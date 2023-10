The Marvels è un film ambiguo e non ci fa stare tranquilli

Il Marvel Cinematic Universe non se la passa troppo bene sul piccolo schermo, e anche tra i fan delle pellicole della Casa delle Idee serpeggia da tempo il malcontento. Di recente, però, il film su cui gli appassionati si sono più accaniti è stata la nuova avventura di Carol Danvers, The Marvels, accusato da alcuni di essere il "peggior film del MCU" o un "flop già annunciato". Ovviamente, con il film in uscita al cinema solo l'8 novembre, queste posizioni lasciano il tempo che trovano. Tuttavia, è piuttosto interessante ragionare sul perché molti fan siano convinti che The Marvels andrà male al box-office e tra la critica: d'altro canto, chi preconizza un flop commerciale non si recherà certamente in sala a vedere la pellicola, così come possiamo pensare che anche molti dei critici dell'operato di Disney e Marvel degli ultimi mesi salteranno l'appuntamento cinematografico del prossimo mese.



Ebbene, due sono i motivi principali che hanno spinto la community a criticare a priori la produzione diretta da Nia DaCosta: il budget, ritenuto fin troppo basso (o troppo alto, a seconda dei casi); e il runtime, considerato eccessivamente ridotto per una pellicola Marvel. Eppure, sembra che la Casa di Topolino creda nel film: teaser e featurette di The Marvels escono a spron battuto, mentre la campagna marketing si fa sempre più incalzante. Che sta succedendo?

Un budget troppo basso. Anzi, troppo alto!

La questione è esplosa a metà settembre, quando è emerso che The Marvels avrà un budget bassissimo, in linea con la politica del nuovo CEO di Disney Bob Iger, che ha recentemente imposto a Marvel e LucasArts di "tirare la cinghia" sulle proprie produzioni per il grande e piccolo schermo.

Se nel settore televisivo il ciclone-Iger si è concretizzato in rinvii, posticipi e (forse) cancellazioni, per quanto riguarda il cinema l'impatto è stato meno grave del previsto. Ciò non toglie, però, che i Marvel Studios abbiano fatto economia: secondo Comicbook, infatti, The Marvels costerà "solo" 130 milioni di Dollari. Si tratta del terzo budget più basso di sempre per il MCU, superiore solo a quello dei primi due capitoli della trilogia cinematografica di Ant-Man, che d'altro canto non sono stati certamente dei kolossal - e non hanno attirato parecchio pubblico in sala, c'è da dirlo. Poche ore dopo, comunque, è arrivata la smentita di Forbes: il film su Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau è costato molto di più di quanto i precedenti leak lasciassero intendere. Secondo il giornale americano, infatti, The Marvels sarebbe costato 270 milioni di Dollari, più del doppio della previsione iniziale. Per fare qualche confronto, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è costato 200 milioni di Dollari alla Casa delle Idee. Stessa cifra per Spider-Man: No Way Home, che pure è stato un successone di pubblico e critica. Se la cifra di Forbes fosse confermata, addirittura, The Marvels sarebbe costato più di Captain America: Civil War (260 milioni di Dollari) e del primo film degli Avengers (220 milioni di Dollari). Sono lontane le cifre dei grandi eventi crossover come Avengers: Infinity War e Endgame (sopra i 330 milioni ciascuno), ma le nuove avventure interstellari di Carol Danvers & Co. non hanno neanche la portata dei due film corali che hanno concluso la Saga dell'Infinito.



Il budget ufficiale di Disney per The Marvels, pubblicato dopo le indiscrezioni di Forbes, è di 220 milioni di Dollari: possiamo però ipotizzare che la stima della Casa di Topolino sia al ribasso, un po' perché a questo budget dovrebbero essere sommati degli imprecisati costi di marketing (che potrebbero persino farlo raddoppiare) e un po' perché un budget troppo "gonfio" potrebbe creare timori tra gli investitori in previsione di un botteghino che potrebbe non essere dei migliori. In ogni caso, ipotizziamo che The Marvels sia costato circa 250 milioni di Dollari, "correggendo" leggermente il dato ufficiale. Dopo che queste cifre sono emerse, parte dei fan è insorta: chi prima lamentava un budget troppo basso ora critica i Marvel Studios per aver speso troppo.

Delle lamentele francamente insensate, perché la storia del cinema (anche solo quella recente e anche solo limitatamente al caso Marvel) ci ha insegnato che non è il budget di un film a garantirne la qualità. Lo stesso discorso vale per i risultati al box-office: quella numerica e quantitativa, nel mondo del cinema, è spesso una lente distorta attraverso cui guardare le pellicole. Il budget di The Marvels potrà essere considerato troppo alto solo in relazione al successo commerciale del film: considerato che Captain Marvel è stato tutto fuorché un flop (lo ripetiamo, al botteghino: la critica invece ha detto altro), ci sono buone possibilità che anche The Marvels si faccia (inaspettatamente) valere in sala, rientrando delle spese e generando anche un buon guadagno per la Casa delle Idee. Cosa non affatto scontata, considerata la salute dei cinecomics post-pandemia.

Un film lungo non è (necessariamente) un film bello

A complicare la questione, però, c'è un altro dato, ovvero la durata ufficiale di The Marvels. Il film di Nia DaCosta è il più breve del MCU, con soli 105 minuti di runtime. Finora, a detenere questo record (non negativo né positivo, intendiamoci) sono stati Thor: The Dark World e L'Incredibile Hulk. Due film non certo tra i migliori del Marvel Cinematic Universe, questo è vero.

Su queste basi, non è stato difficile per alcuni utenti teorizzare che The Marvels sarà un film brutto perché durerà poco. Eppure, i problemi di Thor: The Dark World e dell'Incredibile Hulk non stavano né nel ritmo troppo concitato né in un racconto troppo frettoloso, ma si estendevano invece a storie incoerenti e stereotipate, a una messinscena poco credibile, ad effetti speciali pessimi e al fatto che entrambe le pellicole fossero essenzialmente scollegate da un più ampio universo narrativo. Che - non ci stancheremo mai di dirlo - è una delle principali motivazioni che spingono i fan dei cinecomics a recarsi in sala: per questo ci spingiamo già a parlare di flop annunciato per Aquaman 2 ma siamo molto più scettici nel fare lo stesso per The Marvels. Effettivamente, c'è da sperare che il film su Carol Danvers e Kamala Khan abbia imparato dai due fallimentari capitoli di Hulk e Thor 2, ma la lezione da trarre non è che un buon film di supereroi deve durare due ore o più. Al contrario, è che esso deve avere i piedi ben piantati nel suo macro-universo, deve avere una buona realizzazione tecnica (soprattutto se si tratta di un film di fantascienza) e deve essere ben ritmato.



Tutte cose su cui, finora, The Marvels non ci ha dato motivo di dubitare. Al contrario, The Marvels sarà un quadruplice sequel, riprendendo le storyline di Captain Marvel, Secret Invasion, WandaVision e Ms. Marvel: tutto fuorché un film slegato dal MCU, insomma. Al contempo, la tanto criticata scelta di budget di Disney e Marvel potrebbe rivelarsi un toccasana per il film, specie se legata ad un runtime ridotto: un budget per minuto elevato, infatti, può significare una maggiore presenza di scene d'azione, un uso più frequente e di qualità della CGI, oppure persino un ruolo più ampio per personaggi come Nick Fury, che giustificherebbe una conseguente paga più elevata per Samuel L. Jackson.

Tutti fattori che possono indicare una buona pellicola, almeno per gli standard dei cinefumetti. Ovviamente, questo tentativo di inversione della narrativa dominante attorno al film ha senso fino ad un certo punto, perché si scontra con la qualità relativamente bassa degli ultimi film Marvel e delle più recenti produzioni Disney+ della compagnia, che è il sintomo principale di quell'"affaticamento da cinecomic" di cui ormai si parla (a ragione) da mesi. Tuttavia, una cosa è certa: il successo di pubblico e critica di The Marvels non dipenderà - né del tutto né principalmente - dal suo budget o dalla sua durata.