionamento di una serie TV sugli X-Men nel bel mezzo della Saga del Multiverso, che con i Mutanti non sembra avere nulla a che fare, e potrebbe persino anticiparci come sia possibile che Wolverine indossi il classico costume giallo in Deadpool 3, che nel mondo Fox non si è mai visto. Ma allora perché "riutilizzare" gli attori dell'universo Fox? Una risposta plausibile è quella del semplice fanservice, giustificato però dalle logiche del Multiverso, nel quale ci sono già stati casi di omonimia di volti tra eroi e villain uguali tra una Terra e l'altra.



Arrivano gli Young Avengers?

Mentre la scena post-credit di The Marvels solleva tante domande sul futuro di Monica Rambeau e degli X-Men nel MCU, il finale del film ci spiega una volta per tutte quali sono i piani della Marvel per Kamala Khan. Ms. Marvel sta creando un nuovo team di supereroi, e ha deciso di reclutare come sua prima alleata Kate Bishop, la giovane apprendista di Occhio di Falco già vista nella serie TV Disney+ dedicata ad Hawkeye. Il finale di The Marvels, insomma, ci conferma che Ms. Marvel vuole fondare gli Young Avengers e che i suoi primi membri, oltre a Kamala Khan, saranno Kate Bishop e, con ogni probabilità, Cassie Lang, che viene citata proprio da Ms. Marvel nella breve sequenza conclusiva del film. In ogni caso, gli Young Avengers si faranno attendere per un bel po' nel MCU: il processo di formazione del team è ancora agli inizi, mentre mancano ancora i nomi papabili per farne parte.

Certo, il Marvel Cinematic Universe ci ha già presentato Eli Bradley-Patriot, Wiccan e Speed nelle sue ultime serie TV, ma il primo non ha ancora ottenuto i superpoteri e gli ultimi due sono spariti dalla faccia della Terra alla conclusione di WandaVision. I pezzi del puzzle potrebbero lentamente andare al loro posto nel corso della Fase 5 e delle prime pellicole della Fase 6: secondo i rumor, Vision Quest reintrodurrà Wiccan e Speed, insieme a Viv, la figlia robotica di Visione che potrebbe a sua volta aggiungersi agli Young Avengers. In parallelo, il prossimo film di Captain America potrebbe vedere anche l'evoluzione di Eli Bradley in un giovane supereroe, con tanto di poteri acquisiti mediante il Siero del super-soldato o qualche sua nuova variante.



E poi ci sono almeno un paio di altre incognite da non trascurare: per esempio, She-Hulk ci ha presentato Skaar il figlio di Hulk, che sicuramente tornerà nel MCU, ma non prima della Fase 6. Di una pellicola standalone dedicata al Gigante di Giada si parla da tempo, e suo figlio potrebbe farne da co-protagonista, specie qualora essa dovesse adattare cicli a fumetti come Planet Hulk o World War Hulk. Di nuovo, però, il film non è nella slate delle uscite Marvel per i prossimi due anni. E poi ci sono il giovane Loki e Love, la figlia adottiva di Thor, il cui eventuale ritorno potrebbe avvenire solo in Thor 5, che sappiamo essere alle prime fasi della produzione.

Se da un lato sembra ovvio che la Marvel stia spingendo per la formazione degli Young Avengers, dall'altro è indubbio che questi ultimi non arriveranno prima della Fase 6. A questo punto, però, il supergruppo potrebbe finire per farsi le ossa scontrandosi con Kang il Conquistatore, la minaccia più grande che il Multiverso abbia mai affrontato, prima di diventare il team di riferimento per la Fase 7 e quelle successive.



Young Avengers a parte, però, siamo quasi certi che Ms. Marvel ricomparirà nel MCU molto prima del 2026 o del 2027, un po' perché dovrà reclutare i membri dei Giovani Vendicatori (cosa che, presumibilmente, avverrà tramite scene post-credit e finali di altri film e serie TV), e un po' perché una seconda stagione di Ms. Marvel, che magari ne esplori il lato mutante, è ora più probabile che mai.