The Marvels: siamo in guerra contro i Kree nel primo trailer!

Il primo trailer di The Marvels è arrivato: il sequel del film da solista di Captain Marvel, che ha fatto il suo debutto al cinema nel 2019, è in arrivo il 10 novembre negli Stati Uniti, e promette di cambiare le carte in tavola rispetto al predecessore. Anzi: promette di cambiare alcune delle carte in tavola, poiché le tinte sci-fi di Captain Marvel sembra ci saranno ancora tutte, ma si combineranno con un tono molto più leggero rispetto a quello della prima pellicola incentrata su Carol Danvers, sulla falsariga di quello da commedia adolescenziale già molto apprezzato dai fan in Ms. Marvel.



Il trailer diffuso dai Marvel Studios nelle scorse ore, dunque, si concentra molto sulle interazioni tra Kamala Khan, Carol Danvers e Monica Rambeau, i cui poteri sembrano essere reciprocamente collegati, ma ci permette di dare anche un'occhiata ad alcune sequenze d'azione, ai villain della pellicola e, soprattutto, ad una manciata di interessanti sequenze che potrebbero avere delle grandi implicazioni nel futuro del Marvel Cinematic Universe.



Si torna nello spazio!

Il trailer inizia sulla Stazione Spaziale S.A.B.E.R. di Nick Fury, che già ci pone diversi importanti interrogativi. Innanzitutto, cosa è la S.A.B.E.R.? La risposta è che... non lo sappiamo! Con ogni probabilità, si tratta dell'organizzazione fondata da Fury sulle ceneri dello S.H.I.E.L.D., specializzata nella difesa spaziale.

A rigor di logica, la S.A.B.E.R. è totalmente ignota sulla Terra, dove dallo SHIEL è nato lo SWORD di WandaVision e Spiderman: No Way Home: è possibile che si tratti di un organo interplanetario creato da Fury con l'aiuto della fazione degli Skrull che gli sono rimasti fedeli e che agisce ben distante dalla controparte terrestre, la quale non sembra avere dei rapporti troppo buoni con gli ex-dirigenti dello S.H.I.E.L.D.. Non abbiamo ancora passato i dieci secondi dall'inizio del video, che già dobbiamo chiederci dove si collochi The Marvels nella timeline dell'MCU, perché nella primissima scena vediamo Nick Fury che parla con Monica Rambeau tramite un comunicatore satellitare: proprio l'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. sarà il protagonista della serie Secret Invasion, in arrivo a giugno su Disney+. Le congetture si sprecano: se The Marvels fosse ambientato dopo Secret Invasion, ciò significherebbe che Fury è sopravvissuto agli eventi del serial, oppure che quello che vediamo nel trailer è una sua copia olografica o uno Skrull che ne ha preso le sembianze (ma non vogliamo addentrarci in una tana del Bianconiglio così profonda in questo frangente). Se invece The Marvels fosse ambientato prima di Secret Invasion, la confusione sarebbe persino maggiore, spingendo i Marvel Studios a dover spiegare perché Kamala Khan, Carol Danvers e Monica Rambeau non abbiano un ruolo nella serie dedicata a Nick Fury. Per il momento non ci sono certezze, ma gli interrogativi sollevati dai primi secondi del video sono davvero tanti.



Fury e Monica Rambeau si trovano nello spazio per indagare una sorta di anomalia spazio-temporale vagamente simile all'hex che Wanda ha usato per soggiogare Westview in WandaVision e che sembra aver fornito a Monica i poteri dell'eroina Photon.

L'anomalia, in realtà, non è qualcosa di completamente sconosciuto: si tratta di un punto di salto per navicelle spaziali, simile a quelli che abbiamo visto usare dai Guardiani della Galassia nei due (a breve tre) film a loro dedicati e da Kree e Skrull in Captain Marvel. Si tratta dunque di tecnologie che, almeno in linea teorica, dovrebbero essere note a Nick Fury: ma allora perché inviare Monica in missione a indagarle? È probabile che la S.A.B.E.R. abbia rilevato dei problemi con il punto orbitante attorno alla Terra, oppure che si tratti di un punto di salto appena comparso e "piazzato" ai margini dell'orbita terrestre da qualche entità misteriosa. Torniamo nel terreno delle speculazioni: dopo aver scoperto che una dei villain di The Marvels sarà Dar-Benn, una Kree interpretata da Zawe Ashton a cui possiamo dare un breve sguardo a fine trailer, la nostra ipotesi è che la S.A.B.E.R. tema un nuovo attacco Kree contro il Pianeta Blu, magari innescato dagli eventi di Secret Invasion (o di Guardiani della Galassia Vol. 3, mai dire mai).



Non appena Monica Rambeau tocca il punto di salto misterioso, comunque, l'eroina si scambia di posto con Kamala Khan, che - questo lo sappiamo già dalla scena post-credits finale di Ms Marvel - cede il suo posto nell'universo a Carol Danvers. Ne consegue che Monica sia finita ovunque si trovasse in quel preciso istante Captain Marvel, sottolineando che tra i poteri delle tre eroine sembra esserci un legame molto profondo, che le porta a prendere l'una il posto dell'altra in determinate occasioni (magari quando entrano a contatto con alcune forme cosmiche di energia?).

Monica Rambeau finisce nello spazio profondo... ... e Captain Marvel nella cameretta di Kamala Khan!

In ogni caso, Kamala si ritrova ora nella tuta da astronauta di Monica, viene sbalzata indietro verso la "nave madre" della S.A.B.E.R. e riconosce facilmente Nick Fury, peraltro senza risultare troppo sorpresa, benché il mondo dia per morto l'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D.: che si tratti di un altro, velato spoiler di Secret Invasion? Per la verità, Fury sembra ben più sorpreso di aver "perso" il Capitano Rambeau, poiché alla fine della sequenza, vedendo la giovane Kamala Khan, esclama: Dov'è Capitan Rambeau?. Monica, che ha preso il posto di Carol Danvers, si trova su un pianeta non meglio precisato, dove si scontra con degli umanoidi in armatura nera che hanno tutta l'aria di essere dei Kree.



Uno "scambio di posto" su scala universale

Mentre Photon usa i suoi poteri per scacciare i Kree che la stanno attaccando, la scena si sposta su Carol Danvers, finita nella cameretta di Kamala, riprendendo la scena post-credits di Ms. Marvel.

Dopo circa 50 secondi appare finalmente il logo dei Marvel Studios, che passa dal classico grigio su fondo rosso ad un grigio su fondo nero con un'esplosione di colore viola: si tratta dello stesso colore che vediamo nel portale da cui viene "sputata" Monica Rambeau dopo il suo "scambio di posto" con Captain Marvel. Ricordando le prassi di color coding dei Marvel Studios, l'uso del viola in questo caso non è casuale, e potrebbe fare riferimento alla fonte comune dei poteri di Ms Marvel, Captain Marvel e Photon: non a caso, anche i bracciali di Kamala si illuminano di viola quando usa i suoi poteri. Torniamo al trailer: l'ambientazione si sposta a New York, a casa della famiglia Khan. Qualcuno suona alla porta: ad aprire è il padre di Kamala, Yusuf. Vista la scena precedente, ci aspetteremmo che Fury abbia riportato la giovane Ms. Marvel a casa e sia sceso sulla Terra a "recuperare" Captain Marvel, ma le cose non stanno così. "Siamo qui per Kamala Khan", dice Fury, che si trova in compagnia di Monica Rambeau. L'eroina del Queens, che già indossa il suo costume (come se si aspettasse la visita), urla "sono dentro?", riferendosi chiaramente agli Avengers.



A questo punto, il rischio di non capirci più nulla si fa concreto. Torniamo nel mondo delle congetture: la nostra ipotesi, che viene confermata poco dopo, è che Kamala possa "scambiarsi di posto" a comando con Carol Danvers semplicemente usando i suoi poteri, mentre Monica sia una sorta di "terzo anello" di questo ciclo, che entra a farne parte solo in alcuni momenti, probabilmente quando assorbe una quantità sufficiente di energia. In qualche modo, Kamala è riuscita a riportare Carol nello spazio e Monica sulla Terra ed è stara riportata a casa da Nick Fury in precedenza. In un secondo momento, il direttore dello S.H.I.E.L.D., riluttante ad "usare" una ragazzina per i suoi piani, viene costretto dagli eventi a fare visita alla famiglia di Kamala e a spiegarle cosa stia succedendo e perché la giovane sia di vitale importanza per la S.A.B.E.R..

Neanche il tempo di farlo che Kamala, attivando i suoi poteri, si scambia ancora con Carol, finendo in una sorta di fortezza Kree. Perché Captain Marvel sta combattendo (di nuovo) i Kree? Ancora non lo sappiamo. Ciò che è certo è che, accanto a Kamala (e dunque anche a Captain Marvel prima della "sostituzione" tra le due) vi era il Flarken Goose, che salva Ms. Marvel dall'attacco di un gruppo di alieni. Perché Goose si trovava con Carol e non con Nick Fury? Quando è stato preso da Captain Marvel come "animale domestico" durante le sue scorribande spaziali? Anche in questo caso, l'interrogativo resta senza risposta.



Passiamo ad un'altra sequenze di scene (apparentemente) connesse tra loro: Ms. Marvel, Carol e Photon sono riunite e si trovano su una nave spaziale guidata da Captain Marvel, che dà ancora sfoggio delle sue doti da pilota.

Il viaggio nello spazio, forse attraverso quel "punto di salto" visto all'inizio del trailer, è normale amministrazione per Captain Marvel e Monica Rambeu, mentre la giovane Kamala è alla sua prima esperienza, e si vede! Le inquadrature che la ritraggono mentre vive il "salto" nell'iperspazio sono molto simili a quelle che hanno per protagonista Captain America in Avengers: Endgame, quando Steve effettua il suo primo viaggio spaziale: una citazione che solo i fan più navigati avranno colto e che potrebbe anche preannunciare il ruolo di leader di Ms. Marvel in una nuova formazione degli Avengers (magari i Giovani Vendicatori?). D'altro canto, tutte le interazioni che finora abbiamo visto tra Kamala e Nick Fury hanno al proprio centro proprio il team ormai sciolto di eroi a difesa della Terra: chissà che proprio The Marvels ponga un ulteriore tassello per la rifondazione degli Avengers in vista dello scontro con Kang che ci attende tra il 2025 e il 2027.



Ms. Marvel, Captain Marvel e Photon contro i Kree

Il viaggio spaziale sembra portare le tre eroine su un pianeta alieno, forse la terra di origine del popolo Kree.

Proprio qui, Monica ottiene il costume di Photon, che vediamo brevemente in una sequenza di combattimento ambientata in quello che ha tutta l'aria di essere il grande palazzo che troneggia sulla città costiera mostrata fugacemente prima delle parole "fare squadra". Dopo aver visto Photon in azione, possiamo ammirare anche Kamala che usa i suoi superpoteri nell'abitacolo della navicella spaziale contro un soldato Kree. La navicella è chiaramente mostrata mentre orbita attorno al pianeta azzurro visto in precedenza, perciò possiamo ipotizzare che Ms. Marvel sia rimasta a bordo mentre Captain Marvel e Photon sono scese sulla superficie per darle di santa ragione agli altri Kree. Niente combattimento per Carol Danvers, che viene invece mostrata, probabilmente dopo uno "scambio" con Kamala, mentre balla ad un matrimonio tradizionale indiano, forse quello del fratello di Kamala, Aamir. Conclude questo breve spezzone un'altra scena basata su uno swap tra Ms. Marvel e Carol Danvers, che vede la prima precipitare da un'altitudine elevata salvo poi essere salvata dall'intervento di Photon.



Negli ultimi 20 secondi del trailer, però, si condensano tantissime informazioni e scene di enorme impatto: vediamo infatti Nick Fury che urla "tutti pronti!" a quello che sembra essere un vero e proprio esercito della S.A.B.E.R., con tanto di tenuta bianca e nera che ricorda molto gli stormtrooper di Star Wars. Il rimando alle forze imperiali di Guerre Stellari, insieme al fatto che, in questa scena, Nick indossi una benda sull'occhio (che invece non presenta nel trailer di Secret Invasion), aprono la porta alla possibilità che quello che vediamo in The Marvels non sia il vero Nick Fury, ma uno Skrull, che potrebbe aver preso il posto dell'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. per mettere dalla propria parte Kamala, Photon e Carol Danvers e usarle come "arma segreta" nella continua lotta Kree-Skrull.

D'altro canto, quella che Nick ha in programma sembra essere proprio un'invasione su scala planetaria, che potrebbe essere diretta proprio contro il pianeta Kree visto in precedenza. Il montaggio del trailer sembra anche suggerire che questo manipolo di Fury si sconterà con l'esercito dei Kree, comandato da Park Seo-joon, attore già noto per il suo ruolo in Parasite, che viene mostrato mentre impugna una spada e guida un battaglione di umanoidi con una maschera dotata di corna in battaglia. Sfortunatamente, il nome del personaggio è ancora sconosciuto.



Altro stacco e vediamo un gruppo di cuccioli di Flarken che scendo le scale di un'astronave, in quello che sembra essere il momento meno interessante del trailer ma che probabilmente verrà visto fino alla nausea da tutti gli amanti dei gatti.

Spostiamoci però alla scena successiva, che ci mostra finalmente Dar-Benn, la villain del film interpretata da Zawe Ashton. Dar-Benn dovrebbe essere un'ufficiale Kree di alto rango, forse addirittura una nobile nella società dei conquistatori interplanetari alieni, ed è vista indossare dei bracciali del tutto simili a quelli di Ms. Marvel, che emanano la luce di colore viola di cui abbiamo parlato in precedenza. Sembra dunque confermato che le bande di Kamala Khan siano di origine Kree, risolvendo una delle più importanti questioni lasciate aperte dalla serie TV. Poco prima, però, sembre Dar-Benn viene vista alla guida dell'esercito Kree con un'altra arma iconica del Marvel Cinematic Universe: stiamo ovviamente parlando del martello di Ronan l'Accusatore, il villain principale del primo Guardiani della Galassia, che d'altro canto è a sua volta un Kree. Come il martello sia giunto nelle mani di Dar-Benn resta un mistero, mentre alcuni già speculano sulla possibile presenza di Ronan in The Marvels: cosa pressoché impossibile, visto che Ronan è morto durante gli eventi di Guardiani della Galassia, ma mai dire mai.